Штаб теробороны сформировали в Херсонской области

Волонтеры проверяют амуницию на пулестойкость перед отправкой в зону спецоперации

В ОНФ рассказали о проверке амуниции на пулестойкость перед отправкой в зону спецоперации

«Проект помог собрать для участников спецоперации коллиматорные прицелы, бронежилеты, радиостанции, каски, разгрузочные жилеты, спальные мешки и другую амуницию», – рассказал газете ВЗГЛЯД представитель Общероссийского народного фронта Сергей Горбунов, подводя итоги пяти месяцев работы проекта «Всё для победы!»

«Мы надеемся, что надолго закрыли потребности многих участников спецоперации в коллиматорных прицелах, которые, к примеру, нужны для ведения городского ближнего боя или для охраны артиллерии, а также потребности в средствах защиты», – перечислил Сергей Горбунов, замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ). Напомним: проект «Всё для победы!» был создан в мае под эгидой ОНФ, его цель – собирать деньги и вещи для участников украинской спецоперации и жителей освобожденных территорий.

По мнению Горбунова, для проекта очень важна обратная связь от бойцов на передовой – о том, какое оборудование необходимо и какого качества. «Мы сами проверяем бронежилеты и каски на пулестойкость перед закупкой крупных партий. Несмотря на заявленные продавцом и производителем характеристики, бывают нюансы, которые выявляются только в процессе применения», – пояснил он.

В помощи фронту участвуют не только жители России, но и проживающие за рубежом русские, сказал замруководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов. «Есть такие соотечественники, которые собирают необходимые вещи и оборудование у себя в странах, например, в Израиле или в Германии, и привозят в Россию», – сообщил он.

По словам телеведущей, куратора сбора для проекта Полины Цветковой, активисты доставляют необходимые вещи и для мирных жителей – скажем, для новорожденных в Донецкий перинатальный центр. «Эти коробки собираются вместе с мамами, которые прекрасно знают, что нужно для малышей. Но тут потребности трудно закрыть на большой срок, ведь дети рождаются постоянно, и это замечательно», – указала собеседница.

По словам Горбунова, в общем объеме гуманитарных грузов доля того, что привезли на новые российские территории активисты проекта, составила более 9%. Эта доставка происходила совместно с представителями МЧС и Всероссийского корпуса спасателей. «Мы помогаем полностью закрывать потребности в еде и воде мирных граждан на новых территориях», – указал он.

«Степень значимости работы Народного фронта нельзя оценить только в плане материально-технического оснащения. Очень важно чувство поддержки, братского плеча – того, что весь русский народ поддерживает и помогает. Огромная благодарность всем, кто принимает участие в проекте», – прокомментировал итоги работы проекта представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Стоит отметить, что за пять месяцев с момента запуска «Всё для победы!» силами россиян было собрано около трех миллиардов рублей в рамках более 900 тысяч переводов. Есть среди жертвователей и те, кто переводит средства на постоянной основе. «Например, бабушки, которые регулярно выделяют из пенсии по 300–500 рублей, спасибо огромное всем, кто помогает, это вклад в общую победу», – рассказал Горбунов. Он также отметил, что на сайте проекта у каждого региона появился свой QR-код, по которому можно перечислить средства в помощь мобилизованным землякам. На эти средства приобретаются квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, оптические прицелы, радиостанции, бронежилеты, каски, разгрузочные жилеты, спальные мешки, форма и снаряжение, предметы тактической медицины и многое другое.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что проблемы с экипировкой для мобилизованных россиян будут решены. «Действительно имели место проблемы с экипировкой, они в том числе имеют место отчасти до сих пор, хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты. Меры принимаются, эти проблемы будут ликвидированы», – цитирует ТАСС Пескова.