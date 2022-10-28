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Politico: Шольц и Макрон готовы нанести США ответный торговый удар
Politico: Шольц и Макрон могут принять меры в ответ на закон США о снижении инфляции
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон, намерены провести переговоры с США о недобросовестной конкуренции, но при неудачном исходе рассматривают вариант ответных мер, сообщило европейское издание газеты Politico.
Газета пишет, что Германия и Франция как самые экономически сильные страны Евросоюза, а также другие участники сообщества считают этот американский закон бьющим по европейской промышленности и производителям. Авторы статьи отмечают, что Макрон и Шольц согласились, что планы США субсидировать компании, которые откроют производства в Америке, нарушают рыночные принципы и направлены на то, чтобы переманить производства на свою территорию, передает ТАСС.
По данным издания, лидеры двух стран согласились, что ЕС не может бездействовать, если Вашингтон будет настаивать на воплощении этого закона в его нынешнем виде.
Шольц и Макрон сигнализировали, что ЕС «придется нанести ответный удар», а именно субсидировать европейские предприятия внутри ЕС аналогичным образом, чтобы нивелировать несправедливые конкурентные преимущества, которые хотят получить США за счет закона о снижении инфляции. Однако такой ход, как отмечает издание, может спровоцировать новый виток «трансатлантической торговой войны».
Закон о снижении инфляции предполагает уменьшение налогов, льготы в сфере энергообеспечения для предприятий, которые откроются на территории США, и в целом побуждает население покупать продукцию местных производителей (план «Покупай американское»). Это также относится к продаже электромобилей, что для европейских автоконцернов является особым раздражителем.
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Эксперт объяснил спешку США при размещении в Европе тактических атомных бомб B61-12
Генерал-майор Золотарев: Европа будет настаивать на сохранении у себя новых ядерных бомб США
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Вашингтон заменит старые бомбы на более современные, которые в чем-то даже безопаснее. Но сам факт такого размещения вызовет у России немалые опасения из-за растущей геополитической напряженности в Европе, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Павел Золотарев. Ранее газета Politico сообщила, что США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб B61-12.
«Возможное сокращение сроков замены ядерных бомб B61 на B61-12 диктуется геополитической обстановкой. К сожалению, мы все еще наблюдаем эскалацию конфликта на Украине и обострение отношений с Западом», – сказал замдиректора Института США и Канады РАН, руководитель Фонда поддержки военной реформы, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.
По словам собеседника, новая модификация бомб серьезно отличается от своей предшественницы. «Основное различие заключается в том, что она обладает большей возможностью в части регулирования мощности заряда. Помимо этого, снаряд оснащен хвостовым оперением, которое позволяет сделать бомбу более управляемой и точной. Так что это, скорее, повышает общий уровень безопасности, как бы странно это не звучало», – рассуждает он.
«Другое дело, что оружие будет размещено в Европе. А мы всегда настаивали на том, что его вовсе надо оттуда убрать. Штаты сохранили его даже после 1991 года, когда было принято решение о ликвидации подобного вида вооружения в Европе. Тогда они были вынуждены прислушаться к мнению европейцев, которые просили оставить его для «большего спокойствия». В нынешних условиях эта поддержка останется», – уверен эксперт.
«Сам факт наличия ядерного вооружения в Европе, будь то старая или новая модификация, для нас тревожен. Но изменить ситуацию будет очень непросто, поскольку мы с НАТО являемся противниками. При этом отмечу, что в наших доктринальных документах об этом не говорится, а вот у них – да», – акцентирует собеседник.
«Вместе с тем я не думаю, что России стоит как-то реагировать на действия Вашингтона. Увеличивать численность тактического ядерного оружия или его перебазировать ближе к границам НАТО с военной точки зрения нецелесообразно, поскольку сделает наш арсенал более уязвимым», – заключил Золотарев.
Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники сообщила, что США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. Изначально планировалось, что они будут доставлены не раньше весны 2023 года, однако сейчас речь идет о декабре.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал изданию, что США «не собираются обсуждать в деталях вопрос о ядерном арсенале», и отметил, что модернизация B61 ведется много лет. По его словам, старые вооружения заменяются на более современные «в качестве давно запланированных усилий по модернизации».
