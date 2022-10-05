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Глава ЕК заявила о снижении доли российского газа в импорте ЕС до 7,5%
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о снижении доли российского газа в импорте ЕС до 7,5%
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Доля российского газа в общем объеме европейского импорта снизилась до 7,5%, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента.
По ее словам, до начала спецоперации доля РФ составляла 41%, а сейчас этот показатель составляет 7,5%. При этом она выступила за совместные закупки газа странами Евросоюза в следующем сезоне для предотвращения роста цен из-за конкуренции и призвала найти коридор цен, который бы позволил избегать резких колебаний цен на рынке, передает Прайм.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что подконтрольное США Международное энергетическое агентство учит ЕС, что надо делать при обнулении поставок российского трубопроводного газа. Совет один и очень простой – снижать потребление. О том, какие катастрофические последствия за этим стоят для европейцев и их жизни не только этой зимой, а на годы вперед, МЭА молчит.
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Россия ввела санкции против оператора хранилища газа «Катарина» в Германии
Россия вводит специальные экономические меры против оператора подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» в Германии, следует из постановления, утвержденного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Под санкции России попала проектная, сбытовая и эксплуатационная компания «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ» – совместное предприятие, созданное в 2009 году на паритетных основах «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG, передает ТАСС.
В мае под подобные санкции России попала 31 организация из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из Сингапура и США. Среди них в том числе бывшие европейские дочки Газпрома, трейдеры, операторы подземных хранилищ газа (ПХГ), а также совместное предприятие Газпрома и польской PGNiG, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа», – EuRoPol Gaz.
Напомним, Россия потребовала арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа». «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, может ли грядущая зима изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве.
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Венгрия похвасталась ограничением потолка цен на российскую нефть
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о ограничении потолка цен на российскую нефть по требованию Будапешта
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Будапешт добился от ЕС того, что потолок цен на российскую нефть не распространят на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как сообщил Сийярто, Венгрия добилась этого в результате упорного ведения переговоров на совете постпредов стран ЕС. Кроме того, по его словам, по инициативе Венгрии из санкций исключили атомную энергетику, то есть строительство АЭС «Пакш», передает РИА «Новости».
«Ни один институт, важный с точки зрения сотрудничества в области ядерных исследований и разработок, также не был внесен в санкционный список», – сказал он, добавив, что Венгрия собирается и в дальнейшем защищать свою энергобезопасность, выступая против вредящих стране санкций.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7. При этом Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти.
Газпром допустил прекращение поставок газа Молдавии
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Газпром оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, сообщила российская компания.
Также компания оставляет за собой право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию задолженности АО «Молдовагаз», говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома.
Также сообщается, что дальнейшие просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий на поставки газа, будут оформляться только в виде дополнений к контракту.
Как также отметил Газпром, компания «Молдовагаз» на протяжении текущего года регулярно нарушала условия контракта в отношении срока оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась к Газпрому за смягчением контрактных обязательств.
Ранее газораспределительное предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность перед Газпромом.
До этого сообщалось, что «Молдовагаз» просит Газпром отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь.
Напомним, национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов.
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Американский экономист обвинил США и Польшу в подрыве «Северных потоков»
Экономист Джеффри Сакс назвал США и Польшу причастными к диверсии на газопроводах Северный поток.
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Взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», вероятно, совершили США и Польша, чтобы добить европейскую экономику, сообщил агентству Bloomberg американский экономист Джеффри Сакс.
Сакс заявил, что Европа переживает очень резкий экономический спад, снижение уровня жизни усугубляется ростом цен, от перебоев с энергией европейская экономика страдает больше других.
«А теперь, чтобы добить ее окончательно, они разрушили «Северные потоки», – цитирует РИА «Новости» американского экономиста.
По его словам, есть сведения о том, что над районом ЧП кружили американские военные вертолеты, базирующиеся в Гданьске. Сакс также напомнил, об угрозах США «так или иначе» покончить с «Северным потоком».
Экономист отметил, что подобные вещи нельзя говорить на Западе. При этом его собеседники по всему миру убеждены в ответственности США за произошедшее, добавил он.
«Даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: «Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают», – резюмировал эксперт.
