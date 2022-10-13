Миллер назвал Черное море самым безопасным маршрутом поставок газа

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13 октября, четверг  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

Россия делает газовый подарок Турции Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Российский президент сделал неожиданное предложение Турции – превратить ее в газовый хаб в Европе. От такого подарка обычно никто не отказывается. Однако для России этот проект нельзя назвать безрисковым. Что именно может предложить Москва Анкаре и в чем заключаются риски? Подробности...
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Теракт на Крымском мосту вынуждает Россию брать Одессу

«Зерновая сделка» помогла Киеву организовать теракт против Крымского моста vk.com/myfeo_ru/Global Look Press
Теракт против Крымского моста выявил серьезный изъян для безопасности России в «зерновой сделке». Она предусматривает, что корабли с зерном досматриваются только в турецких проливах. Вышедшее же из Одессы судно со взрывчаткой смогло спокойно зайти в Дунай. Разрыв «зерновой сделки» проблему не решит – после ухода с острова Змеиный Россия потеряла контроль над этим сектором Черного моря. Какие есть варианты? Подробности...
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Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

Момент задержания одного из подозреваемых в подготовке терактов на территории России ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ России оперативно раскрыла картину того, кто и каким образом доставил взрывчатку, сработавшую в итоге на Крымском мосту. В тайной операции участвовало множество людей, а управляла ей военная разведка Украины. Почему все это стало возможным и каким образом взрывчатка без проблем преодолела сразу несколько границ, в том числе и российскую? Подробности...
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Эстония шантажировала епископа Русской церкви

Митрополит Евгений Сайт МДА.
«Не разделяю слова Святейшего патриарха Кирилла». Такое заявление Эстония вынудила сделать митрополита Эстонской православной церкви Евгения. На первый взгляд, эти слова кажутся едва ли не бунтом против руководства российского православия. Так ли это на самом деле, каковы реальные причины происходящего – и что такого сказал глава РПЦ? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Австрия остается связным между ЕС и Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Австрия не принадлежит к числу пророссийских стран, но на фоне других в ЕС смотрится вполне умеренно. Австрийцы стремятся играть роль главных переговорщиков с Россией. Поэтому стоит внимательно следить за австрийской политикой. Но не питать лишних иллюзий. Подробности...

Европа убеждает в своей неадекватности

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Европейцы не могут начать говорить себе правду о собственном положении в мире. Максимум, что может позволить себе главный представитель дипломатии Евросоюза – продолжать убеждать человечество в своей неполной адекватности. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Кредитные каникулы для мобилизованных отвечают интересам всех

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
У каждой меры социальной поддержки есть своя цена, и порой весьма немалая. Но когда дело касается интересов банков, наши сограждане особенно бескомпромиссны. Подробности...
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Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

Как спецоперацию изменит зима

Как США и НАТО обманули СССР

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

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    Теракт на Крымском мосту вынуждает Россию брать Одессу

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    Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

    переброска взрывчатки


    Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

    энергетический кризис


    Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    нет худа без добра


    Александр Разуваев: Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

    запрет музыки


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    Миллер назвал Черное море самым безопасным маршрутом поставок газа

    Глава Газпрома Миллер назвал Черное море более безопасным маршрутом поставок, чем другие

    13 октября 2022, 21:28

    Текст: Кристина Цыцура

    Черное море сейчас является наиболее безопасным маршрутом поставок газа, сказал глава компании «Газпром» Алексей Миллер во время Российской энергетической недели.

    «То, что касается перспектив, без сомнения, Черное море в настоящее время является более безопасным маршрутом, чем какие-то другие нам известные маршруты», – передает РИА «Новости» слова Миллера, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

    Напомним, через Черное море проходит газопровод «Турецкий поток». Проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год. Газ по «Турецкому потоку» поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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    Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
    Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
    		    12 октября 2022, 14:48
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

    По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».

    Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма. 

