Турция потребовала от Финляндии и Швеции выполнить условия Анкары для вступления в НАТО

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14 октября, пятница  |  Последнее обновление — 13:28  |  vz.ru
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Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

США установили относительно высокую предельную цену на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Предложенный США потолок цен на российскую нефть удивляет своим высоким уровнем. 60 долларов за баррель с лихвой покрывает не только себестоимость добычи, но и позволяет зарабатывать нашим нефтяникам. Откуда взялась такая щедрость от американцев, чем ответит Россия и как отреагируют главные покупатели российской нефти – Индия и Китай?  Подробности...
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НАТО начинает на Украине войну на истощение

ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО REUTERS/Oleksandr Ratushniak
США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они пытаются втянуть Россию в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. На какие еще провокации готов пойти Запад в противостоянии с Россией? Подробности...
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Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

В Великую Отечественную были мобилизованы десятки миллионов человек Рафаил Мазелев/ТАСС
«Развал и запущенность в ряде военкоматов учета военнообязанных и антигосударственная практика при призыве в армию». Так звучит цитата из малоизвестного приказа Великой Отечественной, касающегося мобилизации 1941-1942 годов. Некоторые ситуации и рецепты тех давних времен даже сегодня выглядят актуальными. Подробности...
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Украина переходит на экзотические способы отопления

Дрова - последняя надежда жителей Украины на отопление AP/TASS
Свечи, спальники, буржуйки, палатки для установки прямо в квартире и многие другие хитрые приспособления. Все это прямо сейчас в режиме нон-стоп скупают миллионы украинских граждан, опасаясь тяжелейшей зимы, а также отсутствия центрального отопления и электричества. Среди способов обогрева есть в том числе весьма экзотические. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Европу может спасти альянс Италии, Франции и Германии

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Надежду на самостоятельность Европы дают два фактора: растущий риск ядерной войны и приближающаяся самая холодная в истории ЕС зима. Подробности...

Почему мы не злорадствуем над Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы не мстим, поэтому наша армия не занимается и не будет заниматься террором против мирных жителей, а лозунг «убей украинца» никогда не станет у нас популярным. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Австрия остается связным между ЕС и Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Австрия не принадлежит к числу пророссийских стран, но на фоне других в ЕС смотрится вполне умеренно. Австрийцы стремятся играть роль главных переговорщиков с Россией. Поэтому стоит внимательно следить за австрийской политикой. Но не питать лишних иллюзий. Подробности...
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Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

Как спецоперацию изменит зима

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

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  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
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    переброска взрывчатки


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    нацистские лидеры


    Россия должна подтолкнуть Прибалтику к денацификации

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    нет худа без добра


    Александр Разуваев: Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

    запрет музыки


    Андрей Полонский: Украинская культура как доказательство нашей правоты

    пределы возможных конфликтов


    Глеб Простаков: Энергия заставляет дружить всех со всеми

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    Турция потребовала от Финляндии и Швеции выполнить условия Анкары для вступления в НАТО

    Турецкий министр нацобороны Хулуси Акар призвал Финляндию и Швецию выполнить условия Анкары для вступления в НАТО

    14 октября 2022, 12:52

    Текст: Александра Юдина

    Для вступления в НАТО Финляндия и Швеция обязаны выполнить взятые на себя обязательства в рамках трехстороннего меморандума, напомнил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

    По его словам, Турция приветствует расширение Североатлантического альянса и не противится его политике «открытых дверей», однако считает необходимым получить гарантии безопасности по отношению к государству. Акар подчеркнул, что одним из направлений обороны НАТО является терроризм. В то время как Турция остается единственной из стран НАТО, которая продолжает одновременную борьбу с более чем одной террористической организацией, пишет Anadolu.

    Турецкий министр подчеркнул, что «партнеры должны учесть этот факт и обратить внимание на усилия Анкары по обеспечению нацбезопасности», пояснив, что позиция Турции изначально была ясная и четкая касательно этого вопроса.

    Акар добавил: Анкара таким образом пытается помочь Швеции и Финляндии, не допустив ущемления собственных интересов. «К сожалению, в этих странах все еще продолжаются антитурецкие провокации. Анкара ожидает конкретных шагов по их недопущению», – заключил министр.

    Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.

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    Власти Турции перекрыли Босфор из-за идущего в Россию сухогруза
    Управление береговой охраны Турции сообщило о приостановке движения в проливе Босфор из-за следующего в Россию сухогруза
    		    13 октября 2022, 23:21
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Движение в проливе Босфоре приостановлено из-за поломки двигателя у направляющегося в Россию сухогруза, сообщило управление береговой охраны Турции.

    В управлении береговой охраны Турции утверждают, что у 190-метрового судна «Аннита» (Annita), следующего из турецкого порта Тузла в российский Кавказ, произошла поломка двигателя, после чего по просьбе капитана к судну были направлены два буксира и катер с лоцманом, передает ТАСС.

    Напомним, в конце сентября пролив Босфор заблокировал шедший в Россию сухогруз.

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    В Белом доме раскрыли детали ядерных учений НАТО вблизи России
    Координатор в Совете национальной безопасности США Кирби заявил, что ядерные учения НАТО не связаны с Украиной
    		    13 октября 2022, 20:28
    Фото: US Air Force
    Текст: Вера Басилая

    В учениях ядерных сил НАТО будут задействованы самолеты без боевых зарядов, маневры будут проходить всего в 600 милях от России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби отметил, что предстоящие учения ядерных сил были запланированы еще до событий на Украине 24 февраля.

    Он также пояснил, что в учениях будут участвовать 14 стран НАТО,  зайдействованные самолеты не несут боевые заряды, проходить учения будут на расстоянии 600 миль от России, передает ТАСС.

    «Так что, думаю, важно подчеркнуть по мере подготовки к этим учениям, что это ежегодные учения», – заявил Кирби.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен провести запланированные учения по «ядерному сдерживанию» и он не считает, что их стоило бы отменить из-за конфликта на Украине. Ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») пройдут на следующей неделе.

    Между тем страны НАТО приняли участие с Японией в учениях у дальневосточных границ России.

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    Власти Франции не увидели смысла в новых газопроводах из России в Европу
    В Елисейском дворце не увидели смысла в создании новых инфраструктурных проектов для поставок газа из России в Европу

    13 октября 2022, 22:45

    Текст: Антон Никитин

    Франция считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов вроде газового хаба в Турции для обеспечения Европы российским газом, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

    По словам неназванного представителя администрации президента Франции, Париж считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов, которые позволят импортировать больше российского газа, поскольку Европа стремится избавиться от зависимости от российского газа, передает ТАСС.

    Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в Европу и другие страны. В Анкаре восприняли идею с большим интересом. Глава Газпрома Алексей Миллер сравнил мощности нового газопровода через Черное море с утерянными из-за повреждений «Северных потоков» объемами прокачки газа на Балтике.

    Напомним также, в четверг Франция начала прямые поставки газа в Германию.

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    Миллер дал оценку мощности нового газопровода через Черное море
    Глава Газпрома Миллер сравнил мощности нового газопровода через Черное море с «Северным потоком»
    		    13 октября 2022, 22:27
    Фото: REUTERS/Stine Jacobsen
    Текст: Антон Никитин

    Мощности новой газотранспортной системы через Черное море могут быть сопоставимы с утерянными из-за повреждений «Северных потоков» объемами прокачки газа на Балтике, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.

    Как сообщил глава Газпрома в эфире Первого канала, объемы новых газотранспортных мощностей, которые могут появиться в коридоре «Турецкого потока», могут быть сопоставимы с объемами, утерянными на Балтике из-за актов международного терроризма на «Северных потоках». Он выразил уверенность, что предлагаемые новые объемы газа будут востребованы покупателями на рынке, передает ТАСС.

    Ранее в четверг президент России Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу. Российский лидер отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен. В Кремле сообщили, что в Анкаре с большим интересом восприняли идею о создании газового хаба в Турции.

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    Трансгендер из США вступил в ряды ВСУ
    Трансгендер из США Эштон-Сирилло сообщил, что воюет на стороне ВСУ
    		    13 октября 2022, 17:46
    Фото: @SarahAshtonLV
    Текст: Вера Басилая

    Американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, родившаяся мужчиной Майклом Джоном Сирилло, официально зачислена в Вооруженные силы Украины.

    Журналистка Сара Эштон-Сирилло, которая родилась Майклом Джоном Сирилло, написала в соцсетях, что стала бойцом ВСУ, передает RT.

    Трансгендер писала о событиях на Украине для издания LGBTQ Nation, также журналистка рассказывала о геях и трансвеститах в ВСУ.

     

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о влиянии натовских трансгендеров на Украину.

    Между тем майора вооруженных сил США Джейми Ли Генри – первого открытого трансгендера-офицера в американской армии – и его жену Анну Габриелян обвинили в шпионаже на Россию. 

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    Пятнадцать стран Европы начали создание собственной системы ПВО «Sky Shield»
    		    13 октября 2022, 14:09
    Фото: REUTERS/Yves Herman
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Германия и 14 других стран НАТО запустили проект по созданию европейской системы ПРО. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт и 14 ее коллег в четверг, 13 октября, подписали в Брюсселе декларацию о намерениях по созданию противовоздушного щита European Sky Shield, сообщили СМИ.

    По словам Ламбрехт, проект создается в целях закрытия брешей в ПРО, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов). Проект планирует объединить различные системы ПВО, предназначенные для уничтожения крылатых и баллистических ракет и боевых беспилотников. Среди подобных систем называется немецкая Iris-T, одну из которых Германия передала Украине. Сам бундесвер пока не принял эти системы на вооружение.

    По словам Ламбрехт, необходимо быстро раздобыть системы IRIS-T SLM, Patriot и еще более совершенные. В качестве системы для перехвата ракет в Европе изучают американо-израильскую Arrow 3.

    Совместную декларацию о намерениях подписали Германия, Великобритания, Словакия, Норвегия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Румыния и Словения. К проекту намерена присоединиться и Эстония.

    Ранее издание Der Spiegel сообщило, что Германия передала Украине систему ПВО IRIS-T SLM.

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    Эрдоган с интересом принял предложение Путина о создании газового хаба
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно воспринял идею российского президента о создании газового хаба

    13 октября 2022, 15:51

    Текст: Александра Юдина

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с большим интересом воспринял идею главы России Владимира Путина о создании газового хаба, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, уже сформулированы первые поручения по этой теме, передает РИА «Новости».

    Также Песков добавил, что Россия фактически не контактирует с европейскими странами, так как они и сами не хотят переговоров. По его словам, на данный момент европейские партнеры являются оппонентами.

    Представитель Кремля подчеркнул, что газовый хаб является очень интересной темой, добавив, что Европе в данный момент придется втридорога покупать у американцев сжиженный газ. В то время как «Турецкий поток» остается единственным надежным маршрутом.

    Напомним, Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу.

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    Ушаков: Россия не получала от Эрдогана предложений о пятисторонних переговорах по Украине
    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Эрдоган ни разу не предлагал провести пятисторонние переговоры по Украине
    		    13 октября 2022, 17:57
    Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    России не поступало ни одного предложения от президента Турции Реджепа Эрдогана об организации встречи России, США, Британии, Германии и Франции по теме конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Он пояснил, что о таком предложении писали только СМИ. Сам Эрдоган такой идеи не предлагал, передает ТАСС.

    Ушаков уточнил, что по дипломатическим каналам такого предложения также не было. Помощник президента подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов, однако пока непонятно, что обсуждать.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция поддерживает справедливое завершение конфликта на Украине дипломатическим путем.

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    Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу
    		    13 октября 2022, 14:36
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    В Турции можно создать газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Глава государства сообщил, что после консультаций с министром энергетики Турции, руководителем компании Botas была достигнута договоренность с Газпромом. Путин предложил рассмотреть строительство газопроводной системы и создания в Турции газового хаба для продаж топлива в другие страны, прежде всего, в Европу, если будет интерес с их стороны, передает «Интерфакс».

    Президент отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен.

    Путин добавил, что это дало бы возможность регулировать «заоблачные цены» на нормальном рыночном уровне и без политической окраски.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно может Россия может предложить Турции и какие существуют риски.

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    Пентагон пообещал не участвовать в конфликте на Украине и поставлять оружие Киеву
    Министр обороны США Остин заявил, что НАТО не будет вовлечено в конфликт на Украине

    13 октября 2022, 19:41

    Текст: Вера Басилая

    НАТО не представляет угрозы для России и не будет вовлечено в войну на Украине, но продолжит поддерживать Киев, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

    По словам Остина, НАТО не стремится к конфронтации с Россией, но будет защищать каждый дюйм территории, суверенитет и территориальную целостность каждого своего союзника, и Америка по-прежнему глубоко привержена этой задаче, передает ТАСС.

    По его словам, НАТО не будет вовлекаться в боевые действия на Украине, но будет поддерживать эту страну в усилиях по самозащите.

    Ранее министр обороны Украины Резников рассказал, что его страна уже де-факто присоединилась к НАТО.

