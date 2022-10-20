В Минобороны назвали объем боекомплекта для подготовки мобилизованного

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20 октября, четверг | Последнее обновление — 19:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин опробовал снайперскую винтовку на полигоне под Рязанью
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В ходе операции «Багратион» советское наступление продвигалось не без проблем – как и всегда на серьезной войне. Но эти проблемы не носили фатального характера. Поэтому был достигнут фантастический темп продвижения до 20 километров в сутки.
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В современной Польше то ли не понимают, то ли не хотят понять, что размещение на территории их страны чужого ядерного оружия приведет к ликвидации польского суверенитета – а то и самой Польши.
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Я бы на месте локальных авторов и «политологов» избегал соблазна очень уж радужных надежд на «народные противостояния в Европе». Самое интересное сейчас резонирует в арабском мире, в Азии, в Африке. И если нам видеть путинистов – то именно там.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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В Минобороны назвали объем боекомплекта для подготовки мобилизованного
В Минобороны России заявили, что каждый мобилизованный за подготовку израсходует не менее 600 патронов
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Каждый российский мобилизованный во время подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В ведомстве добавили, что курс обучения мобилизованных проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки боец израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин посетил полигон в Рязанской области, в ходе которого глава государства проверил, как идет подготовка мобилизованных к выполнению задач.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
Российские войска обратили в бегство прорвавшиеся в Херсонской области батальоны ВСУ
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Подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Они задействовали на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. Под населенным пунктом Суханово Херсонской области противник сумел вклиниться в оборону российских подразделений, однако за счет введения в бой российским командованием танкового резерва, а также благодаря засадными действиями, противнику нанесено значительное поражение.
В результате украинские подразделения беспорядочно бежали. По переднему краю обороны положение восстановлено, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На данном направлении за последние сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин. Захвачены два танка, боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77.
В плен сдались 18 украинских военнослужащих, сообщил Конашенков.
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ВСУ нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром вновь нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев каналу «Россия-24».
По словам Леонтьева, Каховская электростанция подвергается атакам ВСУ многократно в течение пяти месяцев. Очередной ракетный удар был нанесен в четверг утром, передает ТАСС.
Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.
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Депутат: Военное положение повлияет на иноагентов
Депутат Новиков: Работу иноагентов могут приостановить в регионах с военным положением
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Деятельность иноагентов может быть приостановлена на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Депутат рассказал ТАСС, что, возможно, ограничения коснутся тех организаций, деятельность которых уже определенным образом локализована в связи с тем, что им присвоен статус иноагентов. Пока этот статус не означал остановку деятельности организаций, только ограничение в медийном пространстве.
Согласно закону «О военном положении», в случае его введения в РФ прекращается деятельность «иностранных и международных организаций, в отношении которых правоохранительными органами получены достоверные сведения о том, что указанные организации осуществляют деятельность, направленную на подрыв обороны и безопасности РФ».
Напомним, в ходе заседания Совбеза в среду было объявлено о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
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Власти Курской области сообщили о создании территориальной обороны
Курский губернатор Старовойт заявил о наполовину сформированном резерве для территориальной обороны
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Состав мобилизационного резерва для обеспечения территориальной обороны наполовину сформирован в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в эфире канала «Россия-24».
По словам Старовойта, для формирования мобилизованного резерва и создания территориальной обороны набирается персонал, с которым заключается контракт. Они обеспечиваются всем необходимым, и в обозначенное время по обозначенному сигналу прибудут к месту сбора для создания территориальной обороны.
«Эта работа ведется не первый месяц. И практически наполовину у нас этот состав сформирован, сейчас более активно будем вести эту работу», – цитирует ТАСС Старовойта.
По его словам, на время краткосрочного обучения резервистам выдадут личное оружие, после обучения оно будет храниться на складах под охраной.
