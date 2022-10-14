В СПЧ сообщили о случае задержания москвича во время «облавы» на уклонистов

Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что сотрудника МГТС задержали около станции метро во время «облавы» на уклонистов

Сотрудник МГТС и его руководитель обратились к члену Совета по правам человека (СПЧ) по поводу задержания сотрудника компании во время «облавы» на уклонистов около станции метро Щелковская. Кабанов призвал ответственных за мобилизацию не действовать такими методами.

Работник МГТС рассказал, что около станции «хватали всех» и требовали справку о наличии брони от мобилизации.

Кабанов в своем Telegram обратился к ответственным за мобилизацию лицам и назвал «облаву» беззаконием. Он признался, что изначально думал о том, что истории про «облавы» – фейк, однако позже ему сообщили о таких случаях знакомые люди.

Он намерен просить главу СПЧ обратиться в прокуратуру для дачи правовой оценки.

В свою очередь лава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал проверять каждый подобный сигнал, а действям должностных лиц, которые организовали «облавы», необходимо дать правовую оценку Telegram.

Ранее СК запустил горячую линию для участников спецоперации на Украине, мобилизованных и членов их семей.