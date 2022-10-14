В Совфеде предупредили о незаконности «облав» на призывников

Сенатор Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полиции на призывников

Полицейские повальные «облавы» на призывников нарушают закон, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он пояснил в своем Telegram-канале, что полицейские могут доставить в военкомат только конкретного призывника или мобилизованного, на которого есть письменный запрос из военкомата.

Вся работа с гражданами по теме призыва и мобилизации является адресной, пояснил сенатор. Он объяснил, что военкомы не имеют прав действовать в отношении неопределенного круга лиц.

Кроме того, органы полиции могут подключиться к вопросам призыва на военную службу исключительно после поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица или при розыске уклонистов.

Полицейские также могут вручать направление в военкомат для постановки на воинский учет лицам, которые не состоят на воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете. Клишас пояснил, что применять такой же инструмент для граждан, пребывающих в запасе, излишне.

Он также напомнил, что по закону повестка может быть вручена гражданину сотрудниками военкомата лично или по месту работы (учебы). При этом полиция или ГИБДД вручать повестку не могут.

Клишас подчеркнул, что «нельзя всех без разбора хватать на улице», а уже после в военкомате разбираться, соответствует ли человек критериям мобилизации. «И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», – заключил сенатор.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что сотрудник МГТС был задержан возле станции метро в Москве во время «облавы» на уклонистов.