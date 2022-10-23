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23 октября, воскресенье | Последнее обновление — 10:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК
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Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать.
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Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
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Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК
Путин: Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога
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Президент России Владимир Путин поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сообщила пресс-служба Кремля.
В поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, Путин выразил уверенность в том, что решения съезда будут способствовать успешному выполнению стоящих перед Китаем социально-экономических задач и упрочению позиций страны на международной арене.
«Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами», – говорится в поздравлении.
Путин также назвал Си Цзиньпина «дорогой друг» и пожелал успехов новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Ранее сообщалось, что ЦК КПК переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок.
В «Укрэнерго» раскрыли масштаб субботних ударов
«Укрэнерго»: Масштабы ударов по Украине 22 октября превысили последствия предыдущих атак
Масштабы ударов по Украине в субботу, 22 октября, можно сравнить только с атаками, совершенными с 10 по 12 октября, сообщили в «Укрэнерго».
Напомним, 22 октября была совершена еще одна ракетная атака на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины.
«Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября», –сообщили в Telegram-канале «Укрэнерго», передает Ura.ru.
Ранее сообщалось, что в субботу утром в большинстве регионов Украины объявили новую воздушную тревогу.
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Монтян заметила любопытную деталь при использовании «Гераней» на Украине
Правозащитница Татьяна Монтян заметила, что Киев не использует ПВО для защиты от ударов «Гераней»
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Киевский режим, несмотря на поставки западных систем ПВО, отказывается использовать их для защиты энергетической инфраструктуры, предпочитая отправлять подобные комплексы на линию фронта, что привело к серьезным проблемам на Украине, заявила правозащитница и журналистка Татьяна Монтян.
В своем авторском Telegram-канале Монтян указала, что Вооруженные силы России в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины начали использовать ударные БПЛА «Герань-2» для нанесения ударов по украинской военной и энергетической инфраструктуре, однако ВСУ не могут защитить ее от ракетных ударов.
По словам Монтян, ВСУ обладают большим количеством различных систем ПВО, которые были переданы Западом, но киевский режим фактически отказался использовать их для защиты энергетических объектов инфраструктуры, отправив на линию фронта.
Монтян заявила, что вместо зенитных установок электростанции от атак с воздуха прикрывают патрульные полицейские с автоматами.
«В цивилизованном мире нормой считается, когда военные, в первую очередь, защищают безопасность мирных граждан, но это не касается Киева, у которого основной задачей является конфликт против России», – написала правозащитница.
Монтян уверена, что стратегия, избранная Киевом, грозит серьезными проблемами для Украины и полностью лишиться энергетического потенциала.
Ранее в офисе Зеленского сообщили, что около 1,5 млн человек в шести областях Украины остались без света из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Газета ВЗГЛЯД писала, как российские удары беспилотниками лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу.
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В Крыму призвали четыре региона Украины задуматься о вхождении в состав России
Глава крымского парламента Константиновпредложил четырем регионам Украины задуматься о присоединении к России
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Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областям стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов о вхождении в состав России, так как их освобождение неизбежно, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава крымского парламента счел неизбежным освобождение Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областей Украины, и заявил, что им необходимо подумать о референдуме о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки, передает РИА «Новости».
Константинов также отметил, что следующими в очереди по присоединению к России будут Сумы, Полтава и Чернигов.
Он убежден, что при соответствующих обстоятельствах они выберут Россию вместо той «шайки, которая дорвалась до власти незаконным путем и использует территорию страны, ее народ в своих целях, уничтожает страну, превращая ее в какой-то преступный анклав».
«Мы поможем восстановить эти территории Украины. Нужно только время», – подчеркнул глава парламента.
Также глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Западу, который развязал конфликт на Украине, следует попробовать понять Россию, ее историю и характер русского народа и его менталитет.
По его словам, именно это непонимание привело к нынешнему конфликту на Украине.
