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Нефть подорожала на сигналах о возможном снижении добычи ОПЕК+
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Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются на 2,5%, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обращают внимание на новости о перспективах заметного снижения добычи ОПЕК+ в ответ на рыночную ситуацию.
По состоянию на 8.00 цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,55%, до 87,31 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 2,7%, до 81,64 доллара, передает РИА «Новости».
В воскресенье агентство Bloomberg сообщало, что ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи нефти более чем на один миллион баррелей в сутки на заседании в Вене в среду. Ожидания снижения поставок поддерживают котировки нефти на фоне сохраняющихся опасений по поводу рисков рецессии.
«Падение нефтяных цен, вероятно, завершено. Энергетические трейдеры за лето стали более пессимистичными, учитывая глобальные риски замедления, но теперь, похоже, факторы для нефти более поддерживающие», – приводит Bloomberg мнение старшего рыночного аналитика Oanda Group Эдварда Мойи.
Военкор Коц описал отвод войск из Красного Лимана
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Российской армии и союзным силам пришлось оставить Красный Лиман, чтобы большая группировка военных не попала в окружение противника, сообщил российский военный корреспондент Александр Коц.
Коц поговорил с военными из Луганской народной республики (ЛНР), которые признались ему, что никто из них не думал убегать в такой ситуации. «Если надо, остались бы там умирать», – сказали они. Но им поступила команда отходить, и ближе к полуночи их группировка отправилась в Торское, где также была большая часть военных Украины, передает «Комсомольская правда».
Военкор также добавил, что в селе прошли бои, союзные силы «попали под стрелковый огонь» и «отбились на скорости».
Отмечается, что после массированного наступления в Харьковской области противник, перегруппировавшись, перенаправил свои силы с прицелом на ЛНР. То, что где-то прорвет, было очевидно, Киев давил по всей новой линии обороны. К северу от Купянска, на восточный берег Оскола, где на паре участков врагу удалось форсировать речку и закрепиться, в районе Лисичанска и Красного Лимана.
Тяжелые бои несколько недель шли по всей этой линии, однако стратегического успеха противнику не приносили. В итоге основные свои усилия он сконцентрировал на Лиманском направлении, бросив в бой все, что у него было.
Накануне в Минобороны заявили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи.
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Экс-офицер армии США Пайн назвал единственный способ предотвратить поражение Украины
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Запад должен призвать к немедленному заключению соглашения о перемирии, чтобы предотвратить поражение Украины на поле боя в ближайшие несколько месяцев и не допустить развязывание ядерной войны с Россией, заявил бывший офицер армии США Дэвид Пайн американскому изданию The National Interest.
Пайн отметил, что президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину, передает Lenta.Ru со ссылкой на National Interest.
По его мнению, администрация американского лидера должна прекратить поставку Киеву летального вооружения и отправку своих военных в Восточную Европу. Кроме того, Вашингтону следует отказаться от введения новых экономических санкций в отношении Москвы.
Как отметил автор публикации, благодаря отказу от дальнейшего санкционного давления на Россию и заключению мирного соглашения Белый дом не только снизит напряженность в международных отношениях, но и сможет остановить рецессию в США, которая была вызвана западными санкциями.
Ранее экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России посредством санкций, но они не работают, Запад попал в ловушку.
Накануне помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, какого эффекта Соединенные Штаты хотели добиться с помощью санкций против России. В пятницу Вашингтон ввел новые санкции против членов семей министра обороны России Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина и губернатора Петербурга Александра Беглова.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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Экономист Лизан назвал главные приобретения России на новых территориях
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С присоединением ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Россия получает не только новых граждан, но и промышленные мощности, сообщил экономист Иван Лизан. При этом, отмечает эксперт, государству придется немало вложить в развитие территорий. Ранее Россия приняла в свой состав четыре новых региона.
«Главное приобретение – люди. В условиях санкций и обрушившейся торговли с ЕС особое значение приобретает не только поворот на Восток (на него уйдет доброе десятилетие), сколько емкость внутреннего рынка. Номинально на территориях проживают 6,15 млн новых граждан», – цитирует экономиста Ивана Лизана «Украина.ру».
