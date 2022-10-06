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Во Франции заподозрили Зеленского в безумии из-за требований к России
Обозреватель Causeur Ройзман заподозрил у Зеленского исключительную болезненность психики из-за требований к России
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Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о России показал исключительную болезненность своей психики, считает обозреватель французского издания Causeur Шарль Ройзман.
Как считает обозреватель французского издания, за словам Зеленского о возможности вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта «только после смены ее руководства» стоит нарциссическая мания величия актера, который нашел главную роль своей жизни, вдохновившись геополитикой международного соперничества и духом времени, благоприятствующим коллективному безумию, передает РИА «Новости».
Как считает колумнист, Зеленский – авантюрист, который отказывается от дипломатии и диалога, хочет развязать войну и втянуть в нее весь мир. «Разве этими словами он не признал исключительную болезненность своей психики?» – задал риторический вопрос автор материала, говоря о Зеленском.
Напомним, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
В ходе выступления в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий президент РФ Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Президент напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.
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Дроны-камикадзе ударили по Белой Церкви под Киевом
Дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136 нанесли удар по Белой Церкви под Киевом, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Как отмечает украинское издание Страна.ua, беспилотники впервые «смогли добраться так далеко от линии фронта и совершить атаку на цели, находящиеся в 100 километрах от Киева, несмотря на плотную систему ПВО, находящуюся возле столицы», также опубликованы фото пожаров после атаки.
Кулеба в своем Telegram-канале заметил, что всего зафиксировано шесть попаданий и взрывов. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС (госслужбы по чрезвычайным ситуациям).
При этом не уточняется, по каким объектам нанесен удар. Согласно предварительной информации, цель ударов – казармы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, где велось формирование новых подразделений.
Ранее вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за три месяца Киев приобрел почти тысячу беспилотников, потратив свыше 50 млн долларов.
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Украинские военные пожаловались на приказы убивать мирных жителей и раненых
Украинские военные из 25-й бригады в видеообращении заявили, что командиры отдают им приказы о расстреле мирных жителей при заходе в населенные пункты.
Военные рассказали, что их командиры приказывают добивать раненых и убивать мирных жителей при занятии населенных пунктов. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
Отмечается, что военнослужащие рассказали об этом только после того, как их бросили на передовой с приказом добить раненых, чтобы не проводить эвакуацию.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что в ВСУ есть практика расстреливать тех, кто отказывается идти в бой.
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Киев ввел санкции против украинских звезд шоу-бизнеса и ТВ
СНБО Украины ввел санкции против Ани Лорак, регины Тодоренко и Анны Седоковой
Совет национальной безопасности Украины 30 сентября внес в санкционный список украинских музыкантов и деятелей шоу-бизнеса.
В санкционный список, одобренный СНБО, попали Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак, сообщает Страна.ua
Ранее сообщалось, что СНБО, в частности, ввел санкции против российских предпринимателей Олега Дерипаска и Михаила Фридмана, украинского политика Виктора Медведчука и экс-президента Украины Виктора Януковича. Сообщается, что в список попали лица, «идущие в пакете синхронизации с санкциями ЕС».
Названы условия отправки срочников на новые территории России
Военный эксперт Леонков: Отправка срочников на новые территории возможна лишь после завершения СВО
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Для размещения постоянных воинских частей на новых территориях и отправки туда срочников необходимо решить вопрос безопасности в этих регионах. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявления министра обороны об отсутствии планов отправлять срочников в зону СВО.
«Такое размещение – процесс небыстрый по ряду причин. Во-первых, это вопрос планирования. Сперва необходимо понять, какие конкретно гарнизоны там нужны», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
«Второе, пожалуй, самое важное – безопасность. Вошедшие в состав России территории пока еще являются зоной боевых действий. Поэтому сначала нам надо их полностью освободить, отодвинуть так называемую границу безопасности – и только потом заводить туда регулярные части и срочников», – продолжил собеседник.
«Третье – фактор, связанный с переводом ополченцев Луганской и Донецкой народных республик в состав Вооруженных сил России. Это сопряжено с огромным массивом нормативной работы. И одномоментно сделать ее невозможно, такая работа займет несколько месяцев», – перечислил Леонков.
Эксперт также допустил, что в некоторых прибрежных городах на новых территориях Россия могла бы разместить временные морские базы и перепрофилировать местные аэродромы. «И только после окончания спецоперации они смогут получить статус постоянных. Не ранее», – уточнил Леонков.