Тем не менее Politico считает, что решение Вашингтона по замене вооружений, которые находятся на европейских складах для потенциального использования, происходит на фоне усиления напряженности Запада и России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что американские термоядерные свободнопадающие бомбы семейства B61 хранятся на шести авиабазах в пяти странах: Бельгии, Германии, Нидерландах, Турции и Италии (в последней – две базы). Общая емкость специализированных хранилищ на них порядка 350 бомб, но непосредственно развернуто сейчас, по неофициальным оценкам, в районе ста бомб.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша также готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия.
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Шольца насмешили просьбы немецких избирателей к Путину
Шольца развеселили жалобы избирателей на стоимость жизни и просьбы решить этот вопрос с Путиным
В Сети появилось видео того, как избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через президента России Владимира Путина.
Видео публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!» – выкрикнул один из избирателей.
В ответ на это канцлер только улыбнулся, сел в автомобиль и уехал.
Между тем в МВФ ранее предупредили, что в 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму.
Проживающая во Франции россиянка рассказала о нападении украинцев
Проживающая во французском Довиле россиянка рассказала о нападении компании украинцев на ее семью
Компания украинцев напала на семью россиян во французском курортном городке Довиль, а полиция на месте отказалась задержать основного дебошира, рассказала проживающая во Франции россиянка по имени Анастасия.
Анастасия, 13 лет назад приехавшая во Францию из Крыма, с семьей пошла обедать на знаменитый рыбный рынок в Довиле. По словам девушки, за одним из столиков сидела компания из восьми человек, четверо мужчин и четверо женщин, лет 40–45 лет, уже выпивших, все они говорили по-русски.
Девушки из этой компании настойчиво расспрашивали у мамы Анастасии, откуда они, однако мама, распознав у них украинский акцент, отвечать не стала.
Пока они обедали, шумная компания громко разговаривала, пела песни, а затем поставила музыку на телефоне и начала подпевать на весь рынок. На просьбы продавца рынка сделать музыку тише, они делали вид, что не понимают его, передает РИА «Новости».
«Поэтому я подхожу к ним сама и прошу сделать музыку потише. Они на меня начинают наезжать, агрессивно разговаривать. Потом подходит мой папа и говорит: «Почему вы так с ней разговариваете? Она попросила вежливо сделать потише музыку». После чего один из них резко встает, как будто он ждал этого момента, и начинает кидаться на папу: «Ты драться хочешь? Пойдем, отойдем, разберемся!» – передает слова агрессора россиянка.
Она попросила отца не связываться с подвыпившим, и он сел обратно за столик.
«А этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошел сзади, взял за шею и ударил локтем в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что мы вызовем полицию. И я действительно ее вызвала. Приехала полиция. После этого эти мужчины сразу замолчали, ударивший отца мужчина забился в угол, якобы он ни при чем, а женщины начали доставать украинские паспорта и кричать: «Мы украинцы, а они – русские агрессоры!» – сообщила собеседница агентства.
При этом, как подчеркнула Анастасия, никто из ее семьи не обсуждал политику за обедом.
«Украинцы настолько довели полицейского, что он хотел использовать (слезоточивый) газ против них, потому что не мог их угомонить и вывести с этого рынка... Дальше украинцы просили забрать нас в тюрьму, потому что мы русские. Полицейский в какой-то момент сказал агрессивному мужчине: «Если ты такой борзый, давай мы тебя отправим на родину, там иди воюй!» – вспомнила Анастасия.
Однако задерживать агрессора, ударившего ее отца, полицейские отказались, объяснив это тем, что нос не сломан и крови нет.
«Когда полиция уехала, один из украинцев стоял на другой стороне дороги и следил, куда мы пойдем с рынка. В итоге оказалось, что они с нами живут в одном отеле. Мы попросили нас подальше отселить от них. Тут опять одна из украинских женщин начала показывать свой украинский паспорт и говорить: «На каком основании вы спрашиваете, в каком я живу номере? Я украинка, а они – русские агрессоры!» – добавила собеседница агентства.