«Так, большая часть населения проживает в ДНР – 2,23 млн человек (при общей довоенной численности в 4,1 млн человек). Далее следует ЛНР с 2,12 млн населения. Следом идет Херсонская область, где проживает 1 млн граждан. Замыкает список Запорожская область. За вычетом Запорожья и ряда райцентров с номинальным населением в 0,8 млн человек. Вместе с Запорожьем – 1,65 млн жителей», – подсчитал эксперт.
Как отмечает экономист, для России ценность граждан в сравнении с мигрантами заключается в том, что они не только проживают на этих территориях постоянно, но и зарабатывают, а также тратят деньги. «Чем больше емкость внутреннего рынка в миллионах граждан, тем больше продукции можно выпустить и тем ниже ее себестоимость. А это облегчает выход на внешние рынки и повышает конкурентоспособность товаров», – отмечает он.
Второе приобретение России – территории. «Площадь новых территорий – 108,8 тыс. кв. км. Для Украины это равносильно потере 20% объемов страны. Эти земли находятся в зоне с благоприятным для сельского хозяйства климатом, а площадь их пашни превышает 5,6 млн га, что сопоставимо с Северо-Кавказским федеральным округом», – объясняет Лизан.
320 тыс. га находятся под орошением, что гарантирует стабильно высокие урожаи, страхуя культуры от засухи, говорит эксперт. «Новые территории – это почти 10 млн тонн зерновых в год, 3,3 млн тонн подсолнечника, 1,9 млн тонн овощей, а также серьезная доля производства ягод и фруктов», – приводит примеры экономист.
«Россия получает земли с невероятным сельскохозяйственным потенциалом, однако с сильно деградировавшим животноводством и бикультурным (маслично-зерновым) характером растениеводства. При условии инвестиций в обновление парка сельхозтехники, строительство инфраструктуры и полноценного доступа к российскому рынку сельское хозяйство новых территорий внесет свой вклад как в обеспечение продовольственного суверенитета России, так и в экспортные поставки на рынки дружественных стран за счет морских портов», – пишет Лизан.
При этом, отмечает он, с промышленностью дела обстоят несколько сложнее. При рассмотрении промышленного потенциала есть смысл исходить из постоянных производственных мощностей и запасов полезных ископаемых, а не переменных процентных пунктов ВВП, говорит эксперт.
«Так за счет новых территорий мы получаем доступ к водным ресурсам для Крыма, 13,5 ГВт электроэнергетической мощности, включая 6 ГВт крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, единственный в России желатиновый завод, стекольный завод, а также Ясиноватский машиностроительный завод. Кроме того, у нас появляются химкомбинаты «Азот» и «Стирол», выпускающие аммиак, карбамид и аммиачную селитру, семь крупнейших металлургических и коксохимических предприятий в составе ЮГМК и подлежащий восстановлению Мариупольский метзавод им. Ильича, а также мощности по выпуску труб и стальных канатов», – перечисляет Лизан.
«В списке приобретений также Стахановский вагоностроительный завод, «Азовмаш» и кондитерские предприятия совокупной мощностью свыше 117 тыс. тонн продукции в год. Помимо этого, мы получаем возможность разработки подтвержденных залежей 10 млрд тонн угля, в том числе 6 млрд тонн коксующегося и свыше 1 млрд тонн антрацита, а также 1 млрд тонн запасов железных руд и Днепрорудненский железорудный комбинат», – продолжает экономист.
При этом доступ к Мариупольскому порту, подчеркивает эксперт, потенциально позволит нарастить поставки угля в страны Африки и Южной Азии. Однако стоит понимать не только получаемые активы, но и пассивы, говорит он. Речь идет о том, что потребует серьезных вложений со стороны России уже в ближайшее время.
«В августе Херсонская область получила 6 млрд рублей финансирования из федерального центра. И если эта цифра останется в том же диапазоне, то ее годовой бюджет будет сопоставим с бюджетом Рязанской области. Аналогичная история с Запорожской областью. Проще говоря, финансирование будет варьироваться в районе 111 млрд рублей в год», – подсчитал Лизан.
«Для сравнения: бюджет ДНР, по оценкам нового премьер-министра Виталия Хоценко, находится в коридоре 100-150 млрд рублей. Расходы бюджета ЛНР никто публично не оценивал, но можно предположить, что верхняя планка расходов находится у отметки в 100 млрд рублей из-за меньшей численности населения республики», – продолжил он.
