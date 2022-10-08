В новосибирской епархии ответили на вопрос об отношении к спецоперации и частичной мобилизации

Глава миссионерского отдела новосибирской епархии Новопашин ответил на вопрос об отношении к мобилизации

На сайте новосибирской епархии опубликован ответ руководителя миссионерского отдела, протоиерея Александра Новопашина, который напомнил свое отношение к спецоперации и частичной мобилизации словами святителя Феофана Затворника, писавшего о Балканской войне 1877 года.

В письме Затворник сообщает, что воевать придется – хочешь или нет.

«Пусть даже неудачно будет, если Богу угодно посрамить нас; но мы и пред своею совестию, и пред историею будем оправданы, что сделали свое дело достодолжно. Напротив, если мы ничего прочного не доставим братьям и воевать не станем, нам будет и пред собою стыдно, и пред другими, и пред историею...», – говорится в письме святителя, опубликованном в сборнике, приводит сайт епархии.

По его словам, без войны Россия падет ниже, чем ее могут унизить неудачи в самой войне. Людей, выступающих против войны, Затворник раскритиковал.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя призвал верующих к укреплению в вере и к «духовной мобилизации» сил.