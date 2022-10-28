Беженка с Украины обвинила британку в порабощении

Уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее британка поработила ее, заставляя больше помогать по дому, сообщают СМИ.

Украинскую беженку с ребенком приютила 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм, беженка позже обратилась в полицию и обвинила ее в том, что ее использовали как рабыню и няню для детей на полный рабочий день, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям.

Дебенхэм работает специалистом по психическому здоровью Национальной службы здравоохранения (NHS). По их договоренности, она должна была за 200 фунтов выполнять обязанности няни с ее сыном.

По данным издания, британка помогала беженке, сначала женщины ладили, но после отношения испортились из-за «резких культурных различий». Беженка якобы перестала убираться, а однажды предложила сходить сыну в туалет рядом с детской площадкой, хотя дом был в двух минутах.

После этого британка попросила искать украинку новое жилье.

«Когда они приехали в Британию и жили с нами, я считаю, что мы и местная школа дали им (беженцам) больше, чем было необходимо... Однако в ответ она подвергла меня большому стрессу, так как в отношении меня полиция проводила расследование... Теперь, когда я вижу украинский флаг в этой стране, я не могу не испытывать злости на людей, которые не имеют ни благодарности, ни заботы, ни уважения к таким людям, как я, которые наивно думали, что могут сделать этот мир лучше, если помогут им, пригласив их к себе пожить», – указала Дебенхэм.