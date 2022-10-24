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Бойцы ВДВ уничтожили колонну бронетехники ВСУ
Российские десантники разгромили колонну бронетехники ВСУ
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Минобороны показало кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ бойцами российских ВДВ.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, российские беспилотники обнаружили передвижение колонны бронетехники ВСУ, а артиллерия ВДВ из гаубиц Д-30 уничтожила порядка 10 танков и бронированных машин, а также до 50 человек живой силы противника. Оставшаяся техника поспешила покинуть поле боя.
Ранее Минобороны показало уничтожение десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ.
Киев потребовал санкций к России на фоне данных об украинской «грязной бомбе»
Зеленский ответил на сообщения об украинской «грязной бомбе» призывом усилить поддержку Украины и санкции против России
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Комментируя сообщения о том, что Украина готовит провокацию с «грязной бомбой», президент страны Владимир Зеленский призвал к новым антироссийским санкциям и к усилению поддержки Украины.
«На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии – объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. По его словам, мир должен «максимально жестко отреагировать» на угрозы, которые якобы исходят от России, и на «очередное поднятие ставок». Как заявил Зеленский, «угрозы» со стороны России являются поводом для санкций и усиления поддержки Украины, передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о «грязной бомбе» и шаги по укреплению украинской ПВО. Кулеба объявил сообщения о «грязной бомбе» дезинформацией и «предлогом для проведения операции под ложным флагом».
Как сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, Блинкен в ответ заверил, что США «отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», передает ТАСС.
Глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ. Он заявил: «Мысль о «грязной бомбе» отвратительна для нас». Также Киев потребовал соблюдения пункта Будапештского меморандума об обязательстве добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия.
Напомним, Шойгу заявил об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы». Сообщалось, что Киев немерен устроить на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
Российские войска отбили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны сообщило об отражении всех атак ВСУ в Херсонской области
ВС России отразили все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, а также поразили более 90 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно пытался атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области.
Отмечается, что все атаки российскими войсками отражены, а противник отброшен на исходные позиции.
По данным ведомства, уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили более 40 украинских военных.
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Германия и ЕК призвали к «плану Маршалла» для Украины
Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» и платформу по координации помощи для Украины
Для Киева нужен «план Маршалла», также требуется разработать платформу для координации помощи в восстановлении Украины, заявили канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Во вторник в Берлине пройдет экспертная конференция по вопросам восстановления Украины. На ней Шольц и фон дер Ляйен намерены обсудить «наилучшие» варианты помощи Киеву со стороны «мирового сообщества». Указывается, что процесс восстановления Украины определит, какой страной она станет. «Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», – приводит ТАСС текст совместной статьи Шольца и фон дер Ляйен для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Шольц и фон дер Ляйен считают это «задачей поколений» и называют Украину кандидатом на вступление в ЕС, поэтому, по их словам, путь восстановления окажется и путем Украины в Евросоюз. Они заявили, что Киев «защищает в том числе основанный на правилах международный порядок, основы мирного сосуществования и процветания во всем мире». «Когда мы поддерживаем Украину, мы, таким образом, строим наше будущее и будущее нашей общей Европы», – говорится в статье.
Они призвали поддерживать Украину, отметив, что против России введены жесткие санкции, Киев получает оружие, «мировое сообщество» поддерживает экономику Украины. Кроме того, упрощается экспорт украинских товаров. Указывается, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 млрд евро. В статье говорится, что ни сам Киев, ни его отдельные союзники не справятся с такими расходами в одиночку, поэтому проблему нужно решать совместно, привлекая также частных доноров и компании.
Канцлер Германии и председатель Еврокомиссии призвали к прозрачности расходования средств. Они призвали «создать основы для инклюзивной донорской платформы, которая бы координировала процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры, а также долгосрочного восстановления».
Напомним, планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. Шольц заявил, что на восстановление Украины понадобятся миллиарды, эта задача окажется более масштабной, чем план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны.
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Российские силы уничтожили около 70 военных ВСУ при попытке прорыва на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России отразили атаки украинских военных на Краснолиманском направлении
Российские военные уничтожили около 70 украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Краснолиманском направлении противник осуществил попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном обороны российских войск в районе населенного пункта Новосадовое Донецкой народной республики и Торского лесничества.
В Минобороны добавили, что ударами российской авиации и сосредоточенным огнем российской артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение.
Отмечается, что уничтожено около 70 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа.
Ранее в Минобороны сообщили, что при попытке атаковать Луганскую народную республику и Харьковскую область ВСУ потеряли более 20 военных.
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При отражении атак ВСУ на Купянском направлении уничтожено более 20 украинских военных
Минобороны: ВС России отразили атаки украинских военных на Купянском направлении
При попытке атаковать Луганскую народную республику и Харьковскую область ВСУ потеряли более 20 военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской народной республики и Берестовое Харьковской области.
В Минобороны сообщили, что все атаки отражены. Отмечается, что огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль.
Накануне в Минобороны сообщили, что высокоточным оружием ВКС России в городе Харькове поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии.
Украина собралась обстрелять собственных граждан в Харьковской области
Координационный штаб России узнал о планах Киева обстрелять украинцев в Харьковской области
Иностранные наемники по заданию Киева готовят в Харьковской области провокацию с гибелью украинских граждан сообщили в российском Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.
Как пояснили в штабе, Киев хочет обвинить в гибели мирных жителей Россию. Для этого готовится «кровавая провокация» – в понедельник в Волчанске иностранные наёмники собираются обстрелять из артиллерии мирных жителей, когда украинцам будут раздавать продуктовую помощь, передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что Украина собирается осуществить на своей территории провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса. Во взрыве планируется обвинить Россию.
Российским ударом поражен пункт управления ВСУ в Запорожской области
Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт управления украинских войск в Запорожской области
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Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии российские военные поразили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области, подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Новая Каменка, Пятихатки и Новая Калуга Херсонской области, Ямполь, Новоукраинка, Кировск Донецкой Народной Республики и Изюмское Харьковской области, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.
Отмечается, что уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Двуречная Харьковской области, Трифоновка Херсонской области, Торское Донецкой Народной Республики и города Николаев.
В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ, также в районе населенного пункта Смела Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тыс. тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины, указали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах ДНР и ЛНР.
Кроме того, в воздухе уничтожено шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM» в районах населенных пунктов Каховка Херсонской области и Сватово Луганской Народной Республики, уточнили там.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2323 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5997 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3517 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6720 единиц специальной военной автомобильной техники.
В Минобороны уточнили, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Отмечается, что в течение суток артиллерией ВСУ выпущено более 30-ти артиллерийских снарядов по восточной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Никополь и Червоногригоровка Днепропетровской области.
В ведомстве подчеркнули, что ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме.
Ранее сообщалось, что при попытке атаковать Луганскую народную республику и Харьковскую область ВСУ потеряли более 20 военных.
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В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны
Власти Херсона предложили оставшимся в городе мужчинам вступить в территориальную оборону
В Херсоне объявлено о формировании территориальной обороны, в нее могут вступить все мужчины, оставшиеся в городе, сообщает пресс-служба администрации региона.
По сообщению в Telegram-канале администрации, все желающие в любой момент могут уехать на левый берег Днепра с Речного вокзала, а мужчины, которые не планирует покидать Херсон, могут вступить в отряды территориальной обороны.
Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что состав мобилизационного резерва для обеспечения территориальной обороны наполовину сформирован в Курской области.
Напомним, президент России Владимир Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
ВСУ поставили задачу уничтожить население Херсонской области
Замглавы администрации Стремоусов: Каратели хотят уничтожить население Херсонской области
Украинским войскам поставлена задача уничтожить население Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, обстрелы Херсонской области связаны с поставленной перед ВСУ задачей уничтожить жителей региона, передает РИА «Новости». Он добавил, что именно поэтому людям рекомендовали срочно переехать или на левый берег Днепра, или в другие регионы России.
Стремоусов рассказал, что в добровольном порядке с правобережной части области переехали более 25 тыс. человек, при этом все военные остались на правом берегу и уходить не собираются. Он добавил также, что левобережье надежно защищено и уезжать оттуда нет необходимости.
Ранее администрация Херсонской области призвала жителей Херсона незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации.
Врачи рассказали о состоянии раненого военкора Семена Пегова
Директор РТЦ Боряк: Состояние раненого военкора Семена Пегова удовлетворительное
Состояние раненного под Донецком военного корреспондента Семена Пегова оценивается как удовлетворительное, сообщил директор Республиканского травматологического центра Андрей Боряк.
