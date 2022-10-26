ЕР доставила жителям Херсона 300 продуктовых наборов

В Херсоне местные жители получили 300 наборов с продовольствием и средства гигиены для детей по заранее поданным заявкам, их передали добровольцы гуманитарного центра «Единой России», сообщил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

«Сегодня волонтеры «Единой России» активно помогают жителям переместиться из Херсонской области на другую сторону Днепра. Вместе с этим, мы продолжаем поддерживать людей, которые вынуждены остаться в городе. Выдали им продуктовые наборы и другие необходимые вещи. Мы продолжаем убеждать людей, что нужно покинуть город, но, к сожалению, бывают разные ситуации. Важно поддержать тех, кто в силу обстоятельств не может эвакуироваться», – приводятся слова Кастюкевича в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Среди тех, кто получил продуктовую помощь – одинокие пожилые и маломобильные люди, многодетные семьи.

«Оформили заявку на 30 продуктовых наборов, также попросили памперсы для семьи с маленьким ребенком. Сегодня разом все получили. Спасибо, что не бросаете», – поделилась одна из жительниц Херсона.

«Получили и пеленки и продуктовые наборы. Спасибо все команде и ребятам. Будем жить», – отметил житель Херсона Валерий.

Гуманитарная миссия в Херсонской области работает с 11 марта. В начале июня в Херсоне открылся центр гуманитарной помощи «Единой России». Продуктовую помощь за это время получили свыше 130 тыс. человек (1,5 тысячи тонн), в том числе жители 83 сел, где выдано более 24 тыс. гуманитарных наборов (170 тонн). Семьям с новорожденными и готовящимся к скорым родам было выдано 400 наборов для новорожденных и более 10 тыс. упаковок памперсов.