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    Миллер заявил, что зимой будут замерзать целые города Европы
    Миллер заявил о вероятности того, что зимой будут замерзать целые города Европы
    		    12 октября 2022, 16:22
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.

    Он добавил, что зима в целом будет теплой, но будут несколько дней аномально холодных. За этот промежуток времени можно заморозить целые города, целые земли, передает его слова «Известия».

    Он добавил, что, согласно прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа, а в Германии газа в хранилищах хватит лишь на 2–2,5 месяца. Кроме того, Миллер указал, что Газпром прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода.

    «Вопрос со стороны европейских потребителей и европейских политиков формулируется таким образом: «Переживет ли Европа предстоящую зиму?» Ответ очень простой: «Гарантий никто никаких дать не может», – заявил Миллер.

    В среду президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.

    Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа сможет пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря запасам в хранилищах.

    В начале октября сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля (с окончания отопительного сезона) превысил закачку – после опустошения ПХГ в Бельгии.

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    В Кремле ожидают предложений Эрдогана по урегулированию на Украине
    Помощник президента Ушаков: Москва ожидает, что Эрдоган официально изложит Путину идеи по Украине
    		   12 октября 2022, 18:37
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    В Кремле заявили, что ожидают от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане официального изложения инициативы Турции по урегулированию ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Пока в Москве видели только сообщения в прессе, отметил он, подчеркнув  успешную роль Анкары в контексте вопросов, связанных с Украиной. 

    «В печати проходят различные сообщения о том, что турецкая сторона выдвигает на этот счет конкретные предложения. Я не исключаю, что Эрдоган будет эту тему активно затрагивать и в ходе астанинского контакта. Надеюсь, нас ожидает очень интересное и полезное обсуждение», – передает РИА «Новости» слова Ушакова.

    Он указал на различные форматы обсуждения, которые упоминались в СМИ: Россия, США, ведущие страны Западной Европы.

    «Но это все пока что не более чем сообщения в прессе. Все идет к тому, что турки свои возможности не упустят и будут что-то предлагать», – пояснил Ушаков.  

    Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.

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    Эрдоган призвал к «справедливому завершению войны» между Россией и Украиной
    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о вере в справедливое завершение конфликта на Украине
    		    13 октября 2022, 10:15
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Турция поддерживает справедливое завершение российско-украинского конфликта и не теряет надежды в благополучном поиске дипломатических рычагов урегулирования вопроса вопреки всем сложностям, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

    По информации агентства Anadolu, турецкий лидер призывает продолжить диалог для того, чтобы «достичь скорого прекращения кровопролития» в Украине.

    Эрдоган добавил, что последствия кризиса в Украине распространяются не только на ее территорию, но и на соседние регионы, ощутимы на глобальном уровне. «Я много раз говорил, что справедливый мир может быть достигнут лишь путем дипломатии. В войне не будет победителей, а у справедливого мира нет проигравших», – отметил Эрдоган.

    Вместе с тем глава турецкого государства заверил, что совместные усилия Анкары, ООН и сторон конфликта (по достижению «зернового соглашения» в Стамбуле), сосредоточенные на снижении к минимуму негативных последствий конфликта, получили признание во всем мире.

    Ранее на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане прибыл президент Владимир Путин. У него запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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    Эрдоган с интересом принял предложение Путина о создании газового хаба
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно воспринял идею российского президента о создании газового хаба

    13 октября 2022, 15:51

    Текст: Александра Юдина

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с большим интересом воспринял идею главы России Владимира Путина о создании газового хаба, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, уже сформулированы первые поручения по этой теме, передает РИА «Новости».

    Также Песков добавил, что Россия фактически не контактирует с европейскими странами, так как они и сами не хотят переговоров. По его словам, на данный момент европейские партнеры являются оппонентами.

    Представитель Кремля подчеркнул, что газовый хаб является очень интересной темой, добавив, что Европе в данный момент придется втридорога покупать у американцев сжиженный газ. В то время как «Турецкий поток» остается единственным надежным маршрутом.

    Напомним, Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу.

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    Ушаков: Россия не получала от Эрдогана предложений о пятисторонних переговорах по Украине
    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Эрдоган ни разу не предлагал провести пятисторонние переговоры по Украине
    		    13 октября 2022, 17:57
    Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    России не поступало ни одного предложения от президента Турции Реджепа Эрдогана об организации встречи России, США, Британии, Германии и Франции по теме конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Он пояснил, что о таком предложении писали только СМИ. Сам Эрдоган такой идеи не предлагал, передает ТАСС.

    Ушаков уточнил, что по дипломатическим каналам такого предложения также не было. Помощник президента подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов, однако пока непонятно, что обсуждать.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция поддерживает справедливое завершение конфликта на Украине дипломатическим путем.

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    Венгрия договорилась с Газпромом об отсрочке платежей за газ
    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об окончательной договоренности с Газпромом об отсрочке платежей за газ
    		    12 октября 2022, 21:29
    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава компании «Газпром» Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудили сотрудничество в газовой сфере, глава венгерского МИД позже сообщил, что страна достигла окончательной договоренности об отсрочке платежей за газ.

    В ходе переговоров было отмечено, что газ Газпрома надежно поставляется в Венгрию через газопровод «Турецкий поток» и газотранспортные системы стран Юго-Восточной Европы. Встреча прошла в рамках «Российской энергетической недели», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что правительство Венгрии договорилось с российской компанией «Газпром» об отсрочке платежа за поставки газа на сумму 1,9 млрд евро.

    Ранее венгерская компания MVM заявила, что заключила с Газпромом соглашение об отсрочке платежа за газ в связи с резкими колебаниями цен. 

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    Миллер словами из песни оценил идею введения потолка цен на газ
    Глава Газпрома Миллер о потолке цен на российский газ: Вспоминается «потолок ледяной, дверь скрипучая»

    12 октября 2022, 17:21

    Текст: Елизавета Шишкова

    В связи с предложением Евросоюза ввести потолок цен на российский газ вспоминается песня Эдуарда Хиля «Зима» и слова «потолок ледяной, дверь скрипучая», заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    «Вы знаете, когда слышишь такие предложения (введения потолка цен – ред.), то вспоминаются слова хорошо известной нашей песни – «ледяной потолок, дверь скрипучая» и далее по тексту», – передает его слова РИА «Новости».

    Миллер призвал не забывать и изучать российскую культуру. Он отметил, что сегодня никакого принуждения производителей газа к тому или иному ценовому поведению нет и быть не может.

    Глава Газпрома отметил, что «ледяной потолок» – это очень образная картинка того, что это за предлагаемые меры».

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия под давлением многих стран ЕС выступила с предложением по возможному ограничению цен на газ в Европе, в качестве одной из мер предлагается установить потолок цен на российский газ.

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    Газпром начал соединение западной и восточной систем газоснабжения страны
    Миллер заявил о начале строительства перемычки между западной и восточной системами газоснабжения

    12 октября 2022, 17:53

    Текст: Кристина Цыцура

    Газпром приступил к строительству перемычки для соединения западной и восточной систем газоснабжения России, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

    По его словам, ранее была поставлена задача президентом России соединить единую систему газоснабжения, которая есть в Европейской части страны с системой на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что все цели по газификации регионов России будут выполнены в срок.

    Ранее Миллер заявил, что Газпром технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза.

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    Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу
    		    13 октября 2022, 14:36
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    В Турции можно создать газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Глава государства сообщил, что после консультаций с министром энергетики Турции, руководителем компании Botas была достигнута договоренность с Газпромом. Путин предложил рассмотреть строительство газопроводной системы и создания в Турции газового хаба для продаж топлива в другие страны, прежде всего, в Европу, если будет интерес с их стороны, передает «Интерфакс».