Ранее экс-сенатор США Ричард Блэк заявил, что обвинять Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» глупо, а вот у США мотивов сделать это больше, чем у кого-либо еще.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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Wall Street Journal: ЕС установит потолок цен на российскую нефть в два этапа
Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.
Отмечается, что страны ЕС близки к согласованию двухэтапного подхода к потолку цен на российскую нефть. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal.
В конце сентября сообщалось, что Еврокомиссия под давлением многих стран Евросоюза выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское голубое топливо.
Ранее сообщалось, что страны Группы семи (G7) разрабатывают меры для введения потолка цен на нефть из России, заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в ходе мероприятия.
ЕС согласовал санкции против России
Politico сообщила, что страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России
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Странами ЕС достигнуто соглашение о новом пакете санкций против России, включая потолок цен на российскую нефть, сообщили европейские дипломаты.
Представители государств ЕС достигли рамочного соглашения по восьмому пакету санкций. В среду ожидается утверждение окончательной версии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Мальте, Греции и Кипру, чьи танкеры перевозят большую часть российской нефти, предоставлены некоторые уступки, передает ТАСС.
Издание пишет, что новый пакет включает санкции против сталелитейной промышленности России и запрещает гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских государственных предприятиях.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7. При этом Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти.
США отвергли обвинения в причастности к диверсии на «Северных потоках»
Заместитель помощника главы Пентагона Купер заявила о полной непричастности США к диверсии на «Северных потоках»
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США никоим образом не были причастны к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.
Купер сообщила, что не может предоставить какой-либо новой информации по аварии на газопроводах, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы. Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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В Милане прошел митинг против НАТО и США и в поддержку России
Манифестация против НАТО, империализма США, в поддержку России и за освобождение Донбасса прошла в воскресенье вечером в Милане, сообщил организатор мероприятия, активист, основатель политического образования «Единая Италия» Амедео Авондет.
Как рассказал организатор мероприятия, на акции зажгли свечи «в память о погибших российских солдатах, которые сражаются не только за освобождение Донбасса, но и за свободу Европы от американского рабства». В ходе своего выступления он объявил минуту молчания, чтобы почтить их память, передает ТАСС.
По словам организатора мероприятия, в манифестации приняли участие около тысячи человек. Авондет поблагодарил представителей «Единой России» Ирину Елиферову и Евгения Нифантьева, с которыми сотрудничает.
Напомним, победителем парламентских выборов в Италии стала правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига Севера» и «Вперед, Италия!». В минувшую субботу лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони призвал не менять отношение Италии к России. Он выступил категорически против «принесения в жертву свободы и прав украинского народа» и поддержал абсолютное единство Запада.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
30 сентября президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Как подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов, Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися средствами. Вопреки этому генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не признают и никогда не признают эти территории частью России.
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Турция попросила Россию отсрочить платежи за газ
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Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS (Botas) попросил российскую сторону отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года, сообщили источники.
Как указывает Bloomberg, зависимость Турции от иностранных энергоносителей негативно отразилась на валюте и бюджете страны – с начала года лира потеряла более 28% по отношению к доллару, среди развивающихся рынков худший показатель только у аргентинского песо. Дефицит торгового баланса страны в августе вырос более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем в 2021 году – до 11,2 млрд долларов.
Обращаясь к России, Турция рассчитывает смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители, но пока неясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению, передает РИА «Новости».
Как сообщило Bloomberg, ни Botas, ни Газпром не стали отвечать на запрос о комментарии, передает ТАСС.
Напомним, венгерская компания MVM заявила, что заключила с Газпромом соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запасов газа в стране хватит на пять-шесть месяцев, и Будапешт готов в течение этого времени помогать Белграду с газом в благодарность за обеспечение газового транзита из России.
У оператора морского газопровода «Турецкий поток» из-за санкций ЕС досрочно отозвали лицензию, сообщила сама компания. При этом утверждалось, что поставки по трубе не пострадают.
Bloomberg: Венгрия договорилась с Газпромом отсрочить платеж почти в 2 млрд евро
Правительство Венгрии договорилось с российской компанией «Газпром» об отсрочке платежа за поставки газа на сумму 1,9 млрд евро.