«Но отправлять сейчас срочников даже в более-менее спокойные районы нельзя. Там до сих пор работают украинские диверсионные группы. Поэтому нам необходимо дождаться, пока уровень безопасности на новых территориях будет соответствовать российским стандартам. И только потом, например, будет реализован крымский сценарий в этом вопросе», – заключил Леонков.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что новых призывников не будут отправлять в подразделения, задействованные в СВО. Кроме того, по словам главы ведомства, срочники, заканчивающие службу, по окончании ее вернутся по домам.
Также Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом для скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом, сообщается в Telegram-канале министерства.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Согласно указу президента, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.
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Экс-аналитик Пентагона объяснила, что дают России новые регионы
Экс-аналитик Пентагона Квятковски заявила, что включение новых регионов в состав России способствует их обороне
Вхождение новых регионов в состав России дает ей защищенную позицию для обороны территорий, заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.
По ее словам, у России уже была логистическая и народная поддержка в четырех республиках, где прошли референдумы, а также появилась оборонительная позиция, передает РИА «Новости». Это главное изменение, которое по сути произошло месяцами ранее, но теперь было закреплено на референдумах, пояснила Квятковски.
Согласно оценкам экс-аналитика Пентагона, итоги голосования теперь показывают демократическое волеизъявление жителей присоединившихся территорий.
«То, чему мы (США.) сопротивляемся – это состоявшееся голосование русскоговорящего населения о присоединении к России», – сказала эксперт, отметив, что это «очевидная цель» для завершения кровопролитного гражданского противостояния на Украине.
Кроме того, по ее словам, Запад поддерживает ту власть на Украине, которая «изгнала большинство политических партий и всех, критиковавших Киев».
Квятковски полагает, что продолжение военных действий с еще большими контрактами оружейных компаний и разрушениями на поле боя является конечной целью украинских властей при поддержке США и НАТО, а платить за это придется американским налогоплательщикам.
При этом она указывает, что отсутствие доступной информации о реальной ситуации на поле боя и невозможность вести свободную дискуссию о ситуации на Украине не дает возможность сформировать полноценное представление о текущем положении вещей ни на Западе, ни в украинском обществе. В то же время, приоритетная цель заинтересованных в продолжении военных действий сторон заключается в оправдании НАТО и сохранении экономической и военной зависимости от Европы и от США.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашения о воссоединении этих регионов с Россией.
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Путин назначил глав новых территорий
Президент Владимир Путин назначил глав четырех новых территорий
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Президент России Владимир Путин назначил Дениса Пушилина врио главы Донецкой народной республики, которая с 30 сентября вошла в состав России. Соответствующий указ главы российского государства опубликован на портале правовой информации.
После государственного переворота на Украине Пушилин стал одним из лидеров протестного движения русскоязычного населения в Донецкой области. Участвовал в провозглашении 7 апреля 2014 года Донецкой Народной Республики. В 2018 году Пушилин одержал победу на выборах главы республики, передает ТАСС. Участвовал в подписании договора о вхождении ДНР в состав РФ 30 сентября 2022 года.
Согласно положениям договора, врио руководителя республики будет работать до избрания главы ДНР в соответствии с российским законодательством.
Также Путин назначил Леонида Пасечника врио главы Луганской народной республики (ЛНР).
В 2014 году с началом протестов на юго-востоке Украины, вызванных событиями «евромайдана» и сменой власти в стране, Пасечник перешел на сторону формировавшегося в Луганской области народного ополчения. В 2018 году одержал победу на выборах главы республики. Участвовал в подписании договора о вхождении ЛНР в состав России 30 сентября 2022 года.
Согласно положениям договора, врио руководителя республики будет работать до избрания главы ЛНР в соответствии с российским законодательством.
Президент России назначил Евгения Балицкого врио губернатора Запорожской области.
В прошедшую пятницу был подписан договор о принятии территории в состав России. Согласно положениям договора, врио губернатора будет руководить регионом до вступления в должность избранного губернатора Запорожской области. Выборы должны пройти в соответствии с законодательством России.
Кроме того, Путин назначил Владимира Сальдо врио губернатора Херсонской области.
Ранее в среду Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
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Казахстан объявил о смене украинского посла в стране
МИД Казахстана заявил, что посол Украины Врублевский покинет страну после назначения нового дипломата
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский покинет республику после назначения нового дипломата на этот пост, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его словам, въезд в Казахстан послу никто не запрещал и не будет запрещать. Врублевский просто покинет страну, когда будет назначен новый посол, передает ТАСС.
В данный момент рассматривается кандидатура нового украинского посла Украины в Астане. При этом уточняется, что с украинской стороной по этому вопросу у МИД есть полное взаимопонимание.
Смадияров добавил, что в МИД Казахстана считают, что тональность комментария официального представителя российского МИД Марии Захаровой по поводу посла Украины в республике «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров». По словам Смадиярова, МИД Казахстана вызовет в среду посла России в Казахстане для разговора.
