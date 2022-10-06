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Путин предупредил об усилении санкционного давления на Россию
Путин призвал разработать долгосрочные планы действий в связи с усилением санкционного давления на Россию
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Санкционное давление на Россию будет только усиливаться, нужно иметь гибкие и долгосрочные эффективные планы действий и последовательно их исполнять, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, эффективные планы действий в связи с грядущим усилением давления на Россию необходимо просчитать как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу, их также нужно последовательно исполнять, передает РИА «Новости».
Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть.
До этого сообщалось, что страны Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций. Уточнялось, что в очередной пакет санкций включено введение потолка цен на российскую нефть, а также внесены десятки россиян. Кроме того, новые санкции ЕС предполагают запрет на импорт продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги и других товаров из России, а также запрет на предоставление ряда услуг российским компаниям.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании Каспийского экономического форума в Москве заявил об адаптации экономики России к внешним вызовам на фоне санкций.
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Путин: Ситуация на новых территориях будет стабилизирована
Президент России Путин пообещал стабилизировать ситуацию на новых территориях России
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Россия исходит из того, что ситуация в Донбассе и на других освобожденных территориях будет стабилизирована, страна сможет спокойно их развивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
«Конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там на этих территориях вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и в сердце стремились воссоединиться с Россией, огромное спасибо и низкий поклон», – сказал он, обращаясь к учителю из города Макеевки Донецкой народной республики Юлии Бахунской, приводит его слова ТАСС.
По словам Путина, «что касается защиты жителей Донбасса, да и других территорий, когда возникает угроза жизни. Мы много раз уже и по-разному говорили на этот счет: то, что сейчас возможно, это стало возможным, конечно, благодаря российской армии и тем нашим ребятам, которые свои жизни не жалеют для того, чтобы защитить вашу жизнь и ваших детей. Это чрезвычайно важная вещь».
Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», – цитирует украинское издание «Страна» текст указа президента Украины №679 от 30 сентября. Документ опубликован на официальном сайте главы украинского государства.
Напомним, выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий в пятницу, президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Президент напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
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Лавров сравнил поведение США с действиями Гитлера перед нападением на СССР
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США сегодня подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией, как в свое время Адольф Гитлер «поставил под ружье» страны Европы для нападения на СССР, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Выступая в Госдуме на ратификации договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, он отметил, что, как и тогда, нынешним планам не суждено сбыться, о чем предельно ясно сказал президент Владимир Путин в Кремле, передает РИА «Новости».
По мнению Лаврова, реальные угрозы со стороны киевского режима жизням и безопасности людей на почве национальной, языковой и религиозной идентичности растут, пишет ТАСС.
Глава МИД подчеркнул, что все это сделало невозможным существование в рамках украинского государства регионов, для населения которых русский язык, русская культура, история являются родными.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
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Кадыров рассказал, как Чечня отметит 70-летие Путина
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Ко дню рождения президента России Владимира Путина в Чеченской Республике пройдут массовые праздничные мероприятия, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
На своей странице в Telegram Кадыров сообщил, что обсудил с членами оргкомитета ход подготовки празднования пятого октября Дня города, Дня учителя, Дня молодежи ЧР, а также «самого главного события, которое состоится 7 октября, – юбилея президента России Владимира Путина».
Глава Чечни подчеркнул, что в предстоящие даты «мы не имеем никакого морального права не отметить наших воинов, выполняющих свой профессиональный долг по защите интересов Родины». Поэтому культурно-праздничная программа должна быть посвящена их подвигу, указал Кадыров.
В репертуар необходимо включить исключительно те композиции, которые воспевают наших героев, их доблесть, мужество, благородство, дух и отвагу, отметил он. По его словам, важно, чтобы артисты и коллективы чередовались с выступлениями подрастающего поколения. «У нас десятки тысяч детей посвятили своим бесстрашным отцам стихотворения. Будет очень хорошо, если хотя бы некоторые из них прозвучат на концертном вечере. Этот вопрос уже взят на контроль министром культуры ЧР Айшат Кадыровой», – сообщил Кадыров.
При этом самые массовые мероприятия, сообщил глава Чечни, будут приурочены ко дню рождения главы государства. «В этот день мы откроем Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункциональный комплекс «Минутка». Также состоятся скачки, посвященные 70-летнему юбилею президента России, мото- и велопробег, чемпионат и кубок России по кольцевым гонкам, презентация проекта строительства Правительственного комплекса и другие мероприятия», – анонсировал он.
По словам Кадырова, всем народам России очень повезло с президентом. Он заявил, что Владимир Владимирович «является в нашей стране патриотом номер один». «И нет в этих словах преувеличения. Так, как переживает за нашу Родину Владимир Путин, не переживает никто», – подчеркнул он. На последнем выступлении во время подписания договоров о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей вся речь президента была буквально пронизана любовью, переживаниями и гордостью за Отечество, говорится в сообщении Кадырова. «И говорил он при этом о самом главном – про необходимость соблюдения и сохранения семейных ценностей, защиту религии, Родины, народа», – добавил глава республики.
По его словам, «отмечая 70-летие нашего президента, мы показываем всему миру, как мы его ценим, как он нам дорог, что мы готовы идти за ним до победного конца». «И мы это показываем и докажем всем врагам!» – заключил он.
Сам президент России не имеет традиции устраивать публичные мероприятия из своего дня рождения, он, как правило, проводит его на работе или в кругу родных и близких. Как отмечал Путин в одном из интервью, его день рождения – это не национальный праздник, и преувеличивать значение этого события нескромно.
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Путин поручил передать Запорожскую АЭС в федеральную собственность
Президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором распорядился принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС (ЗАЭС).
«Правительству России обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», – говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работали шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, сейчас на станции остаются два наблюдателя.
Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы.
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Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от мобилизации
Президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва
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Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России Владимир Путин подписал указ «О внесении изменения в указ президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. №664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Отсрочка коснется студентов, которые обучаются в имеющих госаккредитацию вузах, колледжах, научных организациях, а также на площадках инновационных научно-технологических центров и в духовно-образовательных организациях. Речь идет о тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, а также аспирантов и ординаторов.
До этого власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.
Напомним, Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
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Путин: Результаты референдумов на новых территориях порадовали и удивили
Президент Владимир Путин назвал не подлежащими никакому сомнению результаты референдумов на новых территориях
Итоги референдумов на новых территориях России абсолютно прозрачны и объективны, они не подлежат никакому сомнению, заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
По словам президента России, результат (референдумов) более чем убедительный, он абсолютно прозрачный и не подлежащий никакому сомнению, передает ТАСС. «Это объективные данные настроения людей», – подчеркнул Путин.
Путин рассказал также, что результаты референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях его порадовали и удивили.
«Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить. И такой результат, уверяю вас, и я думаю, что в этом и наблюдатели убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил: будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем», – отметил российский лидер.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
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Путин утвердил принятие четырех новых регионов в состав России
Президент Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии четырех регионов в состав России
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Российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Отмечается, что интегрироваться новые регионы будут в рамках переходного периода, который продлится до 2026 года. До 2023 года в них можно будет расплачиваться гривнами, после чего денежной единицей на этих территориях станет только российский рубль. Вооруженные силы новых регионов (они есть в Донецкой и Луганской народных республиках) предполагается включить в состав российских, а противоречащие Конституции РФ законодательные нормы (в том числе о смертной казни) – не применять, передает ТАСС.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
Отсрочку от мобилизации предоставили студентам частных вузов, вечерникам и аспирантам
Президент России Путин подписал документ об отсрочке от мобилизации для вечерников и аспирантов
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Президент России Владимир Путин сообщил что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, а также аспирантов и ординаторов.
«Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли», – сказал он на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», приводит его слова РИА «Новости».
Путин уточнил, что отсрочка от призыва на службу по мобилизации предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Это право распространяется на студентов частных учебных заведений с госаккредитацией. В их числе — программы ординатуры и ассистентуры, а также стажировки.
Также отсрочку могут получить обучающиеся в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также духовных образовательных организациях.