По мере углубления интеграции, создания налоговой системы и перезапуска экономики размер дотаций должен серьезно снизиться, но до нуля он не упадет, пишет эксперт. «Следовательно, надо будет принимать федеральную целевую программу по восстановлению новых регионов. При расчетах имеет смысл отталкиваться от затрат на 1 млн жителей. Нам уже известно, что восстановление ЛНР и ДНР федеральным центром оценивается в 3,5 трлн рублей за два года», – говорит экономист.
Отдельно Лизан обращает внимание на Херсонскую и Запорожскую области. По его подсчетам, для первой потребуется порядка 51,9 млрд рублей расходов ФЦП, а для второй – 41,5 млрд рублей в текущих границах и 85,6 млрд рублей в год в случае полного освобождения территории области.
«Расходы большие, но Россия может себе их позволить, тем более что чистая прибыль Газпрома за первое полугодие текущего года составила 2,5 трлн рублей. Мало того, такие расходы станут хорошим стимулом для экономики», – заключил Лизан.
Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
23–27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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Мэр Красного Лимана выступил с обращением после захвата города ВСУ
Глава городской администрации Красного Лимана Александр Петрикин выступил с обращением к жителям города и Краснолиманского района, пообещав, что союзные войска вернутся и освободят оставленные территории от укронацистов.
Как сообщило интернет-издание «Украина.ру» в своем Telegram-канале, мэр Красного Лимана все эти тяжелые недели оставался в городе, ежедневно сообщая об обстановке вокруг населенного пункта, но в итоге вынужден был покинуть город, записав перед этим видеообращение к жителям города и Краснолиманского района.
Как подчеркнул Петрикин в своем видеообращении, Красный Лиман и Краснолиманский район – это русская земля, деды и прадеды жителей города еще в годы Великой Отечественной Войны сражались с нацистами. Сегодня же, сказал Петрикин, обращаясь к соотечественникам, большое бремя уничтожение нацистов лежит «на наших плечах».
«Мы сражаемся за Красный Лиман и Краснолиманский район: Авдеевку, Артёмосвк, Краматорск, Константиновку, Дружковку – все русские города. Мы вернемся. Укронацисты будут уничтожены. Победа [будет] за нами! Правда на нашей стороне», – заявил Петрикин.
В минувшую субботу в Минобороны РФ заявили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Как пояснил российский военный корреспондент Александр Коц, российской армии и союзным силам пришлось оставить Красный Лиман, чтобы не попасть в окружение противника.
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В Times узнали о конфликте Лиз Трасс и Карла III
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Между премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и королем Карлом III возникли разногласия из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27, британский монарх, будучи защитником окружающей среды, отказался от идеи посетить мероприятие по настоянию главы правительства.
В публикации Times, что монарх планировал выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте. Трасс, которая также вряд ли поедет на саммит в Шарм-эш-Шейхе, возражала против планов короля во время личной аудиенции в Букингемском дворце в прошлом месяце.
Издание считает, что это решение, скорее всего, усилит напряженность в отношениях между Трасс и Карлом III. Источник Times на Даунинг-стрит утверждает, что обсуждение этого вопроса проходило в «радушной атмосфере», и «никакого скандала не было».
Другой собеседник газеты отметил, что король «разочаруется», если не поедет на мероприятие.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
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Шарий: НАТО вновь унижает Зеленского
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Заявления Владимира Зеленского после вхождения в состав России четырех регионов стали большим позором для украинского президента, заявил блогер Анатолий Шарий. Ранее Зеленский сообщил о подаче заявления на вступление Украины в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Однако в НАТО к этой инициативе отнеслись прохладно.
«Очевидно, что Зеленский следил за выступлением Владимира Путина. Именно поэтому он в попытках перебить слова российского президента выдал свое заявление. Он хотел продемонстрировать уровень своего «величия», – заявил на своем YouTube-канале украинский блогер Анатолий Шарий.
«Все ожидали, что Зеленский решит выйти из Будапештского меморандума, но нет. Во-первых, от этого его отговаривали западные партнеры. Во-вторых, это развязало бы руки Москве еще больше», – рассуждает эксперт.
«Вместо этого он заявляет об отказе вести переговоры с Россией до тех пор, пока там не сменится глава государства. Позиция достаточно резкая, если забыть о том, что раньше он просил то встречи, то телефонного разговора с Путиным. Простите, но никак иначе, кроме как тупыми, эти выступления я назвать не могу», – замечает блогер.
