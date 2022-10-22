Автоэксперт рассказал о ситуации на рынке зимних шин

Автоэксперт Гудков рассказал о ситуации с зимними шинами в России в преддверии холодов

В России пока можно найти зимнюю резину ушедших из страны брендов по приемлемой цене, рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

По его словам, ситуация с зимними шинами в России лучше, чем с автомобилями в целом. Так, созданы большие запасы даже тех марок, которые объявили об уходе из России, поэтому о дефиците речь не идет. В продаже присутствуют даже очень редкие и специфические размеры, передает «Вечерняя Москва».

Кроме того, автоэксперт заверил, что завод Nokian, например, продолжает работать, хотя бренд ушел из России. По имеющейся информации, они будут продолжать делать те же продукты под другим названием. Примерно та же ситуация с Michelin.

«Завод Continental в Калуге продолжает работать под этим же брендом. У Pirelli и других брендов этой марки тоже пока ситуация стабильная. Но нужно смотреть на каждый завод в отдельности», – рассказал специалист.

При этом Гудков заметил, что стоимость шин выросла в конце весны и осталась примерно на таком же уровне.

При этом эксперт добавил, что самое удачное время для покупки зимней резины уже прошло, так как любую резину лучше приобретать не в сезон.

«Сейчас логичнее покупать летнюю резину на весну следующего года. Как только первый снег полетит, цены на зимние шины еще вырастут и станут спекулятивными. В Москве осталось буквально несколько дней, чтобы закупиться впрок. Цены вырастут не в разы, но на 10-20% вполне возможно. А на редкие позиции и больше», – подчеркнул Гудков.