Он назвал правильным и своевременным решением введение военного положения в новых российских регионах. «Идут боевые действия, где-то со средней интенсивностью, где-то – более активные, как, например, на Херсонщине. Конечно, такая юридическая форма позволяет правильно организовывать процессы, которые связаны с проведением специальной операции, включая гуманитарные, производственные и другие», – подчеркнул Константинов.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
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Захарова раскрыла подоплеку скандала вокруг голландских спецслужб
Спикер МИД Мария Захарова отреагировала на информацию голландских СМИ о поимке «очередных шпионов»
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Псевдошпионские вбросы в голландских СМИ являются попыткой отвлечь аудиторию от разгромного расследования национального новостного портала NRC, который вскрыл детали провальной работы спецслужб Нидерландов, выразила мнение официальный представитель МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что власти Нидерландов таким образом пытаются скрыть скандал, связанный с работой национальных спецслужб.
«В неГолландии жара – нашли очередных шпионов. Посол Шульгин, пара российских дипломатов с женами. Можно было бы подумать, что это просто некачественный косяк попался кому-то из местных властей. Но вот нет», – указала она.
Так, спикер МИД рассказала о результаты расследования журналистов национального новостного портала NRC, которые рассказали общественности страшную правду о деятельности спецслужб Нидерландов, ссылаясь на данные NRC, разведслужбы страны AIVD и MIVD, которые на протяжении десятилетий «регулярно и настойчиво предлагали голландским иностранным корреспондентам «послужить Родине».
«Ровно те же люди, которые обвиняли наши СМИ в «госпропаганде», а российских дипломатов в «шпионаже», ежегодно вербовали многих журналистов в качестве информаторов», – подчеркнула Захарова.
Кроме того, дипломат напомнила об истории с московским корреспондентом RTL Nieuws Олафом Кунсом, к которому в амстердамском аэропорту «Схипхол» подошел вербовщик из AIVD и заявил, что «нужны такие парни, как он в качестве осведомителя».
По словам Захаровой, Кунсу хватило рассудительности отказаться, однако таких людей немного. «А сколько журналистов в демократических Нидерландах оказались завербованы местными спецслужбами. Поэтому псевдошпионские вбросы в голландских СМИ, которые появились в последнее время в каком-то невообразимом количестве – это попытка отвлечь аудиторию от разгромного расследования NRC», – заключила она.
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Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС
Глава Новой Каховки заявил о применении Киевом всех имеющихся видов ракет по Каховской ГЭС
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Все имеющиеся в распоряжении ВСУ ракеты применялись и продолжают применяться при обстрелах Каховской ГЭС, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.
«Все возможное ракетное оружие, которое находится в руках украинских вооруженных сил и поставлено коллективным Западом либо сохранилось со времен Советского Союза, оно было применено по Каховской ГЭС», – сказал Леонтьев в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Он рассказал, что ГЭС и Новая Каховка каждый день подвергаются ракетным обстрелам, в том числе HIMARS и HARM. Число ракет, который были запущены по ГЭС, за сутки достигает 120 единиц.
В то же время он подчеркнул, что заявления Киева о минировании российской стороной Каховской ГЭС являются ложью и инсинуацией. Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы заминировала Каховскую ГЭС.
Леонтьев добавил, что ситуация на ГЭС из-за ее обстрелов и угроз со стороны Киева на данный момент не критичная.
Каховская ГЭС – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
Ранее Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокацию Киева и не допустить разрушение дамбы Каховской ГЭС.
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Американский офицер назвал способ быстро парализовать ВСУ
Офицер армии США Дэвис заявил, что перекрытие линий снабжения Украины на границе с Польшей парализует ВСУ
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Если сухопутный маршрут из Польши через Волынскую и Львовскую области будет отрезан, Вооруженные силы Украины утратят боеспособность, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Дэвис в статье для 19Fortyfive написал, что в случае перекрытия путей поставок из Польши, альтернативный вариант снабжения ВСУ через Карпаты будет крайне сложным и ограниченным по пропускной способности, передает РИА «Новости».
Подполковник считает, что в этом случае у ВСУ быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, в то время, как у России линии снабжения благополучно продолжат обеспечивать войска всем необходимым.
По мнению обозревателя, удар по Волыни и Львовской области обескровил бы армию Зеленского и заставил его начать переговоры или потерпеть разгромное поражение.
Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что уязвимость Украины перед холодом является главной слабостью киевского режима.
До этого сообщалось, что ракетными ударами России по территории Украины было разрушено около 30% энергетической инфраструктуры страны.
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Во Франции главу ЕК назвали сумасшедшей после заявления по Украине
Французский политик назвал Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей после ее заявления по Украине
Французский политический деятель Флориан Филиппо посчитал главу главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей из-за ее заявлений по поводу необходимости регулярных дотаций Украине.
«Урсула совершенно сошла с ума! Заприте ее!», – цитирует РИА «Новости» его сообщение в Twitter (заблокирован на территории России). Он расшифровал: «1,5 миллиарда в месяц для Украины Зеленского, что составляет 18 млрд в год. А тем временем континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования».
Политик заявил, что безумных европейских чиновников нужно остановить.
Ранее сообщалось, что конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов.
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Бывший офицер США раскрыл главную слабость Украины
Экс-офицер США рассказал, что главной слабостью Украины является уязвимость перед холодом
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Уязвимость Украины перед холодом является главной слабостью киевского режима, выразил мнение на YouTube-канале Judging Freedom бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.
Он отметил, что в России «есть газ, тепло, энергия, а также электричество», в то время, как Украина, у которой ничего нет, действует с позиции слабости, передает ФАН.
При этом офицер добавил, что киевский режим умолял страны Североатлантического альянса передать 100 тыс. комплектов зимнего обмундирования, а это свидетельствет об отсутствии у киевских боевиков даже теплой одежды.
Также американский разведчик дал фатальный прогноз на грядущую зиму. «У них ничего нет, они замерзнут насмерть», – передает «Царьград» его слова.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине, там посоветовали всем украинцам готовиться к тому, что могут быть отключения электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения.
До этого сообщалось, что ракетными ударами России по территории Украины было разрушено около 30% энергетической инфраструктуры страны.
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В Starlink обнаружили уязвимость, которой могут воспользоваться на Украине
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Ученые из США обнаружили уязвимость в системе Starlink, которой могут воспользоваться на Украине, сообщает журнал MIT Technology Review.
Так, исследователи Техасского университета в Остине доказали, что Starlink может работать как система GPS, что в определенной степени указывает на возможность преднамеренного вмешательства в саму систему Starlink, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал MIT Technology Review.
По мнению авторов материала, последовательности синхронизирующихся сигналов полностью предсказуемы и используются повсеместно в группировке спутников, что явно является уязвимым местом в области безопасности.
Также отмечается, что сигналы системы навигации с открытым исходным кодом могут быть подделаны.
«Украина и ее союзники на Западе начинают осознавать, что они мало контролируют Starlink и мало о ней знают. Но теперь многие миллионы лично заинтересованы в безопасности Starlink, в том числе ее устойчивости к помехам», – считает профессор Техасского университета Тодд Хамфрис.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что США захотели уничтожить предпринимателя Илона Маска после его заявления о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине.
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В Запорожье задержан глава предприятия «Мотор сич»
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: В Запорожье задержали главу предприятия «Мотор сич» Богуслаева
Правоохранительные органы Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как сообщил Рогов в своем Telegram-канале, в городе Запорожье по подозрению в госизмене задержали директора предприятия «Мотор сич» Героя Украины Вячеслава Богуслаева, его под конвоем везут в Киев. По имеющимся у Рогова данным, ему грозит пожизненное заключение. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», в субботу у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски, входные двери вскрывали спецоборудованием.
Напомним, 4 октября российские военные нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где был организован склад боеприпасов и шло производство и ремонт военной техники Вооруженных сил Украины, в результате было уничтожено свыше 15 тонн боеприпасов, включая снаряды к американской РСЗО HIMARS, и два вертолета Ми-24.
На юге Украины пропал доступ в интернет
В нескольких областях Украины зафиксированы перебои с доступом в интернет
Перебои с доступом в интернет зафиксированы на юге Украины, сложная ситуация сложилась в Николаевской и Хмельницкой областях, следует из данных международной службы NetBlocks.
В сообщении на странице организации NetBlocks в Twitter говорится, что данные работы сети, показывают перебои с интернетом на юге Украины. В компании соотнесли их с ракетными ударами в субботу утром, передает ТАСС.
По данным службы, сложности с доступом в интернет есть в Ровненской, Волынской и Житомирской областях.
NetBlocks – неправительственная организация, основанная в 2017 году, которая занимается мониторингом работы интернета.
Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу, сообщалось о взрывах в Кировоградской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.
В офисе Зеленского сообщили, что около 1,5 млн человек в шести областях Украины остались без света из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
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ВКС России уничтожили украинский самолет
Минобороны сообщило об уничтожении самолета ВСУ экипажем истребителя Су-30СМ
Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ ВКС России обнаружили и уничтожили самолет ВСУ, сообщило Министерство обороны России.
По данным Минобороны, экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских войск.
Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
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Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине
Представителей Литвы и Румынии не допустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Представители Литвы и Румынии не смогли попасть на заседание Совбеза ООН по Украине из-за отказа со стороны Габона, председательствующего в Совете; на недопуске этих стран настояла Россия.
По настоянию России к участию в заседании не пустили представителей Литвы и Румынии. Москва сочла, что в совещании было слишком много стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Тема заседания касалась гуманитарной ситуации в зоне конфликта, в нем приняли участие представители Украины, Словакии, Польши, Германии и Греции.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания выразил недоумение в связи с таким количеством выступающих, учитывая, что встреча проходила в формате брифинга, а не дебатов, где может участвовать неограниченное число стран. Небензя отмечал, что кроме удлинения времени проведения заседания представители Словакии, Польши, Греции и Германии ничего не вносят, он также добавил, что позицию этих стран мог озвучить представитель Евросоюза.
Постпред отметил, что «ничего, кроме желания засветиться на экранах национального телевидения», в этом не видит.
Позже постпред страны при ООН Ритис Паулаускас выразил протест Габону за то, что Вильнюсу не дали возможности выступить от имени стран Балтии и Чехии.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.
До этого Кислица зачитал призыв к России немедленно прекратить специальную военную операцию, перечислив поддержавшие заявление страны. Их оказалось 54 из 193 государств, которые входят в ООН.
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Врачи подрались из-за умершего пациента в Карелии
В Кемской больнице в Карелии произошла драка между врачами из-за пациента, который умер после госпитализации
Заведующий отделением и терапевт Кемской больницы в Карелии подрались из-за пациента, который умер, несколько часов дожидаясь госпитализации.
СМИ сообщают, что на видео не попало начало конфликта. Первым ударил коллегу 53-летний терапевт, который привез в больницу пациента с онкологией и инфарктом. Второй участник драки 32-летний завотделением несколько часов отказывался госпитализировать его без соответствующих документов, передает RT.
Уточняется, что врачи подрались в Кемской больнице еще в сентябре, главврач заведения только сейчас заявил что решил передать материалы в полицию.
По данным СМИ, завотделением после драки вышел на больничный, а потом уволился из больницы.
Ранее в Московской области мужчина проник в хирургическое отделение местной больницы и избил несколько человек.
Киев пригрозил Европе «миграционным цунами» и потребовал оружие
Власти Украины пригрозили Европе новым всплеском потока мигрантов и потребовали поставок оружия
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Украина находится на грани гуманитарной катастрофы, и если Запад не предоставит ей системы ПВО, ему грозит «миграционное цунами», заявил Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр республики Денис Шмыгаль.
По его словам, якобы Россия в стремлении лишить Украину электроснабжения, отопления и канализации может спровоцировать гуманитарную катастрофу, с целью создать в Европе новый кризис с беженцами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Если на Украине не будет электричества, отопления или воды, это может спровоцировать новое миграционное цунами», – указал Шмыгаль, заявив, что Украине нужны средства противовоздушной обороны.
Так, премьер подчеркнул, что Украина с нетерпением ждет следующей партии боеприпасов.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2 («Леопард-2»).
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