«Такие слова могут сработать только на внутреннюю публику, которой мозг уже забили пропагандой. На деле же Зеленский плюнул в лицо Эрдогану и другим крупным политикам, которые давали понять, что могут организовать встречу с российским президентом», – говорит Шарий.
«Еще одно заявление – вступление в НАТО в ускоренном порядке. В этом тоже нет ничего удивительного. С этим Зеленского подгонял еще Порошенко. Но подобная заявка подавалась еще в 2008 году. И ничего с того момента не произошло. У Украины уже даже есть конституция, где зафиксировано стремление вступить в НАТО. И все равно ничего не меняется», – иронизирует эксперт.
Шарий также утверждает: если бы генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил готовность принять Украину в НАТО, другие участники блока эту идею бы не поддержали. «Им потом придется как-то объяснять своим гражданам, зачем они отправляют их на убой», – пояснил он.
«Затем следует заявление Андерса Фог Расмуссена, который вроде как не против принятия в НАТО только подконтрольных Киеву территорий. Но и это не могло сработать, поскольку тогда Зеленскому пришлось бы подтвердить территориальные уступки», – замечает блогер.
Он также обратил внимание на голосование в ООН, где треть Совбеза отказалась поддержать проект резолюции против референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Среди них – Индия, Китай и Бразилия. «Это те самые быстрорастущие монстры второго мира, на которых долго не обращали внимание. Вероятно, сейчас назревает изменение однополярности мира, о котором так часто говорил Путин», – говорит он.
«В Москве также обратили внимание на выступление Зеленского. И если Слуцкий усмотрел в нем прямой призыв к войне с Россией, то сенатор Джабаров назвал это домашней заготовкой украинского президента», – акцентирует Шарий.
«В итоге мы увидели отхлестывание Зеленского вонючими тряпками со стороны НАТО. Зеленскому по факту унизительно сказали, что дверь открыта, и указали на эту самую дверь. Ему напомнили, что он лишь подчиняющаяся личность, а не генералиссимус, каким он себя возомнил», – замечает блогер.
«Конечно, сейчас жестом доброй воли со стороны альянса была бы передача Киеву каких-то истребителей, но они максимально от этого уклоняются, продолжая просто напитывать страну обычным оружием», – заключил Шарий.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Соединенных Штатов привержены политике «открытых дверей» НАТО, однако решение о расширении должны принимать все страны альянса.
В то же время помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан считает, что возможное вступление Украины в НАТО «следует обсудить в другое время».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявления Зеленского сказала, что украинские власти выбрали свой кровавый путь в «натовскую помойку». До этого глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о заявке на вступление в НАТО звучит как приглашение альянса к конфликту с Россией.
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Политолог Дудаков: Британию накрыл инфляционный шок
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Хоть официальная инфляция в стране только превысила 10%, для большинства небогатых британцев она гораздо выше. Чтобы сохранить свой образ жизни – и не оказаться за чертой бедности, типичному жителю Британии нужно тратить на 20-27% больше, чем год назад, считает политолог Малек Дудаков.
По его словам, далеко не все могут с этим справиться с такой инфляцией, так как рост зарплат сильно отстает от нее. В своем Telegram-канале Дудаков пишет, что последние опросы показывают, что до трети британских семей приходится экономить на еде – покупая продукты подешевле и худшего качества. А каждая десятая семья ест только холодные блюда, чтобы сэкономить на готовке, электричестве и газе.
Политолог утверждает, что резко растет количество недоедающих детей – чьи родители не могут себе позволить оплачивать школьное питание. До половины родителей вскоре могут отказаться от использования стиральных машин и стирать детскую одежду вручную - ради экономии на электричестве.
«С наступлением зимы в общей сумме 55% британских семей грозит топливная нищета. А к движению «неплательщиков» за коммуналку уже присоединились 200 тыс. человек – они каждую неделю проводят митинги, сжигая свои платежки. Хоть государство и надеется заморозить цены на электроэнергию, они все равно будут гораздо выше, чем год назад. А значит, и энергокризис этой зимой в любом случае станет беспрецедентным - обрушив и так катастрофически низкие рейтинги правящей партии», – заключил Дудаков.
Финансовый аналитик агентства Bloomberg Маркус Эшворт называл прогноз британского регулятора «необычайно апокалиптическим» (unusually apocalyptic), так как Банк Англии ожидает, что инфляция достигнет в текущем году 13,3%, а и без того высокие цены вырастут еще на 10%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Британия выпадает из числа мировых держав.
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Определены границы новых территорий при вхождении в состав России
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ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав России в границах, существовавших на день их образования и вхождения в Российскую Федерацию, указывается в международных договорах, внесенных в Госдуму на ратификацию.
В документе указано, что пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, передает РИА «Новости».
То же самое указывается в договоре и для Херсонской области, в договорах с ЛНР и ДНР.
Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о новых территориях.
До этого Конституционный суд (КС) одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Как заявил председатель Думы Вячеслав Володин, Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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Макрон оценил расширение границ России
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским назвал незаконным вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, отметив, что Киеву будет оказана помощь в восстановлении суверенитета, сообщил телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.
В администрации Макрона отметили, что президент республики подтвердил свое твердое осуждение незаконного присоединения Россией четырех украинских регионов, передает ТАСС.
В Елисейском дворце добавили, что «Франция привержена помощи Украине в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Соединенных Штатов привержены политике «открытых дверей» НАТО, однако решение о расширении должны принимать все страны альянса.
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В НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон»
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Разведка НАТО предупредила командование альянса о возможных испытаниях российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон», способного вызвать радиоактивное цунами, которое может стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, сообщило итальянское издание Repubblica.
Издание указало, что в отчете спецслужб говорится о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки «Белгород» в Карском море, где якобы могут произойти пуски ядерного беспилотника. «Посейдон может сгенерировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес», – приводит текст публикации РИА «Новости».
Издание отметило, что имеющиеся в распоряжении США спутники с инфракрасными датчиками не видят, что происходит в морских глубинах: «Посейдон» спроектирован так, чтобы излучать мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более ста километров в час.
«Даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с Западом: оружие, против которого нет защиты», – пишет Repubblica.
Напомним, в июле ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона» – многоцелевую атомную подводную лодку «Белгород» проекта 949А «Антей», который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Хабаровск», но все характеристики этой подлодки засекречены.
Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке «Посейдона» в послании Федеральному собранию в 2018 году. Он сообщил, что такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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В Турции спустили на воду первый корвет для Украины
Первый корвет для Военно-морских сил Украины, получивший название «Гетман Иван Мазепа», был спущен на воду в воскресенье в Турции, где идет его строительство. Об этом сообщила жена президента Украины Елена Зеленская, которая принимала участие в церемонии спуска корабля на воду.
Противолодочный корвет типа Ada «Гетман Иван Мазепа» (это имя избрал для него президент Украины еще в 2021 году, когда начиналось строительство) будет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил Украины, передает ТАСС.
Напомним, 7 сентября 2021 года делегация Украины во главе с командующим Военно-морских сил Алексеем Неижпапой приняла участие в торжественной церемонии закладки корвета класса ADA в Турции для нужд военно-морских сил ВС Украины.
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Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и угрозам– передает РИА «Новости».
По его словам, число желающих уехать из территории, подконтрольной киевской власти, исчисляются тысячами.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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«Роскосмос» показал снимки Балтийского моря после утечки газа
Роскосмос продолжает мониторинг утечки газа из «Северного потока» и «Северного потока – 2» из космоса, говорится в сообщении госкорпорации.
Там отметили, что Роскосмос продолжает следить за утечкой газа из газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.
Снимки, опубликованные Роскосмосом, были сняты спутником «Канопус-В» 2 октября. На фото видны Балтийское море и следы от утечки газа.
В пятницу директор СВР Сергей Нарышкин заявил о наличии данных о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках».
Как сообщил «Коммерсант», на встрече НАТО вечером в среду датские официальные лица заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
В четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
По данным Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе аварий в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией. Комментируя эту информацию, Пентагон заявил, что ведомство не станет спекулировать относительно причин аварий.
В среду вечером ФСБ, опираясь на материалы Генпрокуратуры, начала предварительное расследование взрывов на газопроводах. В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК (акт международного терроризма), возбуждено уголовное дело.
Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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Политолог Дудаков: Украина опустошила арсеналы НАТО
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В год США производят не более 30 тыс. 155-мм снарядов, но Украина столько же прожигает за две недели, рассказал американист Малек Дудаков. По его словам, американскому ВПК придется перейти на военные рельсы, чтобы нарастить объемы выпускаемого оружия. Ранее телеканал CNBC сообщил, что у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину.
