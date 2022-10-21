Россия расширила ограничения против подсанкционных резидентов Украины

Эрдоган заявил о тяжелых потерях России и Украины

Анкара не теряет надежды на диалог между лидерами России и Украины, обе стороны несут тяжелые потери, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Азербайджана.

Эрдоган рассказал, что по итогам последнего общения с президентом России Владимиром Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского лидера в вопросе диалога с Украиной. Кроме того, он рассказал, что накануне общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, и «почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса». «Мы не теряем надежды на мир», – передает Anadolu слова турецкого лидера.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом президент Путин подчеркивал, что Россия всегда говорила об открытости к мирному урегулированию украинского конфликта. Глава государства призывал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Комментируя предложение российского лидера по формированию в Турции международного газового хаба, Эрдоган отметил, что Европа не может покрывать спрос за счет газа из России. «Каковы их ожидания? Они думают, если Турция станет центром этого хаба, будут ли удовлетворены такие потребности в природном газе из Турции или нет», – приводит его слова РИА «Новости». «Кроме того, есть фактор Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Сможет ли Европа покупать газ из Азербайджана в нужном количестве? Мы проанализируем все эти вопросы и предпримем соответствующие шаги», – отметил президент Турции.

Кроме того, Эрдоган высказался на тему «зернового соглашения». По его словам, по состоянию на 20 октября из портов Украины отбыли 363 сухогруза с 8 млн тонн агропродукции. Как сообщил президент Турции, около 62% этой продукции поставлены на рынки Европы, 19,5% – в Азию, 13% – в страны Африки, 5,3% – в страны Ближнего Востока. «Самые неразвитые страны получили лишь 454 тыс. 626 тонн агропродукции, это 5,7% от общего объема. Основными статьями экспорта по коридору стали кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и подсолнечный шрот. Доля этих видов агропродукции в общем объеме составляет около 96%», – сказал он.

Президент Турции считает, что нет никаких препятствий для продления «зернового соглашения». «К такому выводу я пришел по итогам переговоров с президентами Украины и России. Думаю, что любое препятствие, которое может возникнуть на этом пути, можно будет устранить», – сказал Эрдоган.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.

Также Эрдоган назвал успешной поездку в Джебраильский и Зангиланский районы Азербайджана. «Вместе с моим дорогим братом Ильхамом Алиевым мы приняли участие в открытии Зангиланского международного аэропорта. Зангилан имеет стратегически важное расположение, а построенная воздушная гавань будет вносить важный вклад не только в развитие Азербайджана, но и региона в целом», – сказал турецкий лидер. Восстановление коммуникаций между регионом и остальным миром, укрепление транспортных путей являются стратегическими шагами, заявил он.

Глава турецкого государства отметил, что работы по восстановлению «освобожденных от оккупации» территорий Азербайджана продолжаются активными темпами. Он выразил уверенность, что шаги, предпринятые Азербайджаном для привлечения инвестиций, в скором времени превратят Карабах в яркую звезду региона.

Комментируя тему высказывания американского сенатора Боба Менендеса, выступившего против поставок самолетов F-16 в Турцию, Эрдоган выразил надежду на то, что подобные заявления никак не скажутся на реализации сделки, поскольку не отражают позицию официальных структур США. «Как вам известно, работы по F-16 начались в прошлом году, и на данный момент продолжаются в соответствии с графиком. Это подтверждает и глава Пентагона в ходе встреч с нашим министром обороны. США поддерживают процесс на уровне властей, министерства, в военной плоскости», – сказал глава турецкого государства.

По словам Эрдогана, поставка F-16 в Турцию – важное событие не только для Турции, но и для НАТО. Чем сильнее Турция, чем выше ее боеготовность, тем мощнее потенциал альянса, подчеркнул он, добавив, что в вопросе модернизации ВВС, как и ранее в обеспечении потребностей в сфере ПВО, у Турции есть альтернативы США.

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