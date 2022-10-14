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В ЛНР сообщили об отходе основных подразделений ВСУ из Артемовска
Силовики ЛНР: Основные подразделения ВСУ ночью начали покидать Артемовск
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Основные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцирующиеся в Артемовске, минувшей ночью начали покидать город. Союзные силы готовятся к заходу в Артемовск, сообщил представитель силовых структур Луганской народной республики.
Как сообщил источник ТАСС со ссылкой на данные от местных жителей, ВСУ начали уходить из Артемовска минувшей ночью.
Офицер народной милиции Луганской народной неспублики Андрей Марочко добавил, что союзные силы уверенно продвигаются, вытесняя противника на северо-запад Артемовска.
Напомним, в четверг армия России освободила поселок Опытное и село Иванград в южном пригороде Артемовска.
В Запорожской области попали в ловушку иностранные наемники
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о попавших в ловушку в Запорожской области иностранных наемниках
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Западные наемники попали в ловушку в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале, группа иностранных наемников, состоявшая примерно из десяти человек, совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи Запорожской области. «Их запустили, после чего начался бой», – сказал Рогов.
Он отметил, что на кадрах с нашлемной камеры погибшего западного наемника видно, что иностранные «дикие гуси» получили серьезный отпор – у них были раненые и погибшие. «Когда же наемники попытались отступить, их накрыла тяжелая огнеметная система «Солнцепек», – сообщил Рогов.
В прошлый четверг Рогов рассказал о воюющих против России наемниках из более чем 30 стран, назвав их «международным олигархическим интернационалом».
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Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
Глава ДНР Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории Донбасса
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сейчас наступает переломный момент в ходе освобождения территории ДНР, находившейся под контролем украинских войск.
По его словам, сейчас все больше задействуются силы, включая мобилизованные, которые проходят слаживание. Это позволяет выходить с четким планом следующих операций по освобождению населенных пунктов, передает ТАСС со ссылкой на слова Пушилина, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее Пушилин сообщал, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
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Кадыров показал захваченные у ВСУ американские беспилотники
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры, где его бойцы демонстрируют захваченные в ходе спецоперации на Украине американские БПЛА.
Кадыров отметил, что чеченский ОМОН затрофеил несколько вражеских американских БПЛА. В подписи к видео в своем Telegram-канале глава Чечни указал, что одна из этих «железных туш весом под 100 килограммов пыталась сбросить на позиции российских войск минометный снаряд».
«Наши охотники сработали на опережение – обнаружили квадрокоптер и сбили его», – написал Кадыров.
Ранее Минобороны опубликовало кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в ходе СВО.
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Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам
Видеозапись с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по автомобилю, в котором находились украинские боевики, опубликовало Минобороны.
На видео демонстрируется изображение с установленной на головке самонаведения дрона камеры, двигающегося в сторону внедорожника, рядом с которым находятся украинские солдаты.
Далее следуют кадры, снятые с другого дрона. Видно, как к машине подлетает «Ланцет», беспилотник-камикадзе врезается в цель, затем происходит взрыв, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения российским десантом колонны бронетехники ВСУ.
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ВСУ подорвали склад с боеприпасами в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков заявил о подрыве склада боеприпасов после обстрела ВСУ
В поселке Белгородского района произошла детонация боеприпасов на складе, жителей эвакуируют на безопасное расстояние, жертв нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, детонация на складе боеприпасов произошла после того, как ВСУ обстреляли поселок в Белгородском районе, жертв и пострадавших нет. «Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте», – написал Гладков в Telegram-канале.
Ранее ВСУ обстреляли таможенный пропускной пункт в Шебекино и разрушили пешеходный переход.
Также ВСУ обстреляли Белгород, обломки ракеты попали в многоквартирный дом, пострадал технический этаж, жертв нет.
До этого Гладков сообщил, что в результате обстрела подстанции в городе Шебекине Белгородской области со стороны ВСУ более двух тысяч человек остались без энергоснабжения.
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Военный эксперт назвал слабые места переданных Украине комплексов ПВО NASAMS
Военный эксперт Кашин: Американские комплексы ПВО NASAMS бессильны против «Искандеров»
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Американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS способны помочь Киеву решать локальные задачи, но надежно прикрыть ими всю территорию Украины не получится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Во вторник в США назвали сроки поставок Киеву первых двух комплексов ПВО NASAMS.
«Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS могли бы существенно ослабить удар по одному из городов, сбив некоторую часть российских крылатых ракет и ударных дронов. В то же время этот комплекс совершенно неэффективен против баллистических целей», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Можно предположить, что если бы Россия имела информацию о том, что тот или иной объект прикрыт комплексами NASAMS, она пыталась бы использовать для его поражения ракеты типа «Искандер», против которых NASAMS не может действовать эффективно», – добавил эксперт.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил во вторник, что в самом ближайшем будущем Вашингтон предоставит Украине первые два комплекса NASAMS. Какой будет комплектация этой поставки, чиновник не уточнил.
Полная батарея NASAMS состоит из четырех огневых единиц, каждая из которых включает в себя три ракетные пусковые установки из шести ракет AIM-120 AMRAAM, одну радиолокационную станцию AN / MPQ-64F1 Improved Sentinel, одну машину центра распределения огня и одну машину с электронно-оптической камерой (MSP500). NASAMS относится к системам ПВО средней дальности, предназначенным для обнаружения и уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обычно они используются для защиты ключевых стратегических объектов или гражданского населения.
Ракеты AIM-120 AMRAAM оборудованы активной радиолокационной головкой самонаведения и в зависимости от модификации могут сбивать цели в радиусе от 20 до 40 километров. Если их использовать для стрельбы с самолета, для чего они были предназначены изначально, то дальность поражения возрастает до 180 километров. «Пусковые установки NASAMS автономны, их можно распределить и прикрыть значительную по площади зону – населенный пункт, военно-воздушную базу, ТЭЦ. Но поскольку удары России охватывают всю территорию Украины, то эффект от двух комплексов, будь они на вооружении Украины уже сейчас, скорее всего, был бы локальным», – предположил Кашин.
Стоимость одного взвода NASAMS – 23 млн долларов, а каждой ракеты AIM-120 AMRAAM – более 1,2 млн долларов. Таким образом, использовать это средство ПВО против ударных дронов «Герань-2», с помощью которых Россия все чаще наносит удары вглубь украинской территории, будет разорительно, добавляет военный эксперт. По словам собеседника, Вооруженные силы Украины маневрируют имеющимися системами противовоздушной обороной между линией фронта и городами в тылу. «Но в качестве одной из причин массового поражения украинских целей зачастую называлось то, что украинцы сконцентрировали значительную часть зенитных ракетных комплексов в районе городов Кременная и Сватово», – отметил Кашин.
«ВСУ могут разместить комплексы NASAMS в тылу, где готовится личный состав, прикрыть крупные логистические узлы на западе страны. То есть такие точки, куда «Искандер» не долетит. Это принесет реальный эффект. Если присутствие ПВО NASAMS обнаружится где-то ближе к линии фронта, то российское командование сделает ставку на поражение в этом районе целей оперативно-тактическими ракетами, артиллерией и другими средствами, против которых NASAMS неэффективен», – подытожил собеседник.
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В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Как уточнил украинский чиновник в своем Telegram-канале, удары в Киевской области шли от дронов-камикадзе.
Ранее председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе прогремела серия взрывов.
Накануне сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
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Российские военные заявили о готовности наступать в Запорожской области
Военные российского Южного военного округа оборудовали линии обороны в Запорожской области и приготовились идти в наступление, ожидают приказа, рассказал один из бойцов на первой линии соприкосновения на отрезке фронта между городами Пологи и Орехов.
По его словам, ВСУ прощупывают российских военных на слабые точки в обороне, пытаются зайти и прорваться, однако российские ребята очень сильны духом. В данный момент у военных имеются уголь, дрова и буржуйки, выкопаны блиндажи. Практически на все 100% готовы идти в наступление, ребята уже устали сидеть на месте, передает РИА «Новости».
Кроме того, военный добавил, что ВСУ беспокоят практически каждый день, пытаются устраивать вылазки и провокации, используют мины 120-го и более крупного калибров.
Ранее Минобороны рассказало об отбитых атаках ВСУ на четырех направлениях.
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Снайперу с винтовкой «Сумрак» присвоили звание Героя России за успехи в СВО
Разработчик оружия рассказал о присвоении участнику СВО на Украине с винтовкой «Сумрак» звания Героя России
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Участвующий в специальной военной операции России на Украине снайпер, использующий в бою сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S «Сумрак», получил звание Героя России, заявил основатель предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.
Как заявил Лобаев в интервью РИА «Новости», в ходе спецоперации на Украине «Сумрак» проявил себя с самой лучшей стороны, один из военных получил благодаря этой винтовке звание Героя России. По его словам, этот снайпер ликвидировал винтовкой «Сумрак» десятки приоритетных целей. Основатель предприятия рассказал, что винтовка очень востребована, на нее сейчас много заказов, причем не от «спецов», а от военных.
В сентябре сообщалось, что снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уничтожили из винтовок SVLK-14S «Сумрак» десятки высокоприоритетных целей.
Винтовка SVLK-14S «Сумрак» разработана в компании Lobaev Arms под мощные патроны .375 Cheytac / .408 Cheytac как сверхдальнобойная рекордная винтовка: она позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше трех тысяч метров.
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Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
Спикер Госдумы Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
В случае если организуемые Киевом теракты продолжатся, то ответ Москвы будет еще более жестким, пригрозил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин у себя в Telegram-канале подчеркнул, что нигде в мире переговоры с террористами не ведутся, а все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Оказавшие сопротивление должны быть уничтожены.
Напомним, накануне заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил, что объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области.
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В США назвали сроки поставок Киеву комплексов ПВО NASAMS
Белый дом сообщил о поставках Киеву двух комплексов ПВО NASAMS в ближайшее время
Американские власти планирует предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что США усердно работают над тем, чтобы передать Украине первые два комплекса NASAMS. По его словам, они сделают это в самом ближайшем будущем, передает ТАСС.
Он также добавил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей «дополнительных средств ПВО», но информации об этом пока нет.
Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
В августе Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS «в следующие несколько месяцев».
NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия.
Минобороны: При отражении атак ВСУ на трех направлениях уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих
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За минувшие сутки ВСУ совершили атаки на Краснолиманском, Купянском, Николаево-Криворожском направлениях, но благодаря успешным действиям российских сил все они были отражены, уничтожено более 220 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Противник в составе двух ротных тактических групп пытался на Купянском направлении атаковать Котляровку и Орлянку в Харьковской области. Однако все атаки были отражены. В итоге потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, а также три танка, четыре боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Также подразделения ВСУ предприняли новую попытку форсирования реки Жеребец на Краснолиманском направлении, для этого они привлекли силы двух батальонных тактических групп. Целью ставилось овладение населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики (ЛНР). Но ответным огнем противник был рассеян на подступах к реке и был вынужден отступить. В результате ликвидированы 60 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, сообщил Конашенков.
Подразделения ВСУ пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Костромка, Пятихатки и Правдино Херсонской области. В результате отражения атак ликвидированы более 110 украинских военнослужащих.
За минувшие сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены четыре пункта управления и 52 артиллерийских подразделения в 164 районах. Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районе Васюковки Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполе и Новопавловка Запорожской области, а также Солончаки Николаевской области. Рядом с населенным пунктом Червоный Запорожец Днепропетровской области авиацией ВКС России сбит украинский МиГ-29, а рядом с Порскалевкой Полтавской области – Су-27 ВСУ, перечислили в Минобороны.