«США с марта поставили Киеву 840 тыс. 155-мм снарядов. Если не считать того, что нужно самой армии США для тренировок, их в резерве Пентагона практически не осталось. При этом годовое производство этих снарядов в Америке не превышает 30 тыс. штук. Украина же прожигает такой объем за каждые две недели конфликта», – рассказал в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.
«Также давно проявляется и ракетный голод. Киев уже получил 8500 единиц Javelin. Это почти все, что хранилось в резервах США. Более того, для пополнения запасов понадобится не менее 10 лет, поскольку в год Штаты могут выпускать не более 800 ракет», – замечает эксперт.
Этим объясняется тот факт, что в недавних траншах Украине отсутствовали как 155-мм гаубицы и снаряды к ним, так и Javelin и Stinger, продолжает политолог. «Упор же делался на артиллерию меньшего калибра, 105 мм, и системы HIMARS. Однако и они нынче числятся в документах Пентагона как «заканчивающиеся», – поясняет Дудаков.
«В последнем пакете военной помощи США пообещали выдать Киеву еще 18 HIMARS. Но не сразу, а в течение двух лет, пока их произведут. И только на смену потерянных машин. Америка планирует производить от 24 до 96 HIMARS в год. Это в лучшем случае – если по ним не ударит нехватка редкоземельных металлов, которая уже заставила приостановить выпуск истребителей F-35», – подчеркнул американист.
«Американские военные эксперты в интервью CNBC говорят, что без перевода ВПК на военные рельсы резко нарастить выпуск оружия невозможно. Пока же ВПК не справляется с заказами. И он не в силах закрыть потребности Украины, где американский «арсенал демократии» быстро истрачивается» – заключил Дудаков.
Ранее американский телеканал CNBC заявил, что у США и Европы заканчивается вооружения для поставок на Украину. Быстро восполнить запасы не получится, сообщает издание, поскольку для этого нужны высококвалифицированные рабочие.
Также отмечается, что у США фактически закончились 155-мм гаубицы, в разряд «ограниченных» попали пусковые установки HIMARS, ракеты Javelin, ракеты Stinger, гаубицы M777 и 155-мм боеприпасы. Аналогичная ситуация складывается и в европейских странах.
CNBC в качестве альтернативы предлагает Украине «поискать поставщиков в других местах», например, в Южной Корее. Ранее военный эксперт Илья Крамник также говорил о потенциальной проблеме исчерпывания арсеналов НАТО.
Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине входят в критическую фазу, а «единство и солидарность» западных стран ждут серьезные испытания.
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Донецкий депутат Бердичевский назвал наиболее уязвимые направления в Донбассе
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Если в скором времени не придет подкрепление, то под ударом могут оказаться Лисичанск, Северодонецк и Ясиноватая, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее Минобороны сообщило, что российские войска оставили Красный Лиман.
«После того, как мы вышли из Красного Лимана, пришлось выстраивать линию обороны в районе Кременной. И если ВСУ по каким-то причинам не сбавят темпы продвижения, то нам придется непросто», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
По словам собеседника, наибольшая опасность сейчас нависла над полностью освобожденной территорией Луганской народной республики. «Под ударом могут оказаться Лисичанск и Северодонецк. Мы очень ждем подкрепление за счет мобилизованных. И вновь очень остро встает вопрос о необходимости нанесения систематических ударов по электростанциям и путям сообщения противника», – заметил он.
Донецкий депутат также заметил, что угрозы есть и для ДНР. «Что касается Угледара, откуда недавно также поступали тревожные сообщения, там наступление противника купировано. При этом риски сохраняются для других городов ДНР. В частности, под ударом может оказаться Ясиноватая», – заключил Бердичевский.
Ранее в Минобороны сообщили, что из-за угрозы окружения было принято решение отвести войска из Красного Лимана. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, пять танков и девять боевых машин пехоты.
Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с этим войска отвели на более выгодные рубежи, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению собеседника, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на каких направлениях ВСУ готовят наступление. «Российские военкоры сообщают о подготовке мощного удара ВСУ по Сватово», – отметил украинский политик и блогер Анатолий Шарий и дал прогноз: «Полагаю, до 14 октября мы увидим как минимум два наступления на как минимум двух направлениях. Подготовка идет полным ходом и идет вполне успешно».
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