Накануне Россия вызвала посла Казахстана из-за заявлений украинского дипломата.
Напомним, на сайте МИД России говорится, что 21 августа посол Украины Петр Врублевский отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских, преступив тем самым все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия.
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В США обвинили Украину в убийстве Дугиной
New York Times: Разведка США пришла к выводу, что к убийству Дугиной причастна Украина
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Разведывательные службы США считают, что к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны представители властей Украины, сообщила The New York Times.
Издание считает, что США якобы непричастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или другой помощи, а Киев якобы не консультировался по этому вопросу с Вашингтоном, передает ТАСС.
Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. По данным СК, Вовк для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в Москве, в доме, где проживала российская журналистка.
Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, выступил с утверждением, что его дочь служила в вооруженных силах Украины (ВСУ), а не в украинском националистическом батальоне «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией)*.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что организаторам, заказчикам и исполнителям этого варварского преступления не может быть пощады. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев якобы не несет ответственности за убийство Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему спецслужбы Украины выбрали убийцей женщину.
Названы главные сторонники и противники поставок оружия Украине в Европе
Опрос Eupinions: Сторонников поставок вооружений Украине больше всего в Польше и меньше всего в Италии
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Большинство жителей Евросоюза, а именно 60%, выступают за дальнейшие поставки вооружений в Украину, в Германии такой позиции придерживается 61% населения, следует из данных опроса Eupinions, обнародованные Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung) совместно с бельгийским фондом King Baudouin.
Согласно исследованию, Италия является единственной страной в ЕС, жители которой в большинстве своем не поддерживают идею дальнейших поставок вооружений Украине: подобную перспективу одобрили 42% итальянцев, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Поляки же, напротив, являются особенно активными сторонниками этой идеи: за нее высказались 84% респондентов в Польше.
При этом идея поставок Киеву вооружений от лица всего Евросоюза встречает у жителей всех стран ЕС больше поддержки, чем представление об отправке оружия в Украину их собственной страной. В зависимости от государства ЕС, в котором проходил опрос, разница в уровне одобрения жителями того или иного варианта поставок составила от 3 до 7% в пользу первого из них.
Наибольшее одобрение идея дальнейших поставок вооружений Украине встречается среди групп населения в возрасте 16-25 и 56-70 лет.
Вместе с тем доля жителей Евросоюза, одобряющих снабжение Украины оружием, за период с марта по июнь несколько уменьшилась. Наиболее явно это заметно во Франции, где спад поддержки оставил 8%.
Согласно результатам опроса Eupinions, 72% жителей Евросоюза хотели бы, чтобы ЕС стал независим от российских энергоресурсов. Ради достижения этой цели они были бы готовы мириться с личными трудностями, заявили участники исследования.
Активнее всего в поддержку этого высказались поляки (80%) и итальянцы (76%). В то же время в Германии, зависимость которой от российского газа остается высокой, доля тех, кто одобрил бы выход из этой зависимости даже с учетом личных неудобств, оказалась самой низкой среди всех стран ЕС: 69%.
Что касается готовности жителей ЕС принять в своих странах спасающихся от войны украинцев, то она остается высокой по всему Евросоюзу. 81% опрошенных указали, что одобряют подобный подход. Для сравнения: в марте, непосредственно после начала российского вторжения в Украину, этот показатель был еще на 5% выше. Во Франции спад уровня поддержки беженцев составил 8, в Нидерландах – 7, а в Польше – 6 процентных пунктов.
Две трети участников опроса (66%) заявили, что хотели бы видеть Украину членом ЕС. Однако уровень одобрения этой идеи в разных странах ЕС не одинаков. Так, в Польше за европейску перспективу соседнего государства высказались 84% респондентов, а, например, в Германии и Франции – по 60%.
По мнению 71% респондентов, ЕС уже сегодня играет важную роль при решении международных вопросов. Между тем 77% опрошенных заявили, что хотели бы видеть среди своих союзников США.
Данные для проводимого Фондом Бертельсмана каждые три месяца опроса Eupinios были собраны в июне 2022 года. В репрезентативном исследовании приняли участие 12000 человек, проживающих на территории всего Евросоюза.
Ранее немецкие «зеленые» призвали передать Украине оружие из запасов бундесвера.
Напомним, концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.
Минобороны: За сутки на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли более 230 человек
Минобороны России: За сутки на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли более 230 человек
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Украинские военные за сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 230 человек личного состава, четыре танка и две самоходные гаубицы «Гвоздика», сообщило Минобороны России.
