Украинский блогер Шарий опроверг свой отъезд из Испании

Украинский блогер и политик Анатолий Шарий сообщил своим подписчикам, что он не покидал территорию Испании и не планирует этого делать.

Основатель «Партии Шария» заявил, что Испанию не покидал с мая.

«Я не выезжал ни в какую Италию», – рассказал блогер в своем Telegram-канале.

Он добавил, что по решению суда в Испании отмечается каждые 15 дней и последний раз делал это «пару дней назад».

Ранее суд в Испании постановил закрыть дело об экстрадиции украинского блогера Анатолия Шария на родину, поскольку он покинул территорию страны.

В мае СБУ сообщила, что Шарий якобы задержан в Испании. В заявлении ведомства говорилось, что блогера подозревают по ст. Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», а также по ст. «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». После новости о задержании в Telegram блогера появился репост публикации его супруги Ольги Шарий, на которой изображен попугай.