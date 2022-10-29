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Кастюкевич заявил об обеспечении углем жителей Херсонской области
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Одним из главных вопросов для жителей Херсонской области становится отопление, многие дома в регионе на печном отоплении, им необходим уголь, заявил депутат Госдумы от Воронежской области Игорь Кастюкевич.
«После встречи с главой правительства Херсонской области Сергеем Елисеевым спешу поделиться хорошими новостями: Российская Федерация обеспечит жителей Херсонской области углем», – написал Кастюкевич в своем Telegram-канале.
По его словам, жители населенных пунктов получат уголь из расчета две тонны на домовладение, распределение будет проводиться вне зависимости от социальной категории. Организация процесса на местных органах власти.
Сейчас уголь завозят в социальные и госучреждения: больницы, школы, детские сады. После этого уголь повезут жителям.
Китайцы пришли в восторг от анекдота Путина про немцев
Читатели сайта Guancha пришли в восторг от анекдота Путина про немцев
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Читатели китайского портала Guancha живо обсуждают речь президента России Владимира на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», в ходе которой российский лидер рассказал анекдот о западных санкциях.
Путин, выступая на «Валдае», рассказал анекдот, который, по его словам, услышал от приятеля из Германии. «Сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно?» А он говорит: «Потому что Россия напала на Украину». Ребенок спрашивает: «А мы здесь при чем?» – «А мы ввели санкции против русских». – «Зачем?» – «Чтобы им было плохо». – «А мы что, русские?» – приводит слова президента РИА «Новости».
Пользователи китайского интернет-портала Guancha отметили, что западные санкции нанесли большой вред мировой экономике, что сильно расходится с заявлениями стран ЕС о желании преодолеть продовольственный кризис.
Так, комментатор с никнеймом «Охотник в походе» считает, что искусство речи Путина в том, что вместе с сардоническим юмором она раскрывает суть вопроса. «А тот парень в футболке продает свои страдания из бункера через интернет и пытается диктовать миру, что делать», – отметил он.
Фэншуй получается, считает Рэп. Он напомнил, что советские анекдоты любил рассказывать американский президент Рональд Рейган.
«Немцы могут на этот раз замерзнуть дома, не заезжая в Сталинград», – сыронизировал «Ходи и пой 1978».
«Я тоже хочу рассказать анекдот! Отец говорит: «Мы должны следовать за Соединенными Штатами и помочь им жить лучше!» Его дрожащий сын спросил в ответ: «А почему Соединенные Штаты продают нам природный газ по высокой цене, разве мы враги Соединенных Штатов?» – поделился комментатор с никнеймом «Боевые кролики».
Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» свело в единую картину все предложения и инициативы, озвученные президентом с начала его пути по выстраиванию многополярного мира. По его словам, президентская речь стала манифестом для всего мира.
Развожаев раскрыл подробности атаки дронов на Севастопольскую бухту
Губернатор Развожаев: В течение нескольких часов системы ПВО в Севастополе отражали атаки дронов
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На протяжении нескольких часов утром субботы российские системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников, все аппараты были сбиты, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что атаки начались в 4.30 утра.
Помимо БПЛА наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник, отметил губернатор.
По его словам, все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал, уточнил Развожаев.
«Рейд по понятным причинам не работает. Когда возобновит работу – сообщим», – добавил он.
Губернатор также призвал очевидцев не писать, «что-где-во сколько вы видели и слышали», и не публиковать видео, поскольку эти данные «очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города».
Между тем, по данным СМИ, в момент атаки беспилотников на Севастопольскую бухту вблизи границ Крыма, в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, был замечен американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk.
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Названа цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
Развожаев назвал цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу предприняли самую масштабную с начала специальной военной операции атаку в Севастополе, они пытались поразить военные объекты Черноморского флота, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее, передает ТАСС слова губернатора.
Он подчеркнул, что произошедшее в Севастопольской бухте стало самой массированной за всю историю спецоперации атакой дронов и дистанционных управляемых надводных аппаратов.
«Что касается выкладывания видеосвидетельств. <…> По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонабоюдения будут закрыты», – добавил Развожаев.
Ранее в субботу губернатор сообщил, что на протяжении нескольких часов утром субботы российские системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников, все аппараты были сбиты.
Премьер Италии Мелони попросила обращаться к ней в мужском роде
Первая женщина, ставшая премьером Италии Джорджа Мелони, заявила, что обращение к ней в ее новом статусе должно проходить в мужском роде.
К новому премьеру необходимо обращаться «синьор председатель Совмина», передает ТАСС со ссылкой на заявление циркуляра итальянского правительства.
В официальных бумагах слово «почтенный/почтенная» – onorevole (в итальянском оно звучит в обоих родах одинаково) также следует употреблять к новому премьеру.
Отмечается, что Мелони отказывалась от перевода устоявшихся в мужском роде названий должностей в женский.
