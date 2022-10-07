В США предупредили о катастрофе при вступлении Украины в НАТО

Federalist: Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам

Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам для США, заявил вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в статье для американского издания The Federalist.

Как отметил Колдуэлл в своей публикации, глупо тратить десятки диллиардов на расширение НАТО за счет Украины или других европейских стран во времена рекордной инфляции, государственного долга (США) в 30 трлн долларов и растущей угрозы со стороны Китая в Азии, передает РИА «Новости».

Американцам, пишет Колдуэлл, членство Украины в НАТО обошлось бы очень дорого. Первоначальные затраты составили бы до 27 млрд долларов, а ежегодные расходы американских налогоплательщиков – до 11 млрд долларов. Также Соединенным Штатам пришлось бы постоянно размещать в Европе многотысячные контингенты, а ведь их вооруженные силы и без того перегружены и недостаточно укомплектованы. Однако «слепая преданность альянсу часто берет верх над здравым смыслом», резюмирует эксперт.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО поставила США и Запад в неудобное положение, которым неловко отказать Украине. При этом она подчеркнула, что все понимают и то, что согласие автоматически сделало бы НАТО стороной конфликта на Украине.

В четверг посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.

Ранее Владимир Зеленский объявил о подаче заявки Украины на ускоренное вступление в НАТО. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что заявку Украины о вступлении в НАТО якобы публично поддержали 11 стран. При этом генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается странами-участниками единогласно. Как отмечало американское издание The New York Times, североатлантический альянс не позволит Украине вступить в НАТО до завершения российской спецоперации.

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