Анастасия сообщила, что по возвращении в Париж они подали заявление в полицию: отец – по поводу физической агрессии, а она – по поводу угроз по национальному признаку.
«Оба заявления приняли. Врач в полиции также дал папе справку о потере дееспособности на шесть дней (у него был сильный ушиб носа). Сейчас мы ждем заведения уголовных дел», – резюмировала она.
Ранее украинец напал с разбитой бутылкой на соотечественника в баре в Бруклине, посчитав, что тот русский, так как тот говорил на русском языке.
Напомним, в Греции группа украинцев жестоко избила россиянку, историка и археолога Оксану Маряхину, инцидент произошел на Пасху, ей разбили голову.
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Швейцарию попросили отказаться от нейтралитета ради Украины
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направила письмо швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой направить реэкспортом боеприпасы к поставленным ФРГ Киеву зенитным самоходным установкам Gepard, сообщает издание Spiegel.
В распоряжении Spiegel оказался документ, в котором Ламбрехт призвала Амхерд выдать соответствующую лицензию на реэкспорт соответствующих 35-миллиметровых боеприпасов, произведенных в Швейцарии, сообщает РИА «Новости».
Ранее правительство Швейцарии заявило о приверженности политике нейтралитета, которая была обоснована в предыдущем правительственном докладе на эту тему в 1993 году. В Берне подчеркивают важность того, чтобы швейцарский нейтралитет «был понят и признан в Европе и во всем мире», сообщает ТАСС. Ранее Швейцария отказала в просьбах о поставках касок и бронежилетов для ВСУ и не стала принимать на лечение раненых украинских военных.
Главу ФРГ призвали после беседы с Зеленским встретиться с Путиным
Депутат бундестага Крупалла призвал президента Германии Штайнмайера после визита на Украину провести встречу с Путиным
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита на Украину должен убедить руководителя страны Владимира Зеленского в необходимости заключения мира, а затем вылететь в Москву, заявил сопредседатель немецкой партии АдГ Тино Крупалла.
Федеральный президент Штайнмайер хочет увидеть разрушения в Киеве и послать знак солидарности с Украиной, отметил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. Но он отметил, что «эта цель является односторонней».
По его мнению, Штайнмайер «должен использовать авторитет и опыт, чтобы разъяснить коллеге (Зеленскому) необходимость скорейшего заключения мира».
«Для этого Зеленский должен, наконец, продемонстрировать готовность к переговорам с Россией», – приводит слова Крупаллы РИА «Новости».
Немецкий депутат подчеркнул, что после визита на Украину главе ФРГ нужно встретиться и с российской стороной. «Штайнмайер должен ... затем вылететь в Москву и провести переговоры с президентом Путиным», – отметил он.
И уже после завершения мирных переговоров, полагает он, можно будет говорить о восстановлении Украины.
Напомним, накануне Штайнмайер гарантировал Киеву политическую, экономическую и военную помощь.
Во вторник он прибыл на Украину с необъявленным визитом и вечером он час провел в бомбоубежище во время воздушной тревоги.
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Путин заявил, что всегда предполагает подслушивание разговоров с Макроном
Путин заявил, что всегда предполагает прослушку при разговоре с политиками
Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица.
«Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом, здесь нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации, но просто тогда об этом нужно предупреждать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
В июле французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что нарушение конфиденциальности переговоров президентов – пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия».
Глава Еврокомиссии назвала условия помощи в восстановлении Украины
Фон дер Ляйен: Украина получит финансирование на восстановление при условии реформ и равенства полов
Восстановление Украины будет профинансировано на условиях проведения демократических реформ, транспарентности, подотчетности, равенства полов и инклюзивности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Берлине на международной донорской конференции по восстановлению страны.
По ее словам, Всемирный банк оценивает уровень ущерба экономики Украины в 350 млрд евро.
Глава ЕК заявила, что Еврокомиссия готова стать секретариатом для координационной платформы, которая будет управлять всеми международными средствами, выделяемыми на восстановление Украины, передает ТАСС.