Предстоящей зимой Венгрия должна будет заплатить около 4 млрд евро за поставки российского газа, не считая отсроченного платежа, сумма которого оценивается в 1,9 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, передает ТАСС.
В конце лета Будапешт подписал контракт с Газпромом на поставку дополнительно до 5,8 млн кубометров газа в сутки с 1 сентября. Позже портал Index.hu сообщил, что венгерская компания MVM заключила соглашение с Газпромом об отсрочке платежа за газ для оптимизации финансирования в зимний период.
Ранее венгерская компания MVM заявила, что заключила с Газпромом соглашение об отсрочке платежа за газ в связи с резкими колебаниями цен, но сумма не была озвучена.
В Италии обвинили ЕС в ошибках по отношению к России
Для Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России, заявил в колонке заместитель главного редактора Giornale Никола Порро.
По его словам, для Италии настал час расплаты, так как с такими заоблачными ценами рынок беспощаден: убивает тех, кто больше потребляет.
Он отметил, что энергокризис начался еще в октябре 2021 года и не был связан с событиями на Украине. Однако тогда Европа предпочитала не замечать проблем, передает РИА «Новости».
При этом даже после начала российской спецоперации Брюссель не предпринял адекватных действий, чтобы решить газовый вопрос, указал Порро.
По мнению журналиста, до настоящего времени Европа гналась за несбыточными мечтами. Она ничего не сделала, но, хуже всего, пообещала такие ограничения на цены, которые на самом деле не могла установить.
Он подчеркнул, что Брюссель уже никак не может повлиять на ситуацию из-за монопольного положения России на газовом рынке ЕС.
Журналист указал, что у Италии нет возможности заместить голубое топливо, ранее закупавшееся у Москвы, несмотря на заключенные контракты с другими поставщиками. Кроме того, из-за нехватки газа возникнут проблемы с электроэнергией, недостаток которой нельзя решить с помощью солнечных панелей.
Ранее во вторник Газпром не подтвердил поставки газа в Италию.
В российской компании сообщили, что поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации из-за регулятивных изменений, произошедших в стране в сентябре, Газпром с итальянскими покупателями работает над решением проблемы.
Сейчас функционируют два канала поставок российского газа в ЕС – украинский транзит и «Турецкий поток». В совокупности через них европейские потребители получают 80–90 млн кубометров в сутки. В годовом выражении это примерно 32 млрд кубометров. Половина объема (16 млрд) идет в ЕС через вторую нитку «Турецкого потока» (первая нитка трубы снабжает исключительно Турцию), еще 16 млрд кубов – через Украину.
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Экс-сенатор США Блэк оценил мотивы ЦРУ для диверсии на «Северных потоках»
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Обвинять Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» глупо, а вот у США мотивов сделать это больше, чем у кого-либо еще, заявил экс-сенатор США Ричард Блэк.
Блэк отметил, что как профессиональный судья оценивает преступления с точки зрения мотива и возможностей его совершить. По словам Блэка, стран, которые способны взорвать газопроводы на большой глубине океана, мало, передает РИА «Новости».
Так, Украина, как считает Блэк, вряд ли справилась бы с этим. Предположения, что Россия «сама взорвала свои трубопроводы по каким-то неясным причинам» он назвал глупыми и абсурдными, у Москвы нет мотивов для диверсии.
При этом США были обеспокоеены тем, что в связи с приближением зимы жители Европы начнут протестовать и, возможно, «свергать правительства, требуя снятия санкций и возвращения газа для восстановления экономики и возобновления подачи тепла в их домах». Однако вряд ли какая-либо из стран НАТО могла провести диверсию без координации с США, сказал он.
«Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно, чтобы никто не мог потребовать включить газ обратно просто потому, что это стало невозможно. И у кого есть мотив к этому? Боюсь, что больше, чем у кого-либо, мотив для этого есть у ЦРУ и госдепа США», – сказал он.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы. Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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Глава Евросовета объявил о намерении стран ЕС усилить санкции против России
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Евросоюз продолжит усиливать ограничительные меры против России из-за конфликта на Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в своем письме лидерам 27 стран ЕС в преддверии неформального саммита 6–7 октября в Праге.
