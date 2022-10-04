Физик объяснил важность открытий нобелевских лауреатов в квантовой механике

Физик Федоров: Нобелевские лауреаты экспериментально доказали квантовые теории

«Создали продемонстрировали основные «кирпичики» для квантовых технологий – методы, чтобы менять и измерять состояния одиночных квантовых объектов», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра Алексей Федоров, комментируя присуждение Нобелевской премии по физике троим ученым за исследования в квантовой механике.

Нобелевский комитет Королевской академии наук присудил Нобелевскую премию по физике 2022 года французу Алену Аспету, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру за «эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации».

«Основные научные достижения этих ученых связаны с тем, что они создали и продемонстрировали основные «кирпичики» для квантовых технологий – методы, чтобы приготавливать, менять и измерять состояния одиночных квантовых объектов, прежде всего, квантов света (фотонов). Это позволило им провести эксперименты и наглядно продемонстрировать фундаментальные свойства квантовых систем, которые ранее рассматривались в основном теоретически», – говорит Федоров.

Так, например, продолжает собеседник, корпускулярно-волновой дуализм, квантовая запутанность, нарушение неравенства Белла – все это активно предсказывалось и теоретически обсуждалось, но именно в экспериментах лауреатов было проверено на практике. Более того, эксперименты запустили целую волну исследований по проверке свойств квантовой запутанности.

«Практическое приложение связано с использованием всех перечисленных инструментов по измерению квантовых состояний в технологиях – прежде всего в квантовых коммуникациях, но также и в квантовых вычислениях, и в квантовой сенсорике. Так, Антон Цайлингер участвовал в эксперименте по спутниковой квантовой коммуникации вместе с Китаем, поскольку профессор Китайского научно-технического университета Цзянь-Вэй Пан его ученик», – рассказывает специалист.

Также он отмечает, что в Нобелевском комитете обратили внимание на то, что проведенные эксперименты являются важными элементами современных научных исследований и важны для развития технологий.

Ранее Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте в Стокгольме объявил, что шведский ученый Сванте Пеебо стал лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2022 год «за его открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека».