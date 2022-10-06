Во Франции заподозрили Зеленского в безумии из-за требований к России

Обозреватель Causeur Ройзман заподозрил у Зеленского исключительную болезненность психики из-за требований к России

Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о России показал исключительную болезненность своей психики, считает обозреватель французского издания Causeur Шарль Ройзман.

Как считает обозреватель французского издания, за словам Зеленского о возможности вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта «только после смены ее руководства» стоит нарциссическая мания величия актера, который нашел главную роль своей жизни, вдохновившись геополитикой международного соперничества и духом времени, благоприятствующим коллективному безумию, передает РИА «Новости».

Как считает колумнист, Зеленский – авантюрист, который отказывается от дипломатии и диалога, хочет развязать войну и втянуть в нее весь мир. «Разве этими словами он не признал исключительную болезненность своей психики?» – задал риторический вопрос автор материала, говоря о Зеленском.

Напомним, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.

30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В ходе выступления в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий президент РФ Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Президент напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.

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