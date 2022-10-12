Миллер усомнился в возможности скорого восстановления «Северных потоков»

Глава Газпрома Миллер заявил, что восстановление «Северных потоков» может занять не один год

Восстановление повреждений газопроводов системы «Северный поток» может занять не один год, заявил глава Газпрома Алексей Миллер во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, проблема восстановления не столько даже технологическая, вопрос является политическим. Миллер добавил, что ЕС и Германия должны дать ответ о заинтересованности в том, чтобы эти нитки были восстановлены, а также дали гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации этих ниток.

«Есть вопросы санкционные, есть вопросы экономические, есть вопросы юридические. И только после решения всех этих вопросов можно приступать к технологическому восстановлению, восстановлению целостности подорванных газопроводов. Если давать временную оценку, то это – не один год. Это достаточно долгая история», – сказал он, передает ТАСС.

Также он отметил, что нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать «Северный поток», если турбины Siemens не работают.

Напомним, теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2».