Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК

Путин: Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога

Президент России Владимир Путин поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сообщила пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, Путин выразил уверенность в том, что решения съезда будут способствовать успешному выполнению стоящих перед Китаем социально-экономических задач и упрочению позиций страны на международной арене.

«Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами», – говорится в поздравлении.

Путин также назвал Си Цзиньпина «дорогой друг» и пожелал успехов новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что ЦК КПК переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок.