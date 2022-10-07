Пушилин заявил о присутствии НАТО на линии соприкосновения

Врио главы ДНР Пушилин заявил о польских и британских наемниках на линии соприкосновения

Много польских и британских наемников фиксируется на разных участках линии соприкосновения в Донецкой народной республики, заявил врио главы региона Денис Пушилин.

«Мы приближаем совместными усилиями всеми подразделениями, в том числе и чеченскими отрядами, [освобождение ДНР], чтобы это произошло как можно быстрее. Но противник сейчас не тот, который был в 2014 году, сейчас мы сражаемся не только с Вооруженными формированиями Украины, уже более откровеннее просматривается присутствие НАТО, не только в вооружении, боеприпасах», – передает ТАСС слова Пушилина в ходе поездки в Чечню.

Он отметил, что сначала иногстранные наемники были инструкторами, сейчас же становятся командирами смешанных подразделений. «Очень много наемников фиксируем, польских, британских. Также вот последнее обучение было на территории Британии. Уже они перестают стесняться, все более откровенно показывает свое присутствие. А нам остается только победить», – заключил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что наемники более чем из 30 стран находятся в городе Запорожье, который остается под контролем Украины.

Напомним, полковник полиции ЛНР Виталий Киселев рассказал, что на Луганском направлении до 70% сил со стороны Украины составляют наемники из европейских стран: поляки, финны, французы, итальянцы, румыны.