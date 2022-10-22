Депутат Госдумы рассказал о подготовке после отправки в Донбасс

Депутат Госдумы Голиковрассказал о своей подготовке после отправки в Донбасс

Депутат Госдумы России Олег Голиков, отправившийся в Донбасс добровольцем, рассказал о прохождении военной подготовки на полигоне 9-го полка народной милиции ДНР.

По его словам, «учебка» проходила под Ростовом, где новобранцы пробыли неделю. В ходе подготовки дали азы. После он попал в батальон «Апостол» к командиру с позывным «Ангел».

«В частности, лично мне, сам комбат все показывал и рассказывал, потому что он и его батальон – это те, кто постоянно находятся на нулевой отметке, это значит, каждый день в боевых условиях на линии фронта. И чтобы туда попасть, на линию фронта, нужно пройти здесь больше, чем то, что мы получили на учебке в России», – передает РИА «Новости» слова Голикова.

Он добавил, что солдаты стреляли из всех видов стрелкового оружия, была тактическая подготовка.

На этом же полигоне ведется обучение резервистов и мобилизованных Донецкой народной республики.