Ранее власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.
Напомним, Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
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Зеленский распорядился не признавать вхождение новых регионов в состав России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании вхождения новых регионов в состав России
Президент Украины Владимир Зеленский издал документ о непризнании указов президента России Владимира Путина по Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
«Признать ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Речь идет об указах от 17 марта 2014 года о признании Крыма суверенным независимым государством, от 21 февраля 2022 года о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, от 29 сентября – о признании самостоятельности Запорожской и Херсонской областей.
Также из документа следует, что не имеющим юридические последствия признаются «любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашения о воссоединении этих регионов с Россией.
Путин объяснил необходимость внесения корректив в документы по частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин рассказал, что МО вовремя не внесло изменения в правовую базу, необходимы коррективы
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Министерство обороны России не внесло вовремя в нормативно-правовую базу заявленную информацию о категориях граждан, не попадающих под частичную мобилизацию, поэтому сейчас приходится вносить коррективы, заявил президент России Владимир Путин.
«Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, и их перечислили, но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли, и поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Магазины H&M начали закрываться в России
Шведский ретейлер Hennes&Mauritz (H&M) начал окончательно закрывать свои магазины в России, а в тех, что еще продолжают работать, проводится распродажа оставшегося товара.
Так, например, в московском торговом центре «Каширская плаза» магазин, согласно объявлению, «окончательно закрыт». При этом в магазине на Сходненской покупателей предупреждают о том, что он будет закрыт 5 октября. На Тверской же флагман продолжает работать. Во всех оставшихся точках проходит массовая распродажа товара, ранее выгруженного со складов, передает РИА «Новости».
В начале сентября в пресс-службе ретейлера сообщили, что магазины компании останутся открытыми в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока.
В середине июля H&M объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Компания на время возобновила работу магазинов всех свои брендов для продажи стоков. Согласно опубликованной в конце сентября отчетности, издержки компании вследствие ухода с российского рынка составили 2,104 млрд шведских крон (184 млн долларов).
Учитель из Донбасса: Самым интересным предметом дети считают русский язык
В Москве вручили премии учителям из Донбасса, Харьковской и Белгородской областей
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«Я представляю здесь город Первомайск, он находится на линии огня. И за моей спиной сегодня незримо стоят учителя, которые взяли в руки автоматы, которые защищают нашу Родину на передовой», – сказала учительница русского языка из ЛНР Татьяна Гридина, одна из педагогов, получивших в четверг премию ОНФ «Команда Путина». Церемонию награждения в Кремле провел народный артист России Дмитрий Харатьян.
«Наш долг – остаться на местах, и в этих тяжелых, порой невыносимых условиях сеять разумное, доброе, вечное», – заявила учитель русского языка и литературы Татьяна Гридина, которую цитирует пресс-служба ОНФ. «Самое трогательное, что именно русский язык дети признают самым интересным и познавательным», – добавила педагог.
В День учителя в Большом Кремлевском дворце учителям из ДНР, ЛНР, Харьковской и Белгородской области была вручена премия «Команда Путина», которая была учреждена по инициативе Общероссийского народного фронта (ОНФ). Серия вручений премии стартовала в Кремле и пройдет более чем в двадцати городах России. Награды удостоились учителя и руководители школ, которые вели занятия под обстрелами, спасали детей, восстанавливали пострадавшие здания, становились волонтерами, сообщили в Народном фронте.
«У нашего детского сада были пробиты стены. Танк стоял в ста метрах от детского сада, жители просили: не расстреливайте, там нет военных! Они расстреляли», – поделилась воспоминаниями о действиях военных Украины в Донбассе заведующая садиком из Миусинска (ЛНР) Светлана Нарольская. «Ко мне приехала заведующая хозяйством и сказала: Светлана Ивановна, наш детский сад разбит! И заплакала, – продолжает педагог. – Я говорю, не плачьте, девочки, мы его восстановим! И восстановили за четыре месяца, чтобы дети смогли участвовать в новогоднем утреннике».
«Считаю, что все, кто остался на своем рабочем месте в условиях постоянных прилетов, – это герои. Дети это ценят, родители это ценят», – подчеркнула Галина Губа, учитель математики школы №6 в прифронтовом городе Ясиноватая (ДНР). Учительница подчеркнула, что благодарна всем тем коллегам, кто своим примером показывает, что надо жить. «Нас принимают в «Команду Путина», но мы считаем, что это поддержка в нашем лице всего региона, – добавила Галина Губа. – Мы постараемся соответствовать этому высокому званию».
«Из школы, где я работаю, не уехал ни один учитель, потому что кто будет тогда учить наших детей?» – говорит Лариса Симакова, учительница русского языка из Стаханова, города на Луганщине, который неоднократно становился объектом обстрелов со стороны ВСУ, в том числе и в последние месяцы. «В наше здание этим летом прилетели снаряды, пострадало остекление, были большие разрушения», – заметила Симакова. Педагог организовала дистанционное обучение детей, и более того, подготовила учеников к республиканской олимпиаде по предмету.
«Я рад, что в наше сообщество ежегодно вливаются новые люди, а теперь – учителя с новых территорий», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД учитель информатики в частной столичной школе «Ника», лауреат премии «Учитель года» Дмитрий Новиков.
Добавим, что помимо педагогов из Донбасса, недавно вошедшего в состав России, премию вручили и преподавателями из приграничных районов Белгородской области. Им из-за обстрелов с украинской стороны приходилось быть и спасателями, и волонтерами, отмечают в ОНФ. «Мы первыми встретили наших военных 24 февраля, мы, все жители, и ученики выражали им поддержку, оказывали посильную помощь, – сказала Ольга Самойлова, директор школы из приграничного села Журавлевка на Белгородчине. – Сейчас село эвакуировано, мы живем в гостинице Белгорода, но создаем условия, чтобы дети получили полноценное образование».
«Самая наша важная задача сейчас – поддерживать моральный дух детей. Ты смотришь им в глаза, говоришь, что все будет хорошо, и они тебе верят», – поддержала коллегу Лариса Симакова из Луганской республики.
Награждение премией ОНФ «Команда Путина» состоялось непосредственно перед прошедшим там же, в Кремле, праздничным концертом в честь Международного дня учителя. Во время концерта чествовали победителей всероссийского конкурса «Учитель года».
Ранее в тот же день с лауреатами и финалистами конкурса встретился Владимир Путин. В числе педагогов, участвовавших в разговоре с президентом, была учитель истории и обществознания из школы №83 Макеевки (ДНР) Юлия Бахмутская. «Мне, наверное, сегодня волнительнее всех присутствующих здесь коллег, – цитирует РИА Новости слова Бахмутской. – Я все эти годы жила и работала в родном городе, и мне очень трудно описать то состояние, в котором мы все жили до этого года. И я как историк с особой болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса, как к нам относилась украинская сторона. И я бы хотела сказать вам огромное спасибо... Только Россия все это время помогала нам и не побоялась заступиться, когда зашла речь об угрозах нашей жизни».
Песков опроверг сообщения о якобы запланированном выступлении Путина
Пресс-секретарь президента Песков опроверг сообщения о якобы планирующемся выступлении Путина
Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается выступать с обращением к нации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, это не так», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикации о том, что глава государства якобы намеревается сделать некое обращение к нации на тему «переформатирования» СВО, передает ТАСС.
В ответ на уточняющий вопрос, возможно ли такое выступление в среду, он добавил: «Нет, не будет, это фейки».
Песков сказал, когда Путин подпишет законы о вхождении новых территорий в состав России
Президент Владимир Путин уже во вторник, 4 октября, может подписать Конституционные законы о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых регионов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сообщил, что «такой шанс есть». Скорее всего, они будут подписаны уже во вторник, приводит его слова РИА «Новости».
Песков уточнил, что каких-либо выступлений в свете подписания законов о четырех новых регионах России у президента не планируется. Он напомнил, что выступление российского лидера «было днем ранее, мы все его смотрели, слушали, очень важное, эпохальное выступление».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
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