«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы «Гвоздика», два миномета и 20 автомобилей», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении, у поселков Шиповатое, Шевченково и Петровка в Харьковской области, уничтожено до 100 бойцов ВСУ и 13 единиц военной техники. У населенных пунктов Першотравневое и Орлянское Харьковской области ВСУ потеряли 15 человек убитыми и до 40 ранеными, уничтожено семь броневиков и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами.
На Краснолиманском направлении у населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб ДНР уничтожено более 90 бойцов ВСУ и семь единиц бронетехники 93-й механизированной бригады ВСУ.
«Кроме того, огнем артиллерии в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское ДНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы общей численностью 21 боевик. На Лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожено до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами», – указали в министерстве.
На Андреево-Криворожском направлении российские военные удерживают позиции, отражая атаки противника. У Новой Каменки Херсонской области уничтожено до 30 бойцов ВСУ, два танка и четыре БМП.
У поселка Дудчаны в Херсонской области массированными ударами ВКС России по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожены свыше 120 военнослужащих, два танка и восемь броневиков.
«Уничтожено шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Андреевка и Вишневое Запорожской области, Белокузьминовка ДНР и Новоалександровка Николаевской области», – заключили в ведомстве.
Во вторник российские военные поразили производственные цеха ремонта авиационной техники на заводе «Мотор Сич».
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Рогов заявил о подготовке Киевом провокации на Днепрогэсе
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Киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, в последнее время в отношении Днепрогэса в городе Запорожье, временно находящемся под контролем режима Зеленского, наблюдается крайне нездоровая активность. При этом киевские власти понимают, что Запорожье – уже Россия и освобождение оставшейся части Запорожской области лишь вопрос времени. Поэтому, отметил Рогов, находясь в ожидании наступления российских войск, Днепрогэс может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию, передает РИА «Новости».
Также Рогов добавил, что американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, которые проходили в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды.
По его мнению, данные тревожные – по подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что власти Киева возобновили провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
Напомним, последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции.
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Путин поручил передать Запорожскую АЭС в федеральную собственность
Президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором распорядился принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС (ЗАЭС).
«Правительству России обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», – говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работали шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, сейчас на станции остаются два наблюдателя.
Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы.
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Путин: Результаты референдумов на новых территориях порадовали и удивили
Президент Владимир Путин назвал не подлежащими никакому сомнению результаты референдумов на новых территориях
Итоги референдумов на новых территориях России абсолютно прозрачны и объективны, они не подлежат никакому сомнению, заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
По словам президента России, результат (референдумов) более чем убедительный, он абсолютно прозрачный и не подлежащий никакому сомнению, передает ТАСС. «Это объективные данные настроения людей», – подчеркнул Путин.
Путин рассказал также, что результаты референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях его порадовали и удивили.
«Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить. И такой результат, уверяю вас, и я думаю, что в этом и наблюдатели убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил: будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем», – отметил российский лидер.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
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Немцы не согласились с результатами опроса о вступлении Украины в ЕС
Читатели немецкой газеты Die Welt не согласились с результатами опроса о вступлении Украины в ЕС
Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали результаты опроса международного Фонда Bertelsmann о вступлении Украины в ЕС.
По данным издания, вступление Украины в ЕС якобы поддерживает большинство европейцев. В Польше «за» высказались 84%, а в Германии и Франции – 60%, передает РИА «Новости».
«Украина даже близко не соответствует критериям вступления. ЕС вызывает к себе еще меньше доверия, чем уже сейчас», – отметил Lutz G.
«Странно, меня никто не спрашивал, и люди, с которыми я общаюсь, категорически против вступления Украины в ЕС», – написал Frank W.
Еще один читатель под ником Ute R заявил, что уже давно не верит опросам Фонда Bertelsmann. Кто-то предложил поставить вопрос иначе – какую часть дохода европейцы готовы отдать Украине.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
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Захарова отреагировала на «план Маска» по Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «план Маска» по Украине
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя план бизнесмена Илона Маска по Украине, заявила, что это часть общественной дискуссии, на Западе начали задаваться вопросами о происходящем.
«Нет смысла все это комментировать, потому что это общественная дискуссия, есть разные люди, политические деятели, общественные деятели, бизнесмены, меценаты, благотворители, деятели культуры, артисты, у них есть свои мнения, они участвуют в дискуссии, у каждого есть своя цель и задача», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.
«Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает все даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы Западом. И наконец, наверное, на Западе, начинают возникать вопросы: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?» – добавила она.
Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Маск заверил Зеленского в поддержке Украины. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск достоин присвоения внеочередного офицерского звания.