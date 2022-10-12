Детей и родителей в России научат правилам безопасности в интернете

В России стартовал «Месяц безопасного Интернета»

В связи с ростом рисков, связанных с Интернетом, волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с экспертами Лиги безопасного Интернета подготовили учебные пособия для школьников, советы для родителей, методические рекомендации для педагогов по безопасности в Сети.

Специалисты проведут уроки, круглые столы и семинары в 10 регионах России. Акция должна привлечь широкое внимание к проблеме информационной безопасности современных детей и подростков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«За два года ситуация в информационной сфере очень сильно изменилась: появились новые риски, опасности, с которыми сталкиваются дети и их родители. Наша организация получает очень много писем, обращений от родителей школьников в связи с распространением опасного контента, и многие мамы и папы, учителя просят советы и рекомендации, как общаться с детьми на эти темы», – отметила исполнительный директор Национального центра помощи, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

Для создания учебных пособий была привлечена большая команда педагогов, психологов, криминологов, специалистов, которые готовили этот методический материал.

Эксперты Национального центра и Лиги безопасного Интернета призваны помогать школам распространять навыки правильного поведения в Сети, а также постоянно оценивать реальный уровень цифровых угроз.

По данным организации, 10,5 млн детей в России являются активными подписчиками деструктивных групп и сообществ в Сети. Большинство российских подростков проводят в гаджетах ежедневно от 6 до 8 часов. Кроме того, каждый 10-й подросток проверяет обновления в социальных сетях по несколько раз за ночь.

Акция «Месяц безопасного Интернета» проводится не только для школьников, но и для педагогов и родителей. В рамках акции пройдут круглые столы для директоров, учителей и родителей, на которых специалисты Лиги безопасного Интернета расскажут о наиболее эффективных способах и подходах по общению с детьми на тему Интернета. Также эксперты проведут анкетирование, чтобы объективно оценить уровень интернет-грамотности родителей, выявить реальный уровень влияния угроз в Сети на детей и подростков.