Экс-замглавы совета министров Крыма Нахлупкина осудили за взятку

Вынесен приговор бывшему замглавы совета министров Крыма Виталию Нахлупину за взятку в особо крупном размере, соответствующее решение принял Ленинский райсуд Ростова-на-Дону.

Нахлупина признали виновным по статье «Получение взятки в особо крупном размере», ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет колонии строгого режима и штрафом в 16 млн 124 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

По делу о взятке также осужден бывший замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский. Его также приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в 16 млн рублей.

По версии следствия, Нахлупин в 2017-2018 годах организовал через Дукорского и бывшего зампреда комитета конкурентной политики региона Ярослава Сливку получение взятки за победу определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам.

Общая сумма взятки составляла 16 млн рублей. Сливка решил сотрудничать со следствием, уголовное дело против него было выделено в отдельное производство. Его приговорили к 6,5 годам колонии условно.