Между тем советник украинского президента по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Украине ежемесячно требуется 4–5 млрд долларов иностранной помощи, чтобы страна функционировала как государство и чтобы, в частности, выплачивались пенсии.
Подаренная Макроном папе Римскому книга могла быть украдена нацистами
Польский дипломат заявил, что книга, которую Макрон подарил папе Римскому, могла быть украдена нацистами во Львове
Штамп в книге, подаренной французским президентом папе Франциску, свидетельствует, что раньше она была собственностью библиотеки польского университета во Львове, скорее всего, книга была украдена фашистами, заявил бывший польский дипломат Роберт Пшчел.
В ходе встречи в понедельник Макрон подарил главе Римско-католической церкви редкое издание Иммануила Канта «К вечному миру». На первой странице этой книги имеется штамп «Академический читальный зал во Львове».
В интернете появились предположения, что книга могла быть украдена во время Второй мировой войны, когда тогда еще польский Львов находился под немецкой оккупацией.
Бывший польский дипломат Роберт Пшчел указал, что, судя по штампу, книга, подаренная французским президентом папе Франциску, раньше была собственностью (тогдашней) библиотеки польского университета во Львове. «Мягко говоря, неловко», – написал он в Twitter, передает РИА «Новости».
Руководитель Польского института международных отношений Славомир Дембский заявил, что «дело требует выяснения», поскольку книга могла быть обменена до Второй мировой войны на другую книгу из коллекций какой-то другой библиотеки.
«Однако немцы массово грабили польские библиотеки и архивы, так что это все еще наиболее вероятный источник ее происхождения», – предположил эксперты.
Между тем пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, слова которого приводит агентство РАР, заявил, что вопрос о французском подарке изучается, но МИД не дает комментариев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса. Во время встречи он подарил главе Римско-католической церкви редкое издание Иммануила Канта «К вечному миру».
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Водителя в Германии оштрафовали на 4 тыс. евро за букву «Z» на машине
Водителя машины в Германии оштрафовали на 4 тыс. евро за символику поддержки российской армии на Украине
В Германии приговорили к крупному денежному штрафу мужчину за то, что он разместил на заднем стекле своего автомобиля букву «Z», которая считается символом поддержки спецоперации России на Украине.
Отмечается, что административный суд в Гамбурге 25 октября признал 62-летнего водителя виновным в одобрении преступных действий и назначил ему штраф в размере 4 тыс. евро, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
В пресс-службе суда добавили, что во время судебного разбирательства ответчик сообщил, что наклеил на автомобиль белый лист формата А4 с синей буквой Z еще в марте. Суд счел, что таким образом немец проявил солидарность с Россией и одобрил военные действия на Украине.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. На технику, которая задействована в операции, нанесены символы Z, V и O.
Военный эксперт Сивков оценил возвращение Британии в европейскую «Военную мобильность»
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Сейчас британские войска в Европе рассматриваются как иностранные, и это затрудняет логистические процессы при переброске войск. Поэтому Лондон намерен решить эту проблему, присоединившись к европейской программе «Военная мобильность». Об этом газете ВЗГЛЯД заявил доктор военных наук Константин Сивков.
«У Британии есть проблемы с логистикой после того, как страна вышла из Евросоюза. Дело в том, что с правовой точки зрения британские войска и техника, перемещаемые по территории европейских стран, считаются иностранными. Естественно, решение всех юридических процедур в разы затягивает процесс перемещения войск и техники, несмотря на то, что большинство этих стран вместе с Британией находятся в НАТО», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его мнению, возвращение Британии в программу «Военная мобильность» продиктовано тем, что Лондон хочет устранить эти препятствия и исправить некоторые военные ошибки. «Европа располагает в целом достаточными коммуникационными, транспортными возможностями для переброски войск. В данном случае вопрос исключительно правовой, хотя развитие программы наверняка приведет к дополнительному расширению транспортной инфраструктуры в странах ЕС, включая государства Восточной Европы», – считает собеседник.
Очевидно и то, почему именно сейчас Британия озаботилась решением этого вопроса. «Европа де-факто находится в состоянии войны с Россией. Противостояние идет полным ходом. В этих условиях, по мнению британцев, им нужно устранить правовые препятствия для перемещения войск и техники по территории Европы на будущий театр военных действий», – пояснил Сивков.