В конце октября по поручению президента Италии Серджо Маттареллы лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони представила состав нового правительства.
Украинский десант попытался высадиться в районе Запорожской АЭС
Рогов сообщил о попытке украинского десанта высадиться в районе Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины предприняли в субботу утром попытку высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он сообщил со ссылкой на очевидцев, что «боевики Зеленского» пытались высадить десант в Энергодаре.
Ранее в субботу Рогов сообщил, что сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей.
Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о начале Третьей мировой
Spiegel: Экономист Рубини заявил о фактическом начале Третьей мировой войны
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Американский экономит Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил в интервью немецким СМИ, что Третья мировая война уже фактически началась. По его словам, ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине.
Советники по национальной безопасности обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт на Украине, а между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия, отметил Рубини в интервью Spiegel.
«И вот утром я читаю, что администрация Байдена ожидает, что в скором времени Китай нападет на Тайвань», – добавил он.
«Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине», – констатировал американский экономист.
Рубини добавил, что, когда он рос в Италии в 1970-х годах, ему не приходилось беспокоиться о войне между великими державами или ядерной зиме, он никогда не слышал словосочетаний «изменение климата» и «глобальная пандемия». «А теперь мне приходится беспокоиться обо всех этих вещах, как и всем остальным» – приводит его слова РИА «Новости».
Говоря об экономической ситуации в мире, он отметил, что еврозона уже находится в рецессии, а дела в Великобритании, по его оценке, идут еще хуже. Он добавил, что США оказывают давление на Европу в вопросе экономического взаимодействия с Китаем.
Рубини также поделился мнением, когда китайский юань сможет заменить доллар. Это займет время, но китайцы умеют мыслить в долгосрочной перспективе, отметил он.
Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский также заявил, что Третья мировая война уже идет, и ее промежуточная задача – ликвидация России.
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Собчак признала, что она в большой беде
Уехавшая в Литву после дела о вымогательстве Ксения Собчак признала, что попала в беду
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Уехавшая в Литву после дела о вымогательстве журналистка Ксения Собчак впервые опубликовала пост, в котором призналась в переживаниях за родных и коллег, оставшихся в России.
По ее словам, все ее мысли связаны с близкими, от которых она отрезана, и, конечно, ее сотрудниками, отрезанными от мира и семей.
«У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатным, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: «А чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем?» Два молодых парня могут сесть до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?», – написала в Telegram-канале Собчак.
Также Собчак прошлась по авторам передачи Breakfast show Александру Плющеву* (признан иностранным агентом) и Татьяне Фельгенгауэр* ( признана иностранным агентом). Ведущие обсуждали ситуацию, связанную с отъездом Ксении и СМИ, которое она возглавляет.
По словам Плющева (признан иноагентом), репутация Ксении Собчак зачеркивает все, что делает ее новостное издание.
В ответ журналистка обвинила его в распространении фейков из ненастоящего Telegram-канала «Тушите свет».
«Господи, как же вы все ненавидите меня просто за то, что я ни в чьей тусовке. Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные. Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер», – написала Собчак.
Напомним, Ксения Собчак на этой неделе оказалась в центре скандала. В среду источник в правоохранительных органах сообщил о том, что телеведущая стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». После этого Собчак уехала из России через Белоруссию в Литву, использовав при въезде в республику израильский паспорт.
В пятницу стало известно, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.
По словам источника, в настоящее время телеведущая находится в статусе свидетеля по уголовному делу. При этом против Собчак могут начать дело из-за сокрытия второго гражданства.
Минобороны раскрыло детали террористической атаки против кораблей ЧФ в Севастополе
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В субботу в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь, сообщили в Минобороны России.
По данным в Telegram-канале Минобороны, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены, сообщили в военном ведомстве.
Сообщается, что в ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде.
Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная, отметили в МО РФ.
В Минобороны подчеркнули, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, сообщает Минобороны.
По его данным, представители данного подразделения ВМС Британии принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
Корабли Черноморского флота утром в субботу утром отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. ВСУ пытались поразить военные объекты Черноморского флота. Массированная атака дронов длились несколько часов. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
Очевидцев призывают не публиковать в Сети видеозаписи работы российской ПВО, защищающей город. Проверкой таких публикаций будут заниматься спецслужбы.
Рогов заявил о взрыве в лагере наемников в Запорожье
Рогов раскрыл детали взрыва на алюминиевом комбинате в Запорожье
Взрыв в контролируемом киевскими властями городе Запорожье произошел на алюминиевом комбинате, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Взрыв случился на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлКе), там расположена база «Иностранного легиона», написал Рогов в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в городе.
«И ранее на комбинате уже были откалиброваны около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов», – добавил он.
Напомним, в субботу в Запорожье произошел взрыв, сообщение об этом подтвердила и украинская сторона. По ее данным, он случился на объекте критической инфраструктуры.
