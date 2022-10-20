Роскосмос решил ускорить работы по созданию национальной орбитальной станции

Глава Роскосмоса Борисов: Мы форсируем работы по созданию российской орбитальной станции

Россия форсирует работы по созданию национальной орбитальной станции, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Как сказал Борисов на отраслевом форуме Роскосмоса «Команда будущего», госкорпорация форсирует по Российский орбитальной станции, идет работа по эскизному проекту, она будет модульной и, возможно, на станции не будет постоянного экипажа, передает ТАСС.

«Причин здесь несколько – в первую очередь техническое состояние станции, подвергать опасности космонавтов и астронавтов нельзя, сегодня по статистике примерно два месяца в год мы тратим на поиск и устранение неисправностей, то есть время на проведение научных экспериментов постоянно сжимается, эффективность падает», – сказал глава госкорпорации.

По его словам, Россия продолжит осваивать и дальний космос в партнерстве с теми странами, которые на это готовы.

Он уверен, что космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников. «Мы должны выйти на темп: спутник в день. Будем учиться», – цитирует РИА «Новости» Борисова.

По его словам, Россия в этой сфере готова перенимать опыт других стран.

«Массовое производство – это другая логистика, начиная от складских помещений и обеспечения всем необходимым и заканчивая организацией производства», – сказал Борисов.

Он считает, что ситуация, когда спутник может создаваться по 18 месяцев, никуда не годится. «К сожалению, мы отстали, и это надо признать», – отметил глава госкорпорации.

Ранее исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что Россия начинает предварительные работы по проектированию новой орбитальной станции, но до введения ее в эксплуатацию продолжит использовать МКС.