России в этой связи необходимо также наращивать логистические возможности и продолжать мобилизацию экономики и ресурсов, привлекая к этим процессам современных специалистов с конструкторским мышлением. «Они должны мыслить категориями поиска и применения потребных для СВО ресурсов и учитывать баланс потребностей, который необходим для фронта и развития нашей экономики. Без этого выдержать военное противостояние с 30 странами Запада у нас не получится», – полагает Сивков.
Ранее газета The Times сообщила о том, что Британия и ЕС подпишут соглашение, которое позволит Лондону быстро перемещать войска по территории стран Евросоюза. По словам главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, итоговый план стороны намерены утвердить в ноябре. При этом новое соглашение связано с военными действиями на Украине.
«Я действительно рада, что Великобритания присоединится к соглашению, потому что прямо сейчас мы видим, как важно Соединенное Королевство, это важный партнер, когда речь идет о военном сотрудничестве в вопросе помощи Украине», – сказала она.
В частности, Британия намерена присоединиться к программе «Военная мобильность» (Military Mobility), из которой Лондон вышел после Brexit. На Западе эту программу нередко называют «военным безвизом», поскольку она призвана устранить бюрократические барьеры при переброске войск и бронетехники, а также направлена на улучшение транспортной и логистической инфраструктуры.
Одним из авторов этой идеи являлся Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. В 2017 и 2018 годах многие военные чиновники из стран НАТО жаловались на то, что они не могут просто так перебрасывать технику из одной страны в другую без предварительных уведомлений и согласований, причем срок согласований мог длиться от нескольких суток до нескольких недель.
Также Ходжес отмечал, что на согласование документов о переброске войск, например, из Германии в Польшу, уходит неделя, и командующие НАТО хотели бы упростить процедуры для военных колонн, участвующих в маневрах. Таким образом, как считают эксперты, американцы и британцы хотели сократить затраты времени и ресурсов на перемещение войск поближе к границам России, либо для ротации в тех формированиях, которые уже и так размещены в странах Восточной Европы.
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Премьер Франции назвала Россию крупной державой и соседом
Премьер Франции Борн назвала Россию крупной державой и соседом, отметив важность сохранения каналов диалога с Москвой
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Россия после окончания украинского конфликта останется крупной державой и соседом Франции, с которым Парижу важно сохранить каналы диалога, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн во время выступления в Сенате.
Во время выступления в верхней палате парламента премьер-министр Франции заметила, что этот долгий конфликт (на Украине) однажды завершится, и после его окончания Россия по-прежнему останется крупной державой и «нашим соседом». Она выразила уверенность, что только дипломатия позволит прийти к долгосрочному урегулированию конфликта, и выступила за сохранение каналов диалога с Россией, передает ТАСС.
Вместе с этим Борн выразила мнение, что переговоры об украинском урегулировании начнутся только тогда, когда Украина посчитает это возможным и убедится, что ее голос будет услышан.
В минувшее воскресенье экс-президент Франции Николя Саркози обвинил Еврокомиссию в выходе за пределы своей компетенции в подходе к украинскому конфликту. Днем ранее французский политик Флориан Филиппо назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей из-за заявлений по поводу необходимости регулярных дотаций Украине.
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В России оценили запрос Латвийской православной церкви на автокефалию
Религиоведы: В Латвии может повториться украинский вариант раскола православной церкви
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Латвийская православная церковь – слишком маленькая, чтобы стать автокефальной. Для этого ей необходимо иметь как минимум четыре архиерея, в ЛПЦ их только двое, поэтому она нежизнеспособна, заявил газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Силантьев. Ранее ЛПЦ попросила патриарха Кирилла об автокефалии.
«Очевидно, что Латвийская православная церковь (ЛПЦ) действует под нажимом властей Латвии. А Рига, как мы видим, сегодня демонстрирует антироссийскую политику даже в большей степени, чем крупные европейские государства. С другой стороны, русофобия – характерная черта для стран Прибалтики», – отметил доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.
Он напомнил, что ранее сейм Латвии признал «независимость» ЛПЦ от Московского патриархата. «Насколько я знаю – на днях это звучало из уст и отца Николая Балашова и митрополита Павла – пока в Московскую патриархию не поступало никаких документов с просьбой об автокефалии ЛПЦ. Поэтому пока рано судить, как будет развиваться ситуация, но думаю, что латвийские власти будут продолжать всячески давить на церковь и добиваться автокефального статуса», – считает собеседник.
В данной ситуации пытаются реализовать тот же сценарий, что и имел место на Украине, убежден Петрушко. «Напомню, что тогда пришлось организовывать так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ). Но в Латвии нет параллельной структуры, нет раскольничьей организации, которая могла бы претендовать на это. Поэтому, думаю, и вмешательства Константинополя здесь менее вероятно, хотя полностью исключать такой возможности не стоит», – добавил историк.
По словам собеседника, существует несколько причин, препятствующих получению автокефалии. «Во-первых, церковь не может исходить из политической конъюнктуры и вопрос о предоставлении автокефалии ЛПЦ должен решаться прежде всего исходя из соображений, насколько она будет полезна для православия в Латвии. Очевидно, получение автокефалии сразу поставит церковь в полную зависимость от местной власти», – указал собеседник.
«Во-вторых, автокефалию может предоставить только Поместный собор, – продолжил Петрушко. – Но сперва из-за коронавируса и локдауна, а потом и из-за осложнения политической ситуации как Поместный собор, так и Архиерейский собор не собирались несколько лет. И сейчас созвать Архиерейский собор будет затруднительно хотя бы в силу того, что архиереи зарубежных епархий вряд ли на него смогут прибыть».
Кроме того, ЛПЦ – слишком маленькая церковь, чтобы стать автокефальной, добавил в свою очередь директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.
«Надо иметь как минимум четыре архиерея, в ЛПЦ их только двое. А для рукоположения нового архиерея требуется минимум трое живых архиереев. Церковь нежизнеспособна с меньшим количеством архиереев. И даже четыре человека – это предел. Если два архиерея скончаются – это конец», – отметил Силантьев. Он убежден, что никакой автокефалии ЛПЦ не будет.
В то же время Петрушку считает, что латвийское государство продолжит давление на церковь. «К сожалению, приходится констатировать, что руководство церкви по каким-то причинам оказалось очень подвержено этому влиянию. Мы не услышали возражений по поводу вмешательства государства в дела ЛПЦ. Понятно, что ситуация тяжелая, и им сложно противостоять этому давлению», – резюмировал Петрушко.
Ранее Латвийская православная церковь на Соборе приняла обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви. Уточняется, что делегаты Собора подписали обращение к патриарху Кириллу в связи с внесением изменений в закон о Латвийской православной церкви, устанавливающих ее независимость, уточняет «Интерфакс».
В случае, если предстоятель РПЦ не удовлетворит просьбу, ЛПЦ может просить о решении этого вопроса в Константинопольском патриархате и через него получить автокефалию. Однако, как заметил научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев, это станет разрывом отношений и даже конфликтом с Москвой. Отмечается, что если независимость ЛПЦ не будет признана ни Московским, ни Константинопольским патриархатом, она будет считаться раскольнической.
Ранее сообщалось, что президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Сейм был внесен законопроект о полном отделении Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Московской патриархии. По словам главы Латвии, таким образом «Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой Церковью. Она не зависит от власти любой другой Церкви за пределами Латвии».
На фоне этого с обвинением в адрес Риги выступила Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС). «Вопрос поддержки православных общин в стране рассматривается исключительно как предмет политического торга, а тысячелетние канонические нормы Православия государство игнорирует», говорится в заявлении.
По мнению авторов обращения, принятие упомянутого закона очень напоминает недавние события на Украине, а именно инициативы прежнего главы государства Петра Порошенко, который «путем прямого давления и коррупционных механизмов пытался «даровать автокефалию» Украинской Православной Церкви, затем изменить ее название и так далее».
С критикой выступили и исламские организации. Так, в заявлении президиума Центрального духовного управления мусульман России сказано, что «подобные действия являются грубейшим вмешательством в духовную жизнь религиозных институтов, неуважением к правам и интересам верующих и их историческому выбору».
