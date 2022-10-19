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Эксперт указал на вероятность появления «антизападного треугольника» Россия-Иран-Китай
Глава Совета по внешней и оборонной политике Лукьянов не исключил появления «антизападного треугольника» Россия-Иран-КНР
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Глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов не исключил вероятность появления «антизападного треугольника» в составе России, Ирана, Китая.
Как отметил глава Совета по внешней и оборонной политике в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике», некоторые отечественные стратеги давно грезили об антизападных конфигурациях в составе России, Ирана, Китая, а на Западе о таком развитии событий говорили как об опасности, однако до недавнего времени это представлялось фантазиями разной степени смелости.
По словам Лукьянова, отношения России и Ирана никогда не складывались гладко, вообразить такого рода сотрудничество в реальности было очень трудно, так как Россия, несмотря на критику западной политики, не рисковала выходить за санкционные рамки, что раздражало Иран.
Ситуация изменилась, когда произошел резкий и, вероятно, необратимый разрыв между Россией и Западом, структурный сдвиг, который повлек за собой изменения и в практических отношениях, считает глава Совета по внешней и оборонной политике.
При этом Лукьянов задался вопросом, когда же подтянется третий угол воображаемого прежде треугольника. Как отметил эксперт, степень международной поляризации растет столь стремительно, что он не стал бы исключать такое развитие событий.
Напомним, в конце сентября Россия, Иран и Китай решили провести совместные учения ВМС. В том же месяце президент РФ Владимир Путин объявил о начале слома гегемонии Запада. В середине сентября Путин выступил за скорейшее вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), куда уже входят Россия, Индия, Китай, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.
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Медведев отреагировал на желание Израиля поставлять оружие Украине
Медведев: Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая о том, что Израилю вслед за США и странами НАТО следует оказать военную помощь Киеву.
Медведев в своем Telegram-канале заявил, что возможные военные поставки Украине стали бы «очень опрометчивым шагом» для Израиля. По его словам, это разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами.
Медведев отметил, что «бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими». Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней, написал он.
«Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…» – заключил Медведев.
Ранее в понедельник израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израилю нужно последовать примеру Соединенных Штатов и стран НАТО и оказать военную помощь украинским властям. По его словам, это будет ответом на якобы имевшие место поставки России иранских баллистических ракет. При этом слухи о поставках иранского оружия в Россию опровергали как в Москве, так и в Тегеране.
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Блинкен призвал не оставлять мир без руководства США
Госсекретарь США Блинкен призвал не оставлять мир без руководства Соединенных Штатов
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Стэнфордском университете заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства Соединенных Штатов.
Во время выступления в Стэнфордском университете Блинкен заявил, что, с точки зрения Соединенных Штатов, сейчас идет соревнование за форму того, что будет после следующего за новой холодной войной периода, чьи ценности найдут отражение в будущем, передает РИА «Новости».
При этом он выразил мнение, что мир сам себя не организует. По его словам, если США не смогут стать новым лидером, то место лидера займет кто-то другой, возможно, Китай, чьи ценности не полностью совпадают с интересами и ценностями Соединенных Штатов. Еще один вариант, по мнению Блинкена, заключается в том, что лидера не будет, и тогда получится вакуум, который, по словам главы Госдепа США, могут заполнить плохие вещи.
Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин объявил о начале слома гегемонии Запада. Позже конец гегемонии США предрекли также в Китае.
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Политолог указал на риски Израиля при поставках оружия Украине
Израильский политолог Ципис: Израиль не пожертвует балансом сил в Сирии ради поставок оружия Киеву
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Призыв израильского министра Нахмана Шая предоставить оружие Киеву не будет услышал властями Израиля – они не захотят ссориться с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал призыв Шая.
«Киевским режимом сейчас разыгрывается «еврейская карта» – давление на Израиль с помощью влиятельной и обширной общины евреев на Украине. Лидеры общины «убедили» министра по делам диаспоры Нахмана Шая, что им угрожает опасность, и только израильское оружие может защитить от России украинскую еврейскю диаспору. Хотя связь, на мой взгляд, неочевидная», – отметил эксперт Института исследований национальной безопасности Саймон Ципис.
По словам собеседника, заявление Шая вызвано еще и тем, что сама его должность предполагает следование интересам и обращениям еврейских диаспор по всему миру. «Я вас уверяю, если бы еврейская диаспора, допустим, в Аргентине, обратилась к Шаю с какой-то такой же мало реалистичной просьбой, он бы все равно не услышал и, скорее всего, озвучивал, потому что это его работа», – пояснил политолог.
Впрочем, отметил собеседник, израильские власти, скорее всего, не последуют призыву Шая, поскольку в Сирии до сих пор находится российский военный контингент, и Израиль не захочет ссориться с Москвой. «Все удары, которые Израиль наносит по целям группировки «Хезболла» в Сирии, проводятся с молчаливого согласия Москвы. Если вдруг наша страна начнет поставлять оружие киевскому режиму, то это вызовет ответные шаги России у нас на приграничных территориях, так что Израиль не будет рисковать нынешним положением вещей», – пояснил аналитик.
Он напомнил, что все израильские полеты в приграничных зонах видны батареям российских сил ПВО в Сирии, также Израиль постоянно контактирует с Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. «Израиль не будет из-за Украины ломать то хрупкое состояние относительного покоя, которое сейчас установилось в Сирии», – подчеркнул собеседник.
Впрочем, заметил эксперт, отдельное израильское вооружение действительно попадает на Украину, но не напрямую, а через Польшу, Румынию, Болгарию. «Это происходит не потому, что ряд израильских бизнесменов и чиновников очень любит Киев, а потому что они очень любят деньги», – объяснил Ципис.
Поставлять оружие Киеву в понедельник призвал израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай. «Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь [от Израиля], как она получает ее от США и стран НАТО», – написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
На слова израильского чиновника резко отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами. Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», – написал он в своем Telegram-канале.
Что касается самого Шая, то своим заявлением он отреагировал на слухи о том, что Иран собирался поставить России баллистические ракеты собственного производства. Информацию об этом опубликовала газета Washington Post.
По данным разведки США, на которые сослалось американское издание, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Сообщалось, что Иран также готовит поставки «дополнительных» беспилотных летательных аппаратов в Россию.
Израиль с начала спецоперации России на Украине поставляет Киеву только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб, напоминает РИА «Новости».
Отметим также, в начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле сообщения о якобы поставках России иранских вооружений также называли вбросами.
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США и Украина пригрозили Ирану за якобы поставки боевых дронов России
Госдеп США совместно с киевскими властями пригрозил Ирану за якобы поставки беспилотников России
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В Белом доме заявили, что Иран, якобы поставляя России боевые беспилотники, нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.
Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об имеющихся у США «всесторонних доказательствах» применения Россией иранского оружия против военных и гражданских целей на Украине. В этой связи США продолжат внедрять новые санкции против российско-иранской торговли вооружениями, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Также Белом доме подчеркнули, что технологии, используемые при производстве иранских беспилотников, могут попасть под санкции США, предупредили в американском внешнеполитическом ведомстве. «Углубление альянса между Россией и Ираном – это то, что во всем мире, и особенно в регионе, должно восприниматься как серьезна угроза», – отметил представитель Госдепа.
Киев также присоединился к обвинениям США по отношению к Ирану. МИД Украины потребовал от Тегерана в немедленном порядке прекратить поставки оружия России. В ведомстве даже заявили, что в противном случае Тегеран понесет «самую суровую» ответственность «по преступлениям России против Украины», в том числе в рамках международных судебных процессов, пишет агентство «Анадолу».
«РФ продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя боевые беспилотники иранского производства. Предоставление оружия для ведения захватнической войны на Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины», – говорится в заявлении украинского дипведомства.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле сообщения о якобы поставках России иранских вооружений также называли вбросами.
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В Сенате США допустили возможность конфликта с Россией в Арктике
Американский сенатор Кинг назвал Арктику потенциальным центром конфликта с Россией
Глобальное потепление открывает новые маршруты в Арктике и превращает регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией, заявил американский сенатор Ангус Кинг в интервью CNN.
Сенатор задался вопросом, могут ли США открыть для себя Арктику и избежать при этом конфликта. В качестве примера он привел Средиземное море, где более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, передает РИА «Новости».
Кинг отметил, что изменение климата привело к «ажиотажу» вокруг Арктики из-за интереса мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, а также морским транспортным путям.
Сенатор предположил, что в Арктике возможен конфликт между Россией и США. Он указал на критическую важность региона для внешней политики Америки и ее национальной безопасности.
Напомним в сентябре в Пентагоне усомнились в стабильности и безопасности в Арктике.
В Израиле призвали оказать военную помощь Украине
Израильский министр Шай призвал оказать военную помощь Украине
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Израилю нужно последовать примеру Соединенных Штатов и стран НАТО и оказать военную помощь украинским властям, заявил израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай. По его словам, это будет ответом на якобы имевшие место поставки России иранских баллистических ракет.
Шай на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что «пришло время поставлять Украине военную помощь, как это делают США и страны НАТО». Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом «кровавом конфликте», подчеркнул он.
Так Шай отреагировал на слухи о том, что в воскресенье Иран собирался поставить России баллистические ракеты собственного производства. Информацию об этом опубликовала израильская государственная телерадиокомпания KAN со ссылкой на публикацию газеты Washington Post. По данным разведки США, на которые сослалось американское издание, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Сообщалось, что Иран также готовит поставки «дополнительных» беспилотных летательных аппаратов в Россию.
Израиль с начала спецоперации России на Украине поставляет Киеву только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб, напоминает РИА «Новости».
Отметим также, в начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле сообщения о якобы поставках России иранских вооружений также называли вбросами.
В Кремле прокомментировали отказ Байдена от переговоров с Путиным
Помощник президента РФ Ушаков: Байден, отказываясь от переговоров с Москвой, думает только о промежуточных выборах в США
Президент США Джо Байден, отказываясь вести полноценные переговоры с Россией в условиях сложной международной обстановки, предпочитает думать о промежуточных выборах в Конгресс США, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
Ушаков отметил, что в этой острой ситуации Байден думает, прежде всего, о промежуточных предстоящих выборах, поэтому напоминает о том, что обязательно РФ нужно вернуть баскетболистку, которая задержана за доставку наркотиков, но это не самая главная тема, которая, по крайней мере, волнует Россию, передает РИА «Новости».
Президенту США Джо Байден ранее заявил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с Путиным. Он при этом добавил, что готов был бы обсудить судьбу Грайнер.
В пятницу российский лидер Владимир Путин заявил, что надо задать вопрос Байдену, готов ли он к переговорам с Россией на саммите G20, но пока для них платформы нет.
Россия обвинила Украину и США в нарушении Будапештского меморандума
Замглавы департамента МИД России Воронцов обвинил Украину и США в нарушении Будапештского меморандума
Вашингтон и Киев своими действиями нарушили Будапештский меморандум, заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН.
Как подчеркнул российский дипломат, договоренности 1994 года были подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное продвижение НАТО и военное освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России, что в корне противоречит содержанию Будапештского пакета документов, где по сути выражается приверженность принципу равной и неделимой безопасности, передает ТАСС.
Замдиректора департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями подчеркнул, что Киев на протяжении многих лет не соблюдал Будапештский меморандум, в частности, те обязательства, которые предполагали противодействие росту агрессивного национализма и шовинизма. Более того, в Киеве открыто поощряли национализм, причем в его радикальных формах, подчеркнул российский дипломат.
Воронцов указал, что Россия неизменно и в полном объеме выполняет свои обязательства в отношении Украины по меморандуму не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против неядерных государств.
В августе Москва назвала несостоятельными обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума, так как правовой фундамент этой политической декларации был подорван задолго до 2014 года.
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На бывшем заводе Nissan в Петербурге решили наладить выпуск китайских авто
«Ведомости»: На бывшем заводе Nissan в Петербурге начнут собирать китайские машины
На бывшем заводе японского автопроизводителя Nissan в Санкт-Петербурге могут наладить сборку автомобилей китайского госавтоконцерна FAW, пишут российские СМИ. По их данным, работа будет осуществляться при посредничестве «КамАЗа». Уточняется, что FAW является одним из рассматриваемых концернов.
Источники газеты «Ведомости» сообщили, что план, при котором бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге сохранит работоспособность, включает в себя привлечение китайского автоконцерна при посредничестве «КамАЗа». Одним из рассматриваемых партнеров из КНР является автоконцерн FAW (First Automobile Works).
Напомним, 11 октября Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус». Кроме завода мощностью 100 тыс. автомобилей в год в число этих активов также входят НИИ Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» за 1 евро. В рамках передачи активов для Nissan предусмотрен опцион на обратный выкуп, который может быть реализован в течение следующих шести лет.
При этом, по словам одного из источников «Ведомостей», у ФГУПа будет производственный партнер – российская компания, которая будет управлять заводом в Санкт-Петербурге. Таким партнером может стать «КамАЗ», но «есть и конкуренты». Необходимость привлечения партнера объясняется собеседником издания тем, что НАМИ не производит автомобили. Другой собеседник издания также подтвердил, что соответствующее предложение было сделано «КамАЗу».
Оба источника издания заявляют, что в качестве одного из вариантов загрузки завода Nissan обсуждается сотрудничество с FAW, не уточняя, на какой стадии находятся переговоры с компанией.
В России FAW представляет «ФАВ Восточная Европа». С 2007 года компания продает коммерческие и грузовые автомобили, с 2012 – и легковые. В 2017-2018 годах легковые машины FAW Besturn X80 выпускались крупноузловым методом на калининградском «Автоторе».
Минторг США отозвал экспортные привилегии у «Уральских авиалиний»
Reuters: Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у авиакомпании «Уральские авиалинии»
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Министерство торговли Соединенных Штатов временно отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщило Reuters.
Как сообщается, Министерство торговли Соединенных Штатов обосновало принятое решение якобы имевшим место нарушением компанией экспортных ограничений против России. Как утверждается, ограничительные меры против компании введены на шесть месяцев и могут быть продлены. Решение Минторга США лишило «Уральские авиалинии» прав участвовать в сделках, подпадающих под действие американских правил экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США, реэкспорт американской продукции из третьих стран, передает ТАСС.
Напомним, 24 июня Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у авиакомпаний России Nordwind Airlines, «Победа» и S7 Airlines. США также отозвали экспортные привилегии у «Авиастар-ТУ», «Азур эйр», «Аэрофлот», «Россия», «Ютэйр».
С 24 февраля Бюро промышленности и безопасности Минторга США усилило контроль в отношении товаров для авиации, направляемых в Россию, в результате любой самолет, выпущенный в США или в другом государстве с использованием более чем 25% компонентов американского производства, подлежит лицензированию, если предназначен для России.
Маск решил добавить к Starlink опцию пожертвований
Американский бизнесмен Илон Маск решил добавить к Starlink опцию пожертвований
К системе спутниковой связи Starlink будет добавлена опция пожертвования, сообщил американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
Об этом Маск сообщил на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) в ответ на комментарий одного из пользователей, который заявил о желании выделить средства, чтобы пожертвовать Starlink школам и больницам Уганды, передает РИА «Новости».
Starlink – это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тыс. спутников Starlink. Отметим, что Украине передано порядка 20 тыс. терминалов Starlink.
Ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что Маск официально сохранил статус спонсора террористического украинского режима, причем себе в убыток.
Глава МИД Украины направил предложение Зеленскому о разрыве отношений с Ираном
Зеленскому направили предложение о разрыве дипотношений с Ираном
Предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном направлено главой украинского МИД Дмитрием Кулебой президенту страны Владимиру Зеленскому.
В документе отмечается, что это сделано из-за многочисленных разрушений, причиненных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей, а также из-за появления сообщений о том, что Иран возможно поставлял вооружение России.
«Я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном», – заявил Кулеба в ходе онлайн-брифинга, передает РИА «Новости».
Кулеба добавил, что речь о восстановлении всего комплекса отношений с Тегераном может идти только после прекращения якобы ведущихся поставок вооружения России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о том, что Россия покупала дроны у Ирана, эти вопросы необходимо задавать Миноброны.
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Рэпер Канье Уэст решил купить «соцсеть Трампа» Parler
Рэпер Канье Уэст договорился о покупке социальной сети Parler
Американский певец, рэпер Канье Уэст приобретет американскую социальную сеть Parler, принадлежащую компании Parlement Technologies, сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном в понедельник.
В релизе компании говорится, что Канье Уэст заключил соглашение о покупке Parler, передает ТАСС.
По словам музыканта, в мире, в котором консервативные взгляды считаются спорными, мы должны обеспечить свое право на свободное самовыражение.
Parler считается альтернативой социальной сети Twitter и гаранта свободы слова в интернете. Как сообщает телеканал Би-би-си, соцсетью пользуются сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, она получила скачок популярности после его поражения на выборах президента в 2020 году.
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Белый дом: США нацелены на диалог по обмену заключенными с Россией
В Белом доме заявили о нацеленности США на диалог по обмену заключенными с Россией
Вашингтон нацелен на то, чтобы переговоры с Россией об обмене заключенными завершились успешно, заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам официального представителя президента Джо Байдена, возвращение Бриттни Грайнера и Пола Уилана является приоритетом для администрации, передает ТАСС.
«Мы будем продолжать вести переговоры [с Россией] по нашим каналам [о перспективах обмена заключенными], пока это не превратится из приоритета в реальность», – подчеркнула Жан-Пьер.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о покупке Россией дронов у Ирана
Песков перенаправил вопрос о покупке Россией дронов у Ирана к Минобороны
У Кремля нет информации о том, что Россия покупала дроны у Ирана, эти вопросы необходимо задавать Миноброны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
К тому же он указал, что в спецоперации используется военная техника с российскими наименованиями, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у Вашингтона есть всесторонние доказательства того, что Россия якобы применяет иранское оружие на Украине.
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