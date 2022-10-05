Эксперт: В этом году Нобелевская премия наконец-то присуждена за классическую химию

Химики Курбангалиева и Мажуга рассказали о значимости открытий нобелевских лауреатов по химии

Благодаря исследованию в области клик-химии и биоортогональной химии нобелевских лауреатов по химии за 2022 год, открылся еще один способ получения лекарств, а также есть возможность исследовать биологические молекулы и создавать новые материалы, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

Нобелевский комитет Королевской академии наук присвоил Нобелевскую премию по химии 2022 года американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за «развитие клик-химии и биоортогональной химии».

«Эти достижения относятся к достаточно молодой, очень актуальной и интересной области органической химии – области так называемых клик-реакций и биортогональных реакций. Термин «клик-химия» (от английского click – щелчок) относится к таким особенным органическим реакциям, с помощью которых можно быстро, легко (словно по щелчку пальцев), в мягких условиях, всегда однозначно и без побочных продуктов, очень эффективно и селективно (избирательно) получать желаемые продукты», – рассказывает доцент химического института им. А. М. Бутлерова Альмира Курбангалиева.

Биоортогональная реакция – такая химическая реакция, продолжает специалист, которая может быть осуществима внутри живой системы (то есть внутри живой клетки, в живом организме). Она протекает с участием двух реагентов, которые быстро и селективно реагируют друг с другом, но при этом остаются инертными (бездеятельными) к другим компонентам окружающей живой системы и не нарушают естественные биохимические процессы.

«Клик-реакции и биортогональные реакции уже сегодня широко и успешно используются в самых разных областях. Это не только органический синтез, но медицина, биология, разработка новых лекарств, новых видов диагностических и терапевтических меток, материалов. С помощью этих реакций у ученых появилось больше возможностей для понимания многих важных биологических процессов, для модификации и изучения свойств таких биомолекул, как белки, гликаны, липиды непосредственно в живом организме и в режиме реального времени», – заключила собеседница.

Научный руководитель РХТУ им. Д. И. Менделеева, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга в свою очередь отметил, что в этом году Нобелевская премия по химии наконец-то присуждена за классическую химию. В последние же годы эту премию вручали за исследования в смежных сферах: редактирование генома, эволюция ферментов, методы криоэлектронной микроскопии. Премия этого года – за работу по органической химии.

«Клик-химия – метод органического синтеза, который заключается в простой и быстрой реакции нескольких соединений, приводящий к получению новой молекулы, путем соединения двух (а может и более) компонентов. Но в отличие от обычного взаимодействия, это происходит в мягких условиях, в том числе в физиологических. Так, без сложных катализаторов, высоких температур и давления, можно создавать сложные молекулы или проводить модификацию биологических молекул без их разрушения. Таким способом можно получать лекарства, исследовать биологические молекулы, создавать новые материалы», – делится академик.

Он обращает внимание на то, что сегодня подобные реакции прочно вошли в арсенал инструментов химиков-органиков, биохимиков, молекулярных биологов. Пионером этих работ был американский ученый Барри Шарплесс. Именно ему пророчили Нобелевскую премию по химии за это открытие последние годы, заключил Мажуга.

Нобелевский комитет Королевской академии наук присудил Нобелевскую премию по физике 2022 года французу Алену Аспету, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру за «эксперименты с запутанными фотонами, установление [принципа] нарушения неравенств Белла и первенство [в создании] науки о квантовой информации». Руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра Алексей Федоров в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что лауреаты экспериментально доказали квантовые теории.