Медведев: Россия может выставить Польше счет за период социализма
Медведев: Россия может выставить счет Польше за все, что СССР передал в период социализма
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил выставить Польше счет на сотни миллиардов долларов за все, что СССР передал ей в период социализма.
Как написал Медведев в своем Telegram-канале, на польских «дегенератов из МИДа», которые требуют от России компенсировать военные потери, можно реагировать двумя способами. По мнению зампредседателя Совбеза России, можно либо выставить Польше счет за все, что СССР передал Варшаве в период социализма, либо сказать, чтобы они подтерлись своим счетом.
«Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала», – написал Медведев.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что Россия должна вернуть Польше.
Нарусова отреагировала на слухи об уходе с поста сенатора
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Сенатор Людмила Нарусова, мать журналистки Ксении Собчак, прокомментировала сообщения СМИ о том, что на следующей неделе она якобы уйдет в отставку с поста члена Совета Федерации.
Нарусова заявила РИА «Новости», что эта информация является «фейком», а фейки она не комментирует.
«Кому-то очень хочется это», – предположила сенатор.
В Совете Федерации Нарусова представляет республику Тыва, срок окончания полномочий – сентябрь 2026 года.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что к сбежавшим россиянам, которые в данный момент «поливают» свою страну из-за рубежа, применимо высказывание Уинстона Черчилля о том, что «иногда надо имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались».
Дочь Нарусовой Ксения Собчак на этой неделе оказалась в центре скандала. В среду источник в правоохранительных органах сообщил о том, что телеведущая стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». После этого Собчак уехала из России через Белоруссию в Литву, использовав при въезде в республику израильский паспорт.
В пятницу стало известно, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.
По словам источника, в настоящее время телеведущая находится в статусе свидетеля по уголовному делу. При этом против Собчак могут начать дело из-за сокрытия второго гражданства.
МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве
Следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве
Следователь МВД отменил постановление о привлечении Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, сообщили в правоохранительных органах.
По словам источника, следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой, сейчас она имеет статус свидетеля, передает ТАСС.
Ранее стало известно об отъезде Собчак из России через Белоруссию в Литву. Между тем сообщалось, что следователи могут начать доследственную проверку в отношении Собчак, если выяснится, что она не уведомляла миграционную службу об имеющемся у нее израильском паспорте. РБК сообщил, что Собчак не проходит подозреваемой по уголовному делу.
Минобороны заявило о причастности Британии к подрыву «Северных потоков»
Минобороны: Представители ВМС Британии участвовали в планировании и реализации подрыва «Северных потоков»
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Представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков», а также подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе, заявили в Минобороны.
В ведомстве рассказали подробности атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в Севастополе, с применением 16 беспилотников. Как утверждается, подготовкой теракта в Севастополе террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, следует из данных Telegram-канала Минобороны.
«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», – заявили в военном ведомстве.
Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Позже немецкие следователи изучили фотографии с места ЧП и пришли к выводу, что взрывы стали причиной повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Президент Владимир Путин сообщал, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков поделился, что процесс расследования инцидента проходит без взаимодействия с российскими экспертами. Это, по его словам, дает возможность представителям европейских стран подгонять результаты расследований под удобную для Запада версию, основанную на вине России.
Заместитель главного редактора журнала «Воин России», военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин, комментируя кадры разрушенного участка «Северного потока» заявил газете ВЗГЛЯД, что, опираясь на видео, а также на те факты, которые были известны ранее, можно сказать, что «это дело подводных беспилотников либо высококлассных диверсантов».
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Байден потерялся на сцене после выступления
Американский президент Джозеф Байден после выступления в Сиракузе не смог найти собственное место на сцене, другим присутствующим пришлось ему помогать.
Байден завершил речь и некоторое время стоял в растерянности, пытаясь понять, куда идти. Он не смог сам спуститься со сцены и сесть на стул, и окружающие помогли ему найти место, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию NBC News.
Видео трансляции доступно на соответствующем YouTube-канале, неловкий момент запечатлен на 39.10.
В ходе мероприятия глава американского государства комментировал предложение Micron Technology Inc о строительстве полупроводникового производства на 100 млрд долларов в Клэе.
Летом Байден упал во время велопрогулки с велосипеда.
В середине марта 2021 года Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. Однако уже 1 апреля Байден вновь споткнулся на трапе самолета.
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Сотрудникам Запорожской АЭС поступили угрозы из Киева
Власти Запорожской области сообщили о поступающих от Киева угрозах сотрудникам ЗАЭС
Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим, стремясь усложнить работу Запорожской АЭС, распространяет угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой, передает РИА «Новости» слова Рогова.
Он добавил, что из Киева поступают сообщения о том, что как только Украина возьмет под контроль атомную станцию, все ее сотрудники будут подвергнуты репрессиям. Рогов подчеркнул, что все сотрудники ЗАЭС находятся сейчас под надежной защитой России.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной.