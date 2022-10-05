Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали американцы Кароли Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал

Нобелевская премия в области химии 2022 года присуждена американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за инструменты для создания молекул, сообщил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Как уточняется в мотивировочной части решения комитета, ученые стали лауреатами за «развитие клик-химии и биоортогональной химии». Исследователи внесли вклад в функциональный способ построения молекул, передает ТАСС.

В прошлом году нобелевская премия в области химии была присуждена германскому ученому Бенджамину Листу и британо-американскому исследователю Дэвиду Макмиллану за развитие асимметрического органокатализа – «гениального инструмента для построения молекул».

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию по химии должен получить тот, «кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование» в этой области. Награду присуждает Шведская королевская академия наук (Стокгольм). Ее рабочий орган – Нобелевский комитет по химии, состоящий из пяти–шести членов, которые избираются академией на три года.

Всего в списке лауреатов 185 ученых, с учетом дважды награжденного Фредерика Сэнгера, который получил премии в 1958 и 1980 годах. Среди них, например, Эрнест Резерфорд (Великобритания, 1908), заложивший основы учения о радиоактивности и строении атома, и исследователь витамина С Лайнус Полинг (США, 1954), награжденный в 1962 году также Нобелевской премией мира.

Также в числе лауреатов семь женщин: это французский ученый польского происхождения Мария Кюри, удостоенная награды в 1911 году за открытие радия и полония (в 1903 году она получила Нобелевскую премию по физике), в 1935 году за синтез новых радиоактивных элементов премию получила ее дочь Ирэн Жолио-Кюри.

В 1964 году награда была присуждена Дороти Кроуфут-Ходжкин из Великобритании (за определение с помощью рентгеновских лучей структур биологически активных веществ), в 2009 году – Аде Йонат из Израиля (за исследования структуры и функций рибосомы), в 2018 году – американке Фрэнсис Арнольд (за направленную эволюцию ферментов), в 2020 году премию разделили ученый французского происхождения из Германии Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна (за развитие метода редактирования генома).

Единственным советским и российским ученым, отмеченным этой наградой, остается академик Николай Семенов, один из основоположников химической физики, создатель теории теплового взрыва газовых смесей. Премии он был удостоен (совместно с английским химиком Сирилом Хиншелвудом) в 1956 году за обоснование общей количественной теории цепных реакций.

Немецкие ученые Рихард Кун и Адольф Бутенандт, отмеченные в 1938 и 1939 годах, были вынуждены отказаться от премии, так как в нацистской Германии принимать Нобелевские премии было запрещено. Они смогли получить диплом и медаль после Второй мировой войны.

Самым молодым в списке лауреатов остается француз Фредерик Жолио (совместно с Ирен Жолио-Кюри в 1935 году, 35 лет), а самым пожилым – 97-летний американец Джон Гудинаф (за участие в разработке литий-ионных аккумуляторов, совместно со Стэнли Уиттингемом и Акирой Есино в 2019 году).