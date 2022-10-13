Борреля разочаровало большое число воздержавшихся на ГА ООН по резолюции против России

Глава дипломатии ЕС Боррель выразил недовольство большим числом воздержавшихся на ГА ООН по антироссийской резолюции

Евросоюз в целом доволен результатами голосования по антироссийской резолюции на Генассамблее ООН, однако вызывает опасения большое число воздержавшихся, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, в Евросоюзе «в целом довольны, что более 140 стран высказались» против присоединения регионов к России. Однако в то же время он выразил обеспокоенность, поскольку около 20% мирового сообщества решили не поддерживать и не отклонять резолюцию.

«Для меня это слишком много», – передает слова Борреля РИА «Новости», выступая на открытии в бельгийском Брюгге Европейской дипломатической академии.

Глава дипломатии отметил, что в этой связи ЕС «предстоит еще много работы» по переубеждению воздержавшихся.

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Документ поддержали 143 страны, против выступили пять – Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, воздержались 35 стран.