По мнению муфтиев, традиционные религии являются источником и основой сохранения в обществе морально-ценностных установок, оберегают человечество от падения в пропасть безумия и саморазрушения.
Координационный центр мусульман Северного Кавказа, в свою очередь, указал на то, что решение латвийского сейма предоставить ЛПЦ независимости от Русской православной церкви вступает в явное противоречие международным нормам о невмешательстве государства во внутреннее управление религиозной организации.
Кроме того, Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид заявил, что власти Латвии используют Латвийскую православную церковь (ЛПЦ) против Московского патриархата и России, официальное же заявление ЛПЦ в ответ на объявление Сеймом Латвии независимости Латвийской православной церкви от РПЦ является «беззубым и инфантильным».
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Глава Минфина Германии призвал страны ЕС отказаться от газа из России
Глава Минфина Германии призвал все страны Евросоюза отказаться от российского газа
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Все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью японскому изданию Nikkei.
Министр финансов Германии выразил мнение, что все страны в Европе должны быть готовы обойтись без российского газа. В целом Линднер, как отмечает издание, настороженно отреагировал на идею введения газового эмбарго, отметив, что идеальным вариантом был бы добровольный отказ от российского газа со стороны европейских стран, передает ТАСС.
Он также заявил, что Германии необходимо постепенно отказаться от газа из РФ и в конечном итоге прекратить весь импорт, чтобы окончательно устранить зависимость от поставок российских энергоносителей. Линднер выразил мнение, что необходимо как можно быстрее стать полностью независимыми от России и устранить весь импорт. Он назвал такую позицию четким сигналом России в бесполезности попыток оказания давления.
В минувшую субботу президент Торгово-промышленной палаты Германии (ТТП) Петер Адриан предупредил о возможности остановки части экономики ФРГ к концу 2022 года из-за энергетического кризиса. Ранее президент России Владимир Путин предложил Германии определить, что для Берлина важнее: интересы народа или НАТО.
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Латвийская православная церковь попросила патриарха Кирилла об автокефалии
Латвийская православная церковь решила обратиться к патриарху Кириллу, чтобы ей предоставили статус независимой церкви
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Латвийская православная церковь на недавнем Соборе приняла обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви, сообщают на Латвийском телевидении.
Уточняется, что делегаты Собора подписали обращение к патриарху Кириллу в связи с внесением изменений в закон о Латвийской православной церкви, устанавливающих ее независимость, передает «Интерфакс».
В случае, если предстоятель РПЦ не удовлетворит просьбу, ЛПЦ может просить о решении этого вопроса в Константинопольском патриархате и через него получить автокефалию.
Однако, как заметил научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев, это станет разрывом отношений и даже конфликтом с Москвой.
Отмечается, что в случае, если независимость ЛПЦ не будет признана ни Московским, ни Константинопольским патриархатом, она будет считаться раскольнической.
Ранее сообщалось, что президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Сейм (парламент страны) был внесен законопроект о полном отделении Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Московской патриархии.
По словам главы Латвии, таким образом «Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой (автокефальной) Церковью. Она не зависит от власти любой другой Церкви за пределами Латвии».
Ранее газета ВГЛЯД писала о том, чем можно ответить на русофобию в Прибалтике.
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Президент Германии час провел в бомбоубежище на Украине во время воздушной тревоги
Президент Германии во время визита на Украину час провел в бомбоубежище во время воздушной тревоги
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги, сообщает журналист телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс.
«Воздушная тревога! Всего через несколько минут после прибытия в Корюковку на севере Украины президент Штайнмайер должен отправиться в бомбоубежище», – сообщил журналист в своем Twitter (заблокирован в России) и опубликовал видео, на котором Штайнмайер отправляется в бомбоубежище, передает РИА «Новости».
В бомбоубежище президент Германии пообщался с жителями и мэром Корюковки. Также сообщалось, что Штайнмайер смог покинуть укрытие спустя час.
Ранее сообщалось, что впервые с начала специальной военной операции России на Украину прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.