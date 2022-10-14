Турция потребовала от Финляндии и Швеции выполнить условия Анкары для вступления в НАТО

Турецкий министр нацобороны Хулуси Акар призвал Финляндию и Швецию выполнить условия Анкары для вступления в НАТО

Для вступления в НАТО Финляндия и Швеция обязаны выполнить взятые на себя обязательства в рамках трехстороннего меморандума, напомнил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, Турция приветствует расширение Североатлантического альянса и не противится его политике «открытых дверей», однако считает необходимым получить гарантии безопасности по отношению к государству. Акар подчеркнул, что одним из направлений обороны НАТО является терроризм. В то время как Турция остается единственной из стран НАТО, которая продолжает одновременную борьбу с более чем одной террористической организацией, пишет Anadolu.

Турецкий министр подчеркнул, что «партнеры должны учесть этот факт и обратить внимание на усилия Анкары по обеспечению нацбезопасности», пояснив, что позиция Турции изначально была ясная и четкая касательно этого вопроса.

Акар добавил: Анкара таким образом пытается помочь Швеции и Финляндии, не допустив ущемления собственных интересов. «К сожалению, в этих странах все еще продолжаются антитурецкие провокации. Анкара ожидает конкретных шагов по их недопущению», – заключил министр.

Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД