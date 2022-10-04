Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам военной безопасности, чтобы проанализировать военно-политическую обстановку и выработать меры реагирования.

«Как и договаривались ранее, в плановом порядке мы сегодня собрали руководителей силовых ведомств для того, чтобы совместно проанализировать динамично развивающуюся военно-политическую обстановку и, естественно, выработать меры реагирования на складывающуюся ситуацию, – цитирует ТАСС Лукашенко.

По его словам, «чрезвычайщины никакой нет». «Поэтому и повода для разного рода кривотолков и фейков быть не должно», – подчеркнул Лукашенко.

Среди участников совещания премьер-министр, глава администрации президента и руководство силового блока.

Тем временем Лукашенко заявил, что оппозиция хочет дестабилизации обстановки в стране через проведение «диверсионно-подрывной деятельности».

«Продолжают вынашивать планы по созданию собственных военизированных формирований так называемого полка имени Калиновского. Какой бы потешный этот полк ни был, но в его составе имеются радикально настроенные бойцы, которые как раз и ставят перед собой цель дестабилизации обстановки в нашей стране через, прежде всего, диверсионно-подрывную деятельность», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

По словам Лукашенко, затаившиеся радикалы есть и на территории Белоруссии. «В 2020–2021 годах правоохранительными органами основные зачинщики беспорядков были выявлены, но у них остаются последователи, которые ждут удобного повода для действий», – сказал он.

Ранее Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не сомневается в правоте позиции стран и их победе в противостоянии санкциям Запада.

Путин в свою очередь заявил, что страны Европы должны относиться к России и Белоруссии с уважением.