По словам Боряка, состояние Пегова удовлетворительное, ночь прошла нормально, сильных болей военкор не испытывает. Врач отметил, что пострадавший сохраняет чувство юмора и оптимизм, несмотря на перенесенную операцию, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Пегов получил ранение под Донецком. По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины «Лепесток».
Власти Николаевской области сообщили о новых повреждениях объектов инфраструктуры
Глава Николаевской областной администрации Ким заявил о повреждениях объектов инфраструктуры региона
Ряд объектов инфраструктуры поврежден в результате ударов в Николаевской области за сутки, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.
Ким в своем Telegram-канале написал, что в ночь на 23 октября по Шевченковской общине был нанесен удар тремя дронами-камикадзе, поврежден объект инфраструктуры, при ракетном обстреле по Галициновской общине пострадали объекты инфраструктуры, передает РИА «Новости».
По его словам, в результате обстрелов утром в субботу повреждены объекты критической инфраструктуры в Ольшанской и Синюхинобродской общинах региона.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в субботу вечером в Николаевской области Украины.
Минобороны показало боевую работу российского спецназа на Украине
Минобороны поздравило участвующих в СВО на Украине российских бойцов спецназа с профессиональным праздником
Российское Минобороны поздравило бойцов спецназа, выполняющих задачи специальной военной операции на Украине, с Днем подразделений специального назначения.
Ведомство отметило в Telegram, что праздник бойцы спецназа встречают на передовой. Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы разведчиков Западного военного округа. Подчеркивается, что российские войска каждый день наносят удары по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике украинских сил, используя данные разведки и спецназа. Как указывается в сообщении, спецназ в самых сложных и нестандартных ситуациях показывает высочайший профессионализм, силу духа и личное мужество.
Напомним, в сентябре ведомство уже демонстрировало кадры боевой работы подразделения специального назначения Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.
Огнем артиллерии уничтожено более 40 украинских военных при атаке на Южно-Донецком направлении
Минобороны: Российские войска остановили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские артиллеристы отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили более 40 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками, в направлениях населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное Донецкой народной республики.
Отмечается, что огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. По данным ведомства, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили около 70 украинских военных на Краснолиманском направлении.
В «Росэнергоатоме» назвали удары ВСУ по гостинице в Энергодаре намеренными
Советник гендиректора «Росэнергоатома» Карчаа считает, что ВСУ намерено нанесли удар по гостинице в Энергодаре
Украинские войска намерено нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где должна была остановиться команда «Росэнергоатома», заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
Карчаа отметил, что в этом гостевом доме никто, кроме него и членов команды, не жил. По его словам, он был против проживания там кого-либо, потому что он понимал, что объект находится в зоне пристального внимания. «Если о моем приезде сначала в четверг, потом в пятницу знало достаточно большое количество людей, то про перенос моего переезда на субботу знали единицы», – уточнил он, передает РИА «Новости».
Он выразил определенную уверенность, в том, что этот удар был посвящен ему и членам команды.
Напомним, что ВСУ нанесли три удара по гостинице в Энергодаре Запорожской области, где жили сотрудники «Росэнергоатома», в момент атаки их не было в здании.
Зеленский призвал Украину экономить электроэнергию
Зеленский выступил против «ярких витрин и вывесок» и призвал Украину экономить электроэнергию
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На Украине необходимо экономить электроэнергию, местные власти должны следить за ее расходом, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский в видеообращении в Telegram признал, что во многих украинских городах пришлось ввести «графики стабилизационных отключений».
По его словам, такие меры необходимы, чтобы у всех на Украине был доступ к электроэнергии в условиях ее дефицита, передает РИА «Новости».
Жители Украины должны «очень сознательно потреблять электричество», стараться не использовать без особой необходимости энергозатратную технику, сказал Зеленский. Кроме того, он отдельно обратился к руководителям общин и мэрам украинских городов, призвав их следить за тем, «чтобы энергия не тратилась впустую».
«Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень бережное отношение к энергопотреблению в публичном пространстве», – сказал он.
Напомним, украинские власти признали критическую ситуацию с энергетикой на Украине после российских ракетных ударов.
Директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук указывал, что пораженные ракетами объекты потребуют долгого восстановления.
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