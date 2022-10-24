В Госдуму внесли законопроект о льготном посещении учреждений культуры для волонтеров

Эксперт: Применение «грязной бомбы» на Украине ударит по репутации Киева

Политолог Дудаков: После звонков Шойгу провокация Киева с «грязной бомбой» маловероятна

В случае применения Украиной «грязной бомбы» страны Запада попытались бы обвинить в этом Россию. Но после серии телефонных разговоров министра обороны Сергея Шойгу странам Запада никто не поверит, а украинская провокация теперь маловероятна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Очевидно, что патроны Украины – США и Британия – будут выгораживать Украину даже в ситуации, когда она готова применить оружие массового поражения (ОМП). Если эта провокация действительно будет исполнена киевским режимом, то впоследствии мы услышим заявления из Вашингтона и Лондона о том, что они якобы не знали о планах Киева», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что подобную реакцию Запада на «самодеятельность» Киева мы уже наблюдали в случаях с терактом в отношении Дарьи Дугиной и взрывом на Крымском мосту. «В нынешней ситуации все будет точно так же», – предрекает Дудаков. Но после того, как Сергей Шойгу позвонил своим коллегам, применение Украиной «грязной бомбы» скрыть будет невозможно.

«Реакция Запада будет предсказуемой: они будут обвинять Россию, вводить в отношении нас новые санкции. Но им не удастся добиться своей ключевой задачи – полной тотальной изоляции России от всего остального мира. На мой взгляд, ни Китай, ни Индия, ни страны Латинской Америки, ни Африки не поверят в то, что Россия, у которой есть тысячи ядерных боеголовок, будет собирать какую-то «грязную бомбу», чтобы применить ее на Украине. Это противоречит базовой военной логике», – подчеркнул собеседник.

Кроме того, на Западе понимают, что применение «грязной бомбы» в большей степени ударит по репутации Киева, добавил Дудаков. По его мнению, теперь подобная провокация киевского режима маловероятна.

Собеседник также скептически относится к заявлению Лондона о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. «На текущий момент это пустые слова, – считает Дудаков. – Британия, с одной стороны, заявляет о желании помочь в разрешении конфликта. Но, с другой стороны, те условия, которые выдвигает Лондон – а именно тезисы о том, что Россия должна вернуться к границам до 23 февраля и оставить Крым – неприемлемы».

«Вероятно, Британия и США заговорили о деэскалации еще и потому, что Лондон и Вашингтон не хотят повышать ставки. Сейчас говорят о применении Киевом «грязной бомбы». А что дальше? Лондон и Вашингтон говорят базовые вещи, но дипломатический этикет не имеет под собой реального желания идти на серьезные переговоры с Россией», – констатировал политолог.

При этом тот факт, что даже в этой непростой ситуации контакты между министрами сохраняются, позитивен. «Мир и так стоит на грани большой войны. И конечно, телефонные переговоры позволяют минимизировать риски ядерного конфликта. Однако, как мы видим по ситуации на Украине, вероятность применения киевским режимом «грязной бомбы» сохраняется, хотя, на мой взгляд, она все-таки маловероятна», – заметил Дудаков.

Собеседник также не исключил, что сведения о подготовке Киевом провокации были получены нашей разведкой. «Слухи о том, что на Украине создается «грязная бомба», мы слышим уже какое-то время, – напомнил политолог. – Допускаю, что сейчас это уже не просто слухи, а достоверные данные, полученные нашими спецслужбами. Они, видимо, и стали основой для нашей позиции».

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».

Позже пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что в ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и Шойгу в воскресенье Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации», но отметил важность двусторонних контактов.

В понедельник Вашингтон, Лондон и Париж сообщили, что не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом «грязной бомбы».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД