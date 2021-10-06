Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевская премия в области химии 2021 года присуждена германскому ученому Биньямину Листу и британо-американскому исследователю Дэвиду Макмиллану за развитие асимметрического органокатализа, сообщил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Указывается, что асимметрический органокатализ – это химическая реакция, в которой используются органические молекулы, передает ТАСС.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию по химии должен получить тот, «кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование» в этой области. Награду присуждает Шведская королевская академия наук (Стокгольм). Ее рабочий орган – Нобелевский комитет по химии, состоящий из пяти-шести членов, которые избираются Академией на три года.

Правом номинировать на премию обладают около 3 тыс. ученых из разных стран, включая членов Шведской королевской академии наук и лауреатов Нобелевских премий по химии и физике, которые получили специальные приглашения от комитета.

Кандидатов можно предлагать с сентября по 31 января следующего года. Затем комитет отбирает наиболее достойных претендентов. В начале октября Академия выбирает лауреата большинством голосов.

Церемония вручения в 2021 году проходит онлайн из-за ограничений на фоне пандемии. Медали и дипломы лауреаты получат в родных странах, через посольства Швеции или из рук бывших лауреатов.

Всего в списке лауреатов 185 ученых, с учетом дважды награжденного Фредерика Сэнгера, который получил премии в 1958 и 1980 годах. Среди них, например, Эрнест Резерфорд (Великобритания, 1908), заложивший основы учения о радиоактивности и строении атома, и исследователь витамина С Лайнус Полинг (США, 1954), награжденный в 1962 году также Нобелевской премией мира.

Также в числе лауреатов семь женщин: это французская ученая польского происхождения Мария Кюри, удостоенная награды в 1911 году за открытие радия и полония (в 1903 году она получила Нобелевскую премию по физике), в 1935 году за синтез новых радиоактивных элементов премию получила ее дочь Ирэн Жолио-Кюри.

В 1964 году награда была присуждена Дороти Кроуфут-Ходжкин из Великобритании (за определение с помощью рентгеновских лучей структур биологически активных веществ), в 2009 году – Аде Йонат из Израиля (за исследования структуры и функций рибосомы), в 2018 году – американке Фрэнсис Арнольд (за направленную эволюцию ферментов), в 2020 году премию разделили ученая из Германии французского происхождения Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна (за развитие метода редактирования генома).

Единственным советским и российским ученым, отмеченным этой наградой, остается академик Николай Семенов, один из основоположников химической физики, создатель теории теплового взрыва газовых смесей. Премии он был удостоен (совместно с английским химиком Сирилом Хиншелвудом) в 1956 году за обоснование общей количественной теории цепных реакций.

Немецкие ученые Рихард Кун и Адольф Бутенандт, отмеченные в 1938 и 1939 годах, были вынуждены отказаться от премии, так как в нацистской Германии принимать Нобелевские премии было запрещено. Они смогли получить диплом и медаль после Второй мировой войны.

Самым молодым в списке лауреатов остается француз Фредерик Жолио (совместно с Ирен Жолио-Кюри в 1935 году, 35 лет), а самым пожилым – 97-летний американец Джон Гудинаф (за участие в разработке литий-ионных аккумуляторов, совместно со Стэнли Уиттингемом и Акирой Есино в 2019 году).