    Газета Politico сообщила, что страны НАТО разрабатывают рассчитанный на десять лет план восстановления затронутого боевыми действиями военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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    Путин допустил возможность хаба в Турции определять цены на газ
    Президент Владимир Путин заявил, что предлагаемый газовый хаб в Турции сможет в будущем определять цены на топливо

    13 октября 2022, 15:15

    Текст: Александра Юдина

    Предлагаемый к созданию газовый хаб в Турции может стать определяющей цены на голубое топливо площадкой, исключающей политизацию этого вопроса, выразил мнение российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, создание такого хаба может стать точкой не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос. Путин добавил, что в данный момент цены заоблачные, а с помощью хаба ситуацию можно будет регулировать на нормальном рыночном уровне, без всякой политической повестки, передает ТАСС.

    Также на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане Путин подчеркнул, что страны, получающие украинское зерно по стамбульской сделке, должны быть благодарны турецкому лидеру.

    По итогу встречи российский лидер обратил внимание, что им с Эрдоганом удается регулярно контактировать, несмотря на санитарные и политические ограничения. «Это дает хорошие результаты», – отметил он.

    Ранее Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно Россия может предложить Турции и какие существуют риски.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    В Кремле рассказали о разговоре Путина и Эрдогана
    Президент России Путин и глава Турции Эрдоган провели переговоры, которые длились около 1,5 часов

    13 октября 2022, 14:56

    Текст: Елизавета Шишкова

    Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели переговоры тет-а-тет в рамках саммитов СВМДА и СНГ в Астане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Сообщается, что встреча продлилась около 1,5 часов. Песков уточнил, что лидеры говорили тет-а-тет, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля добавил, что Эрдоган позитивно отнесся к предложению Путина о создании в Турции газового хаба. Этот вопрос будет прорабатываться.

    Напомним, Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу.

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    Путин рассказал Эрдогану о диверсии на «Турецком потоке»
    Президент России Путин заявил Эрдогану о надежности «Турецкого потока», несмотря на попытки взорвать газопровод

    13 октября 2022, 14:29

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил внимание на попытку диверсии на газопроводе «Турецкий поток».

    На встрече с Эрдоганом Путин отметил, что именно турецкому президенту удалось осуществить проект создания «Турецкого потока», в результате чего маршрут поставок российского газа в Европу через Турцию сейчас самый надежный, несмотря на то, что его пытались взорвать на территории России, передает ТАСС.

    «Но, слава Богу, этого не случилось, и газопровод успешно работает», – подчеркнул Путин.

      

    Напомним, Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ заявил, что совершен целый ряд терактов и попыток в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры России, а также попытка подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток». По словам президента России, диверсию на газопроводе планировали совершить украинские спецслужбы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия превратит Турцию в газовый хаб.

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    В Киеве заявили о де-факто присоединении к НАТО
    Министр обороны Украины Резников рассказал, каким образом страна уже присоединилась к НАТО

    13 октября 2022, 14:25

    Текст: Кристина Цыцура

    Продолжительное сотрудничество между Украиной и НАТО позволяет говорить, что страна де-факто уже входит в альянс, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

    Глава украинского ведомства выразил благодарность генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу за оказанную Украине помощь. Он добавил, что страна уже прошла большой путь и де-факто присоединились к альянсу, передает ТАСС

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объявил о подаче заявки Украиной на ускоренное вступление в НАТО. 

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    Эрдоган распорядился быстро начать работу по предложению Путина о газовом хабе
    Президент Турции Эрдоган поручил как можно быстрее начать работу по предложению президента России Путина о газовом хабе
    		    14 октября 2022, 12:55
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что он и российский лидер Владимир Путин поручили делегациям обеих стран как можно быстро приступить к реализации идеи создании в Турциии газового хаба.

    Президенты дали поручения своим Минэнерго провести совместное исследование по определению наиболее подходящего места для создания хаба. Эрдоган рассказал, что в переговорах участвовал также глава Газпрома Алексей Миллер.

    Он добавил, что после проработки вопроса ведомствами будет сделан следующий шаг. «Здесь не нужно ждать», – подчеркнул турецкий лидер, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем президент республики заверил, что будут предприняты все шаги по обеспечению безопасности хаба.

    Кроме того, Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным в Астане. По его словам, российский лидер раскрыл ему технические детали ситуации с Крымским мостом.

    Он уточнил, что доверие России и некоторых других стран к Анкаре по поводу посредничества Турции по проблеме кризиса на Украине. Турецкая сторона поделилась с Путиным своей чувствительностью в отношении этого вопроса и Крымского моста.

    Напомним, Путин предложил Эрдогану создать  в Турции газовый хаб, чтобы поставлять газа в другие страны, в частности в Европу. 

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