    Президент отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен.

    Путин добавил, что это дало бы возможность регулировать «заоблачные цены» на нормальном рыночном уровне и без политической окраски.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно может Россия может предложить Турции и какие существуют риски.

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    Путин анонсировал строительство газопровода «Сила Сибири – 2»
    Президент Владимир Путин объявил о планах строительства газопровода «Сила Сибири – 2» и его участка Союз-Восток

    12 октября 2022, 15:29

    Текст: Елизавета Шишкова

    В ближайшее время Россия начнет строить газопровод «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз – Восток, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

    Президент отметил, что Россия будет расширять географию своих поставок. Вскоре для этого будут определены ключевые объекты инфраструктуры. «Начнем их строительство, включая такие перспективные проекты, как «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз - Восток», – передает слова Путина ТАСС.

    В конце сентября на газопроводе «Сила Сибири» были завершены плановые работы, поставки российского газа в Китай возобновились.

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    Путин: Россия не виновата в возвращении Европы в Средневековье
    Путин заявил, что Россия не виновата в том, что Европа запасается на зиму дровами, как в Средневековье

    12 октября 2022, 15:07

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

    По его словам, за год счета европейцев за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Население запасается дровами на зиму, но Россия здесь ни при чем, передает РИА «Новости».

    «Это результат даже не каких-то там действий в рамках специальной военной операции на Украине, в Донбассе. Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет», – подчеркнул глава российского государства.

    Также он указал на влияние роста стоимости энергоресурсов на европейские предприятия, которые вынуждены закрываться.

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    Стало известно о намерении Эрдогана обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
    Турецкий гостелеканал TRT Haber: Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

    13 октября 2022, 04:25

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в ходе переговоров в Астане ситуацию в Сирии, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.

    Также ожидается, что президент Эрдоган обсудит с Путиным последнюю ситуацию в российско-украинской войне, мирные усилия Турции и зерновой коридор, приводит сообщение телеканала РИА «Новости».

    Ранее Путин предложил переместить утраченный объем транзита по «Северным потокам» в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу.

    Также сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.

    Коментарии (5)
    Начались переговоры Путина и Эрдогана
    Переговоры российского и турецкого лидеров стартовали в Астане

    13 октября 2022, 13:05

    Текст: Александра Юдина

    В канцелярии турецкого лидера сообщили о начале переговоров президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Астане.

    Сам Эрдоган заявил, что планирует обсудить с главой российского государства возможности дипломатического урегулирования на Украине и посредничества Анкары в этом процессе, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Турции призвал к «справедливому завершению войны» между Россией и Украиной. По информации агентства Anadolu, турецкий лидер призывает продолжить диалог для того, чтобы «достичь скорого прекращения кровопролития».

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    Путин поручил регионам предоставить гражданам субсидии на покупку газового оборудования
    Президент России Владимир Путин дал поручение регионам предоставить субсидии гражданам на покупку газового оборудования

    12 октября 2022, 14:57

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин поручил региональным властям предоставить нуждающимся гражданам субсидию на покупку газового оборудования и проведения соответствующих работ внутри участков.

    По словам глава страны, для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка обходятся дорого, передает РИА «Новости».

    «Речь прежде всего о многодетных семьях, ветеранах и инвалидах, семьях с низкими доходами. Обязательно нужно оказать им помощь», – добавил Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

    Он отметил, что субсидия должна составить не менее 100 тыс. рублей на одно подключение.

    Также президент поручил правительству контролировать поддержку оказания финпомощи гражданам на газификацию в регионах. Глава страны указал на необходимость уделять внимания повышению надежности электросетевого комплекса.

    «Для регионов, где ситуация наиболее сложная в этом году, были разработаны специальные программы, прошу правительство как можно скорее приступить к их реализации», – сказал глава страны.

    Также правительству поручено продлить программу социальной газификации после 2022 года. 

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