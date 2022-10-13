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Захарова сравнила руководство Украины с клубком змей
Представитель МИД России Захарова назвала руководство Украины клубком змей
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений президента Украины Владимир Зеленского и главы МИД страны Дмитрия Кулебы сравнила руководство в Киеве с клубком змей, который «сами себя сжирают».
Так дипломат прокомментировала интервью украинского лидера немецкому телеканалу ZDF, где он выступил с утверждением, что Россия якобы сама взрывает инфраструктуру на своей территории.
Захарова указала, что ранее Кулеба в разговоре с пранкерами признался, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде.
«Клубок змей, которые сами себя сжирают», – написала она в Telegram-канале.
Ранее Захарова заявила, что честное признание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде расходится с показаниями президента Украины Владимира Зеленского.
В Киевской области прозвучали взрывы
В Киевской области Украины прогремела серия взрывов в результате удара дронов-камикадзе, сообщил председатель региональной военной администрации Алексей Кулеба.
В своем Telegram-канале он написал, что зафиксированы удары по одной из общин области. Предварительно это была атака дронов-камикадзе. Кулеба призвал местных жителей оставаться в укрытиях, пока объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
При попытке теракта на «Турецком потоке» задержаны диверсанты
Песков: Диверсанты пытались взорвать «Турецкий поток» на территории России на суше
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при попытке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» были задержаны несколько диверсантов.
По его словам, Украина посягала на «Турецкий поток» на территории России на суше, были захвачены диверсанты, несколько человек было арестовано. Он назвал это посягательством на собственность России, которая находится в функциональном состоянии и полностью загружена газом, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что «это посягательство на остающийся в функциональном состоянии, полностью загруженный, работающий как часы, маршрут». К этому причастны «некие силы, о их возможном происхождении Путин намеки давал». Ваше дело, как трактовать эти намеки, добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.
По словам президента, Киев уже давно использует террористические методы, наносятся удары и по Запорожской АЭС.
Напомним, 22 сентября ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу. Были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. Также были задержаны четыре пособника украинских спецслужб, граждане России, которые обеспечивали подготовку диверсии.
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В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Как уточнил украинский чиновник в своем Telegram-канале, удары в Киевской области шли от дронов-камикадзе.
Ранее председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе прогремела серия взрывов.
Накануне сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
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Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
Спикер Госдумы Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
В случае если организуемые Киевом теракты продолжатся, то ответ Москвы будет еще более жестким, пригрозил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин у себя в Telegram-канале подчеркнул, что нигде в мире переговоры с террористами не ведутся, а все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Оказавшие сопротивление должны быть уничтожены.
Напомним, накануне заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил, что объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области.
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Названа дата начала суда над замкомандира нацбатальона «Айдар»
В Ростове предстанет перед судом заместитель командира нацбатальона «Айдар»
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Южный окружной военный суд в Ростове 18 октября начнет процесс по уголовному делу заместителя командира украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыги (внесен в список экстремистов и террористов), сообщила пресс-служба суда.
Его обвиняют по статье за организацию незаконного вооруженного формирования и прохождение обучения для организации террористической деятельности, сообщает Lenta.ru.
По данным следствия, Мурыга в 2015 году вступил в батальон «Айдар», являющийся незаконным вооруженным формированием. Там он получил оружие и боеприпасы, а также прошел обучение тактике ведения ближнего боя с противником, обращению с боевым оружием.
В батальоне Мурыга выполнял обязанности по охране лагеря, располагавшегося в Луганской области Украины.
Он был арестован 19 мая на два месяца по обвинению в подрыве моста в ЛНР, в результате чего погибли часовые Народной милиции.
В конце мая Росфинмониторинг внес Мурыгу в список экстремистов и террористов.
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Российские силы освободили два населенных пункта в пригороде Артемовска в ДНР
Армия России освободила поселок Опытное и село Иванград в южном пригороде Артемовска, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Согласно сообщению штаба, группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное и Иванград, сообщает ДАН.
Эти два населенных пункта находятся к югу от оккупированного Артемовска. До войны там проживало чуть больше 2 тыс. жителей.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВСУ отступают в городской черте Артемовска.
В Кремле ожидают предложений Эрдогана по урегулированию на Украине
Помощник президента Ушаков: Москва ожидает, что Эрдоган официально изложит Путину идеи по Украине
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В Кремле заявили, что ожидают от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане официального изложения инициативы Турции по урегулированию ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Пока в Москве видели только сообщения в прессе, отметил он, подчеркнув успешную роль Анкары в контексте вопросов, связанных с Украиной.
«В печати проходят различные сообщения о том, что турецкая сторона выдвигает на этот счет конкретные предложения. Я не исключаю, что Эрдоган будет эту тему активно затрагивать и в ходе астанинского контакта. Надеюсь, нас ожидает очень интересное и полезное обсуждение», – передает РИА «Новости» слова Ушакова.
Он указал на различные форматы обсуждения, которые упоминались в СМИ: Россия, США, ведущие страны Западной Европы.
«Но это все пока что не более чем сообщения в прессе. Все идет к тому, что турки свои возможности не упустят и будут что-то предлагать», – пояснил Ушаков.
Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.
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Украинский истребитель упал под Винницей
Накануне вечером под Винницей разбился украинский истребитель, сообщило украинское командование воздушных сил.
Отмечается, что около 21.00 аварию потерпел истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил, летчик успел катапультироваться, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что пилот «начал терять управление по неустановленным техническим причинам».
Ранее сообщалось, что российские истребители за сутки сбили два самолета воздушных сил Украины над поселками Новогродовка и Свиридоновка в Донецкой народной республике.
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Эксперт: Американское топливо на ЗАЭС доработает до конца срока эксплуатации
Эксперт Анпилогов объяснил процесс перехода Запорожской АЭС на российское топливо
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Запасы американского топлива, которое использовалось для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинской стороной, скорее всего, извлекать до конца срока его эксплуатации не будут, сказал газете ВЗГЛЯД президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов, комментируя планы Росатома перевести ЗАЭС на российское топливо.
Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что Запорожская АЭС будет переведена на российское топливо, поскольку оно является самым лучшим для водо-водяного энергетического реактора (реактора ВВЭР), передает «Интерфакс». Уточняется, что несколько блоков станции работают на топливе американской компании Westinghouse.
«Американо-японская компания Westinghouse Electric Company (дочерняя компания корпорации Toshiba) скопировала дизайн советского топлива (по этому же стандарту производили топливо в РФ), но внесла туда несколько технических изменений. Причем эти изменения были самовольные, они не были согласованы с производителем. Как следствие, многие компании, которые поддерживают эксплуатацию станции, сняли свои гарантии с ЗАЭС», – говорит Анпилогов.
Он поясняет, что дизайн топлива – это его геометрические параметры и процент обогащения ураном. Westinghouse подняла в топливе обогащение ураном на 0,5–0,7% по сравнению с российским стандартом. В топливе появилось больше делящегося материала (урана-235), который дает атомную цепную реакцию, за счет чего удалось сделать отверстие внутри единичного ТВЭЛа (тепловыделяющего элемента). В российском топливе это отверстие либо минимальное, либо его вовсе нет.
«За счет этого отверстия топливо может служить дольше. Так, топливо Westinghouse выгорает до 18 месяцев, когда российское – за 12. Как следствие, на американском топливе станция может работать в режиме с меньшим количеством перезагрузок топлива и производит меньше остановок энергоблока. Однако здесь есть своя опасность: когда топливо не сбалансировано по проценту содержания урана, то нужен и более серьезный режим охлаждения – топлива больше, горит интенсивнее», – рассказывает специалист, подчеркивая, что существующей охлаждающей системы на АЭС в этом случае недостаточно.
Так, перегревшиеся ТВЭЛы изменяли геометрию самих тепловыделяющих сборок (ТВС) и их начинало «клинить» в активной зоне, поясняет эксперт. Такое происходило, например, на чешской АЭС «Темелин», после чего руководство приняло решение отказаться от топлива Westinghouse. С такой же проблемой поначалу сталкивались и украинцы, однако Westinghouse удалось их переубедить тем, что данное топливо в эксплуатации дешевле, хоть и стоит по факту дороже.
«В итоге украинцы на позиции «морских свинок в атомной отрасли» выдержали череду аварий. Westinghouse немного понизил процент обогащения в топливе, чтобы его охлаждение вытягивала штатная система реакторов, что-то улучшили и в самой системе охлаждения. Неким комплексом мероприятий добились того, чтобы американское топливо работало более-менее устойчиво», – объясняет Анпилогов.
Несмотря на то, что ЗАЭС теперь находится в ведении Росатома, по мнению специалиста, существующие запасы американского топлива извлекать на половине срока эксплуатации не будут. Однако перед тем, как снова начать использовать российское топливо, необходимо будет доработать станцию, что, по мнению собеседника, не составит труда для российских атомщиков.
Анпилогов также полагает, что возвращение ЗАЭС в энергосистему России будет небыстрым. «В настоящий момент ЗАЭС работает как энергетический остров, не имея никаких соединений с системой, которые разрушены регулярными украинскими обстрелами. Во-вторых, процесс интеграции будет непростым, потому что мощность станции будет крайне избыточной и для тех регионов, которые сейчас вошли в состав Российской Федерации, и даже для Крыма, который она снабжала ранее. А все потому, что половина той мощности, которую выдавала ЗАЭС, использовалась в крупном промышленном районе – Донецко-Приднепровском. Пока города, входящие в этот экономический район, отсечены от станции», – заключил эксперт.
