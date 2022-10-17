Украинский офицер: ВСУ наносили на технику знаки Z для выхода из Мариуполя

Пленный майор Мищенко: ВСУ наносили на технику знаки Z для прорыва из Мариуполя в сторону Запорожья

ВСУ наносили на свою технику опознавательные знаки российских войск, когда в апреле готовили прорыв из Мариуполя в сторону Запорожья, рассказал находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко.

По словам Мищенко, комбат отдал приказ нарисовать на технике знаки Z, чтобы сойти за российских военных, а военнослужащим приказал повязать повязки белого цвета, передает РИА «Новости».

По его словам, ВСУ хотели на высокой скорости проехать российские посты, но началась суматоха, выскочивший первым на прорыв командир попал в плен, начались бомбежки – и украинская техника была уничтожена.

Напомним, замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что в ночь на 12 апреля солдаты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ попытались прорваться из блокированного завода им. Ильича в Мариуполе. Спецназ ДНР ликвидировал попытку прорыва. Среди убитых нашли тело командира бригады полковника Владимира Баранюка.