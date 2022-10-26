Петербургского депутата задержали за легализацию 100 тыс. мигрантов

Муниципального депутата Петербурга задержали за легализацию 100 тыс. мигрантов

В Петербурге задержали местного муниципального депутата, подозреваемого в легализации не менее 100 тыс. незаконных мигрантов в городе, сообщили в ГСУ СК по городу.

Следствие считает, что депутат внутригородского муниципального образования создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов о постановке на миграционный учет нелегалов, сообщается на сайте ведомства.

Сообщество обеспечило постановку на учет по месту пребывания в нежилых помещениях и без их намерения проживать в этих помещениях не менее 100 тыс. иностранцев. Принимающей стороной выступили ряд городских организаций, якобы оказывающих услуги по временному размещению граждан.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое мужчин и три женщины. Организатор преступного сообщества при попытке скрыться от следствия задержан на территории Рязанской области. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения», – добавили в СК.

В марте ФСБ и полиция задержали трех человек, подозреваемых в организации незаконного въезда и пребывания в России порядка 5 тыс. иностранных граждан.