Несколькими днями ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что новый глава ЗАЭС Олег Романенко уже находится на станции и начал выполнять свои обязанности.
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Минобороны: При отражении атак ВСУ на трех направлениях уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих
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За минувшие сутки ВСУ совершили атаки на Краснолиманском, Купянском, Николаево-Криворожском направлениях, но благодаря успешным действиям российских сил все они были отражены, уничтожено более 220 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Противник в составе двух ротных тактических групп пытался на Купянском направлении атаковать Котляровку и Орлянку в Харьковской области. Однако все атаки были отражены. В итоге потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, а также три танка, четыре боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Также подразделения ВСУ предприняли новую попытку форсирования реки Жеребец на Краснолиманском направлении, для этого они привлекли силы двух батальонных тактических групп. Целью ставилось овладение населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики (ЛНР). Но ответным огнем противник был рассеян на подступах к реке и был вынужден отступить. В результате ликвидированы 60 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, сообщил Конашенков.
Подразделения ВСУ пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Костромка, Пятихатки и Правдино Херсонской области. В результате отражения атак ликвидированы более 110 украинских военнослужащих.
За минувшие сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены четыре пункта управления и 52 артиллерийских подразделения в 164 районах. Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районе Васюковки Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполе и Новопавловка Запорожской области, а также Солончаки Николаевской области. Рядом с населенным пунктом Червоный Запорожец Днепропетровской области авиацией ВКС России сбит украинский МиГ-29, а рядом с Порскалевкой Полтавской области – Су-27 ВСУ, перечислили в Минобороны.
Уничтожены 12 беспилотников в районах Новогригоровки, Ивановки, Новолуганского, Старомлиновки в ДНР, Владимировки в ЛНР, Кисилевки, Таврийского и Чайкино в Херсонской области.
Перехвачены 16 снарядов американских систем HIMARS и украинских «Ольха» в районах населенных пунктов Троицкое ЛНР, Корсунка, Каховка, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области. А в районах населенных пунктов Гусельское ДНР и Новая Каховка Херсонской области сбиты десять американских противорадиолокационных ракет HARM, отчитались в Минобороны.
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Эрдоган призвал к «справедливому завершению войны» между Россией и Украиной
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о вере в справедливое завершение конфликта на Украине
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Турция поддерживает справедливое завершение российско-украинского конфликта и не теряет надежды в благополучном поиске дипломатических рычагов урегулирования вопроса вопреки всем сложностям, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
По информации агентства Anadolu, турецкий лидер призывает продолжить диалог для того, чтобы «достичь скорого прекращения кровопролития» в Украине.
Эрдоган добавил, что последствия кризиса в Украине распространяются не только на ее территорию, но и на соседние регионы, ощутимы на глобальном уровне. «Я много раз говорил, что справедливый мир может быть достигнут лишь путем дипломатии. В войне не будет победителей, а у справедливого мира нет проигравших», – отметил Эрдоган.
Вместе с тем глава турецкого государства заверил, что совместные усилия Анкары, ООН и сторон конфликта (по достижению «зернового соглашения» в Стамбуле), сосредоточенные на снижении к минимуму негативных последствий конфликта, получили признание во всем мире.
Ранее на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане прибыл президент Владимир Путин. У него запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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В Армении дали разъяснение по взорвавшемуся на Крымском мосту грузу
В Армении заявили, что направленный в Крым груз был проверен и не представлял опасности
В Армении заявили об отсутствии факторов риска в грузе в трейлере, который позднее взорвался на Крымском мосту, сообщил Комитет госдоходов республики.
Уточняется, что груз прошел все досмотры в стране, которые предусмотрены процедурами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сотрудники таможни просветили груз рентгеном и проверили документы, передает Lenta.ru.
Ранее генпрокуратура Армении поручила Совету национальной безопасности (СНБ) решить вопрос об уголовном деле после сообщения ФСБ России.
Напомним, в среду ФСБ раскрыла организатора и исполнителей теракта на Крымском мосту. Ведомство считает, что маршрут взрывного устройства прошел через морской порт Одессы в болгарский Русе, далее попал в грузинский порт Поти, а оттуда в Армению. 4 октября он пересек в пункте пропуска «Верхний Ларс» российско-грузинскую границу.
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НАТО собралось восстановить военно-промышленный комплекс Украины за 10 лет
Politico: НАТО собралось восстановить военно-промышленный комплекс Украины за 10 лет
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Страны НАТО разрабатывают рассчитанный на десять лет план восстановления затронутого боевыми действиями военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщила газета Politico.
Как пишет Politico, для обеспечения полной совместимости Украины с НАТО стороны решили рассмотреть переход от советского оборудования к оборудованию стандартов НАТО. Для этого альянс будет искать способы восстановить ВПК Украины, передает ТАСС.
