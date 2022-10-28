Черноморский флот решил усилить противодействие диверсантам

Захарова раскрыла детали «исхода» Собчак из России

Телеведущая Ксения Собчак покинула Россию в марте 2022 года, когда получила израильский паспорт, а в октябре российскую территорию покинуло лишь «физическое тело», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Как написано на иврите в «паспорте, которого нет», «страна исхода – Россия; статус эмигранта получен 28 марта 2022 года», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она прикрепила к посту фотографии израильского паспорта журналистки, опубликованные телеведущей Тиной Канделаки.

По словам Захаровой, Собчак на самом деле покинула Россию семь месяцев назад, а на днях российскую территорию покинуло «лишь физическое тело».

Ранее источник сообщал, что следователи могут начать доследственную проверку в отношении Собчак, если выяснится, что она не уведомляла миграционную службу об израильском паспорте.

Также Собчак якобы подозревается в вымогательстве у госкорпорации «Ростех».

Режиссер и худрук Театра на Бронной, супруг Собчак Константин Богомолов опроверг сообщения о том, что у него изъяли технику после обысков.

Сама Собчак заявила, что не верит в обвинения против своего коммерческого директора Кирилла Суханова, задержанного ранее по тому же делу.