Уничтожены 12 беспилотников в районах Новогригоровки, Ивановки, Новолуганского, Старомлиновки в ДНР, Владимировки в ЛНР, Кисилевки, Таврийского и Чайкино в Херсонской области.
Перехвачены 16 снарядов американских систем HIMARS и украинских «Ольха» в районах населенных пунктов Троицкое ЛНР, Корсунка, Каховка, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области. А в районах населенных пунктов Гусельское ДНР и Новая Каховка Херсонской области сбиты десять американских противорадиолокационных ракет HARM, отчитались в Минобороны.
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Российские силы освободили два населенных пункта в пригороде Артемовска в ДНР
Армия России освободила поселок Опытное и село Иванград в южном пригороде Артемовска, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Согласно сообщению штаба, группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное и Иванград, сообщает ДАН.
Эти два населенных пункта находятся к югу от оккупированного Артемовска. До войны там проживало чуть больше 2 тыс. жителей.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВСУ отступают в городской черте Артемовска.
Военкор рассказал об усилении российской обороны в Херсонской области
Военкор Сапоньков оценил военную обстановку в Херсонской области
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В Херсонской области усилен российская военная группировка, а последние массированные и точные ракетные удары по подконтрольной киевским властям территории повысили боевой дух подразделений, рассказал газете ВЗГЛЯД военкор Роман Сапоньков.
«Обстановка в самом Херсоне и окрестностях на удивление спокойная, обстрелов практически нет. За последние сутки я лично слышал всего один «прилет». Позже узнал, что прошлой ночью из шести запущенных ракет пять было сбито нашей ПВО. И лишь одна ударила в районе Антоновского моста», – рассказал военкор Роман Сапоньков, который находится в зоне спецоперации.
Несмотря на это затишье глава Херсонской области Владимир Сальдо из предосторожности предложил организовать для желающих возможность на время выехать в другие регионы России. «Администрация области адекватно оценивает обстановку, понимает, что противник при штурме может и будет наносить массированные артиллерийские удары», – заметил военкор.
В то же время в регионе усиливается группировка российских войск. «Количество бронетехники и наших военных увеличивается. Российские подразделения находятся в полной боеготовности», – отметил собеседник. Последние массированные ракетные удары по Украине и объявление мобилизации, по его словам, «сильно приободрили и наши войска, и пророссийское население, которого в Херсонской области большинство», добавил военкор.
В четверг глава Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что в конце сентября жители области подтвердили на референдуме желание войти в состав Российской Федерации и «восстановить историческую справедливость».
«Мы знали, что такое решение не будет признано властями Украины и ожидали, что они начнут нам мстить. Ежедневно ракетным ударам подвергаются города и села Херсонской области: Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань, Чернобаевка. Эти удары наносят серьезный ущерб нашим мирным жителям, потому что цели, по которым бьют ракеты, – это гостиницы, жилые дома, рынки. В связи с этим руководством Херсонской области принято решение организовать возможность выезда в другие регионы РФ для отдыха и учебы херсонских семей. Это касается как жителей правобережья, так и всех остальных желающих», – сказал Сальдо.
В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство решило помочь в организации выезда. Вице-премьер уточнил, что при переселении люди получат бесплатное проживание. Он добавил, что главам регионов поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.
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От взрывов на складе боеприпасов в Белгородской области после обстрела ВСУ погибли люди
После обстрела ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области, в результате которого был подорван склад с боеприпасами, зафиксированы погибшие, сообщает СК.
По информации Telegram-канала ведомства, из-за обстрела подорван склад с боеприпасами, произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.
Уточняется, что среди погибших есть сотрудники Росгвардии.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела российского региона.
Также появилась информация, что российской системой ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, повреждены линии электропередачи, движение поездов временно приостановлено. Обошлось без пострадавших.
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