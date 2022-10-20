В Минобороны назвали объем боекомплекта для подготовки мобилизованного

В Минобороны России заявили, что каждый мобилизованный за подготовку израсходует не менее 600 патронов

Каждый российский мобилизованный во время подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве добавили, что курс обучения мобилизованных проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки боец израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, передает РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин посетил полигон в Рязанской области, в ходе которого глава государства проверил, как идет подготовка мобилизованных к выполнению задач.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.