Старовойт напомнил, что в Курской области с первых обстрелов действовал штаб. «В соответствии с указом президента полномочия штаба расширяются, уточняется его состав. Мне видится, что выстраивается новая система реагирования на текущую ситуацию, <...> региональный уровень – это штаб территориальной обороны», – добавил губернатор.
Напомним, президент России Владимир Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Между тем на приграничных с Украиной территориях введен другой режим – «средний уровень реагирования».
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем отличаются друг от друга особые режимы и каковы задачи координационного совета с участием правительства и силовых структур.
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ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Червоному Прапору
Украинскими войсками выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS в ЛНР
Украинские военные в 1.00 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Червоный Прапор, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации Telegram-канала СЦКК, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Червоный Прапор. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее сообщалось, что украинские военные в 23.40 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка.
Призывавшего не уклоняться от мобилизации депутата отправили морпехом на Тихоокеанский флот
Призывавшего не уклоняться от мобилизации депутата думы Владивостока Тарабарина направили в морскую пехоту в Приморье
Военкомат направил депутата думы Владивостока Виктора Тарабарина, получившего повестку в рамках частичной мобилизации и призывавшего россиян не уклоняться от нее, в бригаду морской пехоты.
Ранее Тарабарин, который является президентом Федерации кикбоксинга Приморского края, сообщил, что по повестке должен 20 октября прибыть в военкомат «с вещами». Он заявил, что «прятаться и бояться не надо».
По его словам, военкомат направил его в 155-ю бригаду морской пехоты ТОФ. Тарабарину 45 лет, срочную службу от отслужил в разведке ВДВ, депутатом городской Думы избран в текущем году, передает РИА «Новости».
Напомним, 28 марта президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетного наименования «гвардейская».
Комбат «Индус» в ДНР сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой
Командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным «Индус», сравнил украинские вооруженные формирования с обезьяной с гранатой.
Говоря о ситуации в Херсонской области, воюющий на угледарском направлении военный заметил, что невозможно заранее спрогнозировать, что может сделать обезьяна с гранатой (оппоненты). Он добавил, что в данный момент на херсонском направлении группируются такие силы, которые могут быть обозначены в одном месте, а ударить по объекту – в другом, передает РИА «Новости».
Также комбат рассказал, что продолжается дополнительное обучение личного состава, фортификационные работы, маскировочные работы, минирование.
В ДНР уничтожена украинская РЛС американского производства
В районах населенных пунктов Глушковка и Двуречно Харьковской области, а также Любимовка Херсонской области ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ, живая сила и военная техника в 179 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также поражены пять пунктов временной дислокации ВСУ в районах Северска, Краматорска и Кировска ДНР, Новой Каменки и Пятихатки Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Около населенных пунктов Фиголевка Харьковской области, Петровское и Артемовск ДНР, Матвеевка Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов.
В районе Берховки ДНР уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а возле Никаноровки ДНР уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ, отчитались в Минобороны.
Нанесено поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня «Ольха» возле населенного пункта Липцы Харьковской области. Средствами ПВО в районе Терн ДНР сбит Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил Конашенков.
В воздухе сбиты 18 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Суханово, Садок, Высокое, Томарино Херсонской области. Под Новомихайловкой ДНР перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».
Путин опробовал снайперскую винтовку на полигоне под Рязанью
Президент России Путин опробовал отечественную снайперскую винтовку Драгунова
Во время посещения полигона Западного военного круга в Рязанской области президент России Владимир Путин сделал несколько выстрелов из отечественной снайперской винтовки Драгунова (СВД).
Также глава государства проверил, как идут учебные стрельбы, а затем, надев очки и наушники, сам сделал несколько выстрелов по мишени из положения лежа, передает ТАСС.
В ходе посещения полигона Путин проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районе спецоперации. Проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.
Ранее сообщалось, что каждый российский мобилизованный во время подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, сообщили в Минобороны России.
Власти Севастополя объявили о готовности принять приезжающих из Херсона
Губернатор Севастополя Развожаев объявил о готовности принять минимум 1 тыс. человек из Херсонской области
Севастополь готов к приему не менее чем 1 тыс. человек, эвакуированных из Херсонской области, заявил журналистам губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, есть транспортные средства, подготовленные места размещения. Севастополь ждет соответствующих указаний от ответственных лиц, которые занимаются вопросами эвакуации, передает ТАСС.
Напомним, жители Херсонской области получили инструктаж при переезде на левый берег Днепра, въезд в регион для гражданского населения закрыт на семь дней.
Ранее сообщалось о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
СБУ пообещала 50 тыс. гривен за теракт в Мариуполе
Задержанный Зайцев рассказал, что в СБУ ему предложили 50 тыс. гривен за «маленькую диверсию» в Мариуполе
Подозреваемый в подготовке теракта в администрации Мариуполя Виктор Зайцев сообщил, что СБУ обещала ему вознаграждение в размере 50 тыс. гривен (около 1350 долларов).
О задержании подозреваемого сообщило МГБ ДНР, у него изъяли взрывное устройство с поражающими элементами. Это безработный житель поселка Каменск Виктор Зайцев, 1976 года рождения, неоднократно судимый и злоупотребляющий алкоголем.
По его словам, к нему пришел некий сотрудник СБУ и предложил 50 тыс. гривен за совершение теракта в каком-нибудь райцентре, на что он согласился и сразу же получил аванс в 25 тыс. гривен, передает РИА «Новости».
Ранее в Министерстве внутренних дел ДНР сообщили, что девушка, которая заложила самодельное взрывное устройство у одного из избирательных участков в Мариуполе в день референдума, выполняла задание Службы безопасности Украины.
Сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР
В последние сутки ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием воздушного базирования по системам энергетики и военного управления Украины. Назначенные объекты поражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем российских войск на Краснолиманском направлении сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать Жеребец в районах Надии, Стельмаховки, Макеевки Луганской народной республики (ЛНР) и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем российской артиллерии и ударами авиации противник отброшен на исходные позиции. Ликвидированы более 40 украинских военнослужащих, две бронемашины, сообщил Конашенков.
Ростуризм сообщил об обычном режиме работы инфраструктуры Крыма и Кубани
Глава Ростуризма Догузова заявила об обычном режиме работы туринфраструктуры Крыма и Кубани
Вся туристическая инфраструктура Крыма и Краснодарского края продолжает работать в обычном режиме, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
По словам Догузовой в Telegram-канале, на текущий момент никаких ограничений на туризм в Крыму и Краснодарском крае не вводилось. Вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме.
«Поэтому, если вы уже находитесь в этих регионах – можно продолжать свой отдых в плановом режиме. Если вы только планируете поездку в эти регионы – то на текущий момент никаких новых ограничений на поездки в Крым и Краснодарский край нет», – добавила она.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
Власти Херсонской области назвали число переехавших на левый берег Днепра
На левый берег Днепра переехали около 15 тыс. жителей Херсонской области
Порядка 15 тыс. человек уже переправились с правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра, рассказал замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.
«Уже около 15 тысяч жителей, прислушавшись к рекомендациям руководства Херсонской области, перешли на левый берег нашего региона», – написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Ранее Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне находится под контролем, все попытки украинских войск прорвать оборону были отбиты.
ВСУ выпустили три снаряда калибра НАТО по Донецку
Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка снарядами калибра НАТО
Украинские военные в 23.40 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации Telegram-канала СЦКК, зафиксирован обстрел по направлению от населенного пункта Нетайлово в сторону Донецка.
Уточняется, что при обстреле украинскими войсками пострадало здание администрации, зафиксировано прямое попадание в здание администрации Ворошиловского района Донецка по улице Артема.
Как отметил корреспондент РИА «Новости», в здании администрации выбило стекла. На месте находятся экстренные службы.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
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