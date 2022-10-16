В Киеве слышны взрывы

ВСУ понесли потери на подходе к линии Сватово-Кременная в ЛНР

Украинские военные несут потери на севере Луганской народной республики

Российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово-Кременная.

По информации корреспондента РИА «Новости», противник перебрасывает технику и личный состав к позициям к западу от трассы, соединяющей эти города. Также агентство поделилось кадрами с беспилотника, на которой группа украинских военных выносит тела убитых и раненых после удара ВС РФ, отступая из лесопосадки в районе Кременной.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС России уничтожили украинский десант возле ЗАЭС.

Также российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат.

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