По данным газеты, в октябре НАТО уже провела встречу с представителями Киева, на которой обсудили вопрос помощи украинской оборонке и в то же время пополнение запасов оружия самого альянса.
Издание пишет, что страны НАТО решили помочь Украине не только для удовлетворения повседневных нужд, а для превращения ее в страну НАТО по определению, хотя и не принятой официально.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву в Брюсселе заявил, что Вашингтон нарастил инвестиции в военно-промышленное производство для того, чтобы продолжить предоставлять помощь Украине.
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В Грузии назвали «подонком» советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка
Грузинский депутат Ираклий Берая назвал «подонком» советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка
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Депутат правящей «Грузинской мечты» Ираклий Берая назвал «подонком» советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который в эфире оппозиционной грузинской телекомпании «Формула» обвинил в сотрудничестве с Россией бывшего премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Подоляк, ты просто подонок. Вот что я могу сказать, он больше ничего от Грузии не заслуживает», – сказал Ираклий Берая.
«Украина в огне, в борьбе с Россией, и в это время какой-то советник низкого класса позволяет себе обвинять достойнейшего человека, обвинять без каких-либо аргументов», – отметил депутат.
По словам парламентария, «интерес Бидзины Иванишвили заключается только в том, чтобы Грузия была интегрированной в Европу и развитой страной».
Другой депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Амилахвари напомнил, что Киев регулярно обвиняет Тбилиси в сотрудничестве с Москвой, «но не приводит никаких доказательств».
«Такие обвинения – это часть гибридной войны, которую ведет Украина против руководства Грузии для вовлечения Грузии в конфликт», – заявил Георгий Амилахвари.
Депутат посоветовал Подоляку «заняться собой и своей страной, искать пророссийских агентов, продавших Украину, в собственных рядах».
Накануне Грузия поддержала Украину при голосовании по антироссийской резолюции в ООН.
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Сенатор Климов: Новые границы России не требуют никакого международного признания
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Антироссийская резолюция ГА ООН наглядно показывает, сколько в мире осталось поистине суверенных стран, способных выразить свою позицию публично. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
«ООН возглавляет португалец Антониу Гутерриш. Напомню, что Португалия является страной-членом НАТО и придерживается антироссийской позиции. Кроме того, заседания ГА ООН проходят в Нью Йорке под полным контролем спецслужб и Госдепартамента США. Байден не скрывает давление Штатов на позицию других стран. Не так давно он заявил, что с рядом государств они «проработали» этот вопрос и они обязательно поддержат антироссийскую резолюцию. Таким образом об объективной и независимой оценке говорить не приходится», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«В мире на сегодняшний день реально существует около 40 полностью суверенных государств – это как раз те, кто воздержался от голосования на ГА ООН или голосовал против. Из них глобальным суверенитетом обладают три страны: Россия, Индия и Китай. Из тех государств, которые голосовали за эту резолюцию, суверенитетом обладают только Соединенные Штаты», – отметил парламентарий.
«Также стоит помнить, что эти 40 суверенных государств представляют наибольшую часть человечества, обладают огромными реальными объемами ВВП, а также являются крупнейшими военными державами и имеют уникальную географическую локацию», – обратил внимание собеседник.
«Именно так нужно считывать результаты голосования по этой резолюции. Все остальное, включая слова Байдена о том, что резолюция якобы показывает истинное отношение мира к действиям России, – это политический цирк. Если бы российское предложение о тайном голосовании было поддержано – результаты были бы прямо противоположные», – добавил сенатор.
«Регулярно участвуя в международных парламентских мероприятиях и форумах, я вижу, как многие страны ненавидят Америку. В кулуарах все с нами общаются и поддерживают, а когда дело доходит до голосований или публичных заявлений – все смотрят в сторону США», – рассказал Климов.
«Самое печальное в данной ситуации, что Соединенные Штаты просто используют Украину в угоду своих политических амбиций. Жалко людей, простых украинцев, которые стали заложниками марионеточного режима, оказавшего у власти в их стране», – сказал собеседник.
«Что касается вопроса, признает ли мировое сообщество новые границы России или не признает – то он неуместен. Этот вопрос уже решила наша страна. И согласно нашей Конституции, нам более не требуется никаких актов международного признания», – убежден парламентарий.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что антироссийская резолюция Генассамблеи ООН показывает отношение мира к действиям России на Украине. «Ставки в этом конфликте ясны всем, и мир послал недвусмысленный сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы. Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей. Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «мир только что продемонстрировал, что он более чем когда-либо сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения. Вместе с Генассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии».
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что обеспокоен слишком большим числом воздержавшихся при голосовании на Генассамблее ООН по резолюции, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Напомним, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.
В сентябре постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет президента Украины Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.
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