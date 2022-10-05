Патрушев: США сорвали попытки переговоров между Россией и Украиной

Секретарь Совбеза России Патрушев рассказал о срыве переговоров между Россией и Украиной по указке США

Все попытки переговоров между Россией и Украиной были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«В отношении Украины важно подчеркнуть принципиально разный подход Запада и России. Уже не раз отмечалось, что США и их союзники намерены воевать до последнего украинца, потому что народ этой страны для них всего лишь разменная монета в геополитической игре», – передает РИА «Новости» слова Патрушева в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.

«Россия же заинтересована в том, чтобы Украина избавилась от неонацизма, а население жило бы в условиях мира и комфорте», – добавил он.

«Вот почему все попытки переговорного процесса были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима», – отметил Патрушев.

По его словам, англосаксы ради своей выгоды хотят столкнуть Россию и Европу.

«Надо отметить, что англосаксы давно являются основными источниками нестабильности в мире, не стесняясь, игнорируют нормы международного права, показывают свою истинную агрессивную сущность», – сказал Патрушев.

Под непосредственным руководством англосаксов на Украине возродился неонацистский режим, в массовое сознание стала активно внедряться национал-фашистская идеология, добавил секретарь Совбеза. «При этом сама Украина используется англосаксами как инструмент борьбы с нашей страной», – отметил Патрушев.

«Цель – подавить Россию, удержать свое мнимое превосходство, сохранить однополярный мир, обеспечить для себя возможность жить за чужой счет. Они рассчитывают, что им удастся за счет разжигания конфликтов, как это было после двух мировых войн, вновь решить скопившиеся проблемы своей экономики, включая проблемы огромного государственного долга, который достиг у США более 30 триллионов долларов», – пояснил Патрушев.

«Для них важно усилить нестабильность, столкнуть Европу с Россией в военном противостоянии, чтобы капиталы, производства и ценные специалисты перебрались к ним за океан», – подчеркнул секретарь Совбеза.

По словам Патрушева, «англосаксы так действовали всегда, всякий раз развязывая войны по всему миру».

«Самоуверенная и эгоистичная политика англо-американского тандема создает многочисленные очаги напряженности в различных регионах, ставит на грань выживания многие страны и народы. Сегодня Вашингтон и Лондон не могут успокоиться из-за страха потери своей гегемонии и пытаются разжечь все новые конфликты, в том числе по периметру таких ядерных держав, как Россия и Китай», – заключил он.

По словам Патрушева, США, Великобритания и их сателлиты хотят не только затянуть российскую специальную военную операцию, но и перенести военные действия на территорию России.

«Особую значимость данная тема приобретает в связи с проведением на территории Украины специальной военной операции и стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию», – сказал Патрушев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий в пятницу, президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Президент напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.