Как заявил глава Евросовета в своем письме лидерам 27 стран ЕС, вооруженный конфликт «на Украине продолжает бушевать», в связи с чем страны ЕС должны быть «едиными и твердыми в своем ответе», передает ТАСС.
По его словам, солидарность стран ЕС с Украиной якобы непоколебима, в связи с чем входящие в сообщество государства продолжат усиливать ограничительные меры с целью усилить давление на Россию для прекращения войны.
Глава Евросовета также сообщил, что на встрече планируется обсудить, «как продолжать оказывать сильную экономическую, военную, политическую и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется», а также рассмотреть, «как лучше всего защитить нашу критически важную инфраструктуру».
Кроме того, по словам Мишеля, в ходе встречи большое внимание будет уделено энергетическому кризису. «Наша главная цель – обеспечить надежность поставок и доступные энергоресурсы для наших домохозяйств и предприятий, особенно с приближением зимних холодов. Мы оценим решения, уже принятые в этом отношении, и дадим рекомендации относительно дальнейших действий, необходимых для обеспечения хорошо скоординированного европейского ответа», – пояснил глава Евросовета.
Глава Евросовета подчеркнул, что экономическая ситуация в ЕС в целом также будет в центре внимания. «Борьба с высокими ценами для домохозяйств и предприятий, поддержка экономического роста и рабочих мест, а также защита уязвимых слоев населения, которые больше всего страдают от больших счетов за электроэнергию, являются нашей главной задачей. Больше, чем когда-либо, ключом к успеху будет наша способность сохранять единство и координировать нашу политическую реакцию в духе солидарности и в защиту наших общих интересов», – добавил он.
Ранее бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России посредством санкций, но они не работают, Запад попал в ловушку.
В пятницу дипломатические источники сообщили, что страны ЕС достигли предварительной договоренности по новому пакету санкций против России. В среду стало известно, что ЕС в рамках восьмого пакета санкций намерен расширить список персональных санкций против граждан России, введя рестрикции против философа Александра Дугина, певца и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и главы концерна «Калашников» Алана Лушникова.
Также санкции коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции и ряда товаров, которые используются в ювелирной промышленности, то есть драгоценных камней и металлов. Кроме того, предлагается ограничить ввоз ряда товаров из России, включая косметические товары, принадлежности для бритья, дезодоранты, мыло и туалетную бумагу.
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Возобновлены поставки российского газа через Австрию в Италию
Газпром договорился о поставках российского газа через Австрию в Италию
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Газпрому и покупателям в Италии удалось найти решение по поставкам российского газа, его транспорт через Австрию возобновляется, сообщила компания.
В официальном Telegram-канале холдинга отмечается, что транспортировка российского газа через территорию Австрии возобновляется. Газпрому совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября.
При этом австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные заявки «Газпром экспорта», что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии.
В российской компании сообщили, что поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации из-за регулятивных изменений, произошедших в стране в сентябре, Газпром с итальянскими покупателями работает над решением проблемы.
Сейчас функционируют два канала поставок российского газа в ЕС – украинский транзит и «Турецкий поток». В совокупности через них европейские потребители получают 80–90 млн кубометров в сутки. В годовом выражении это примерно 32 млрд кубометров. Половина объема (16 млрд) идет в ЕС через вторую нитку «Турецкого потока» (первая нитка трубы снабжает исключительно Турцию), еще 16 млрд кубов – через Украину.
Еврокомиссар усомнилась в данных о замороженных российских активах
Еврокомиссар Макгиннесс сомневается в точности заявлений ЕК о сумме замороженных российских активов
У Еврокомиссии нет точных сведений об объемах замороженных ЕС российских активов, сообщения ЕК не содержат всех данных, заявила еврокомиссар Мейрид Макгиннесс.
Макгиннесс отвечает за финансовые услуги, финансовую стабильность и рынки капитала. Она сообщила, что озвученные данные, по ее «личному мнению», не являются полными. «Я хочу получить их», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Как заявила Макгиннесс, европейские государства успешно применяют санкции против России, но ряду стран требуется улучшить отчетность о том, сколько активов было заморожено.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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