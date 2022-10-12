На замглавы администрации Белозерки Херсонской области совершено покушение

Американские СМИ раскрыли планы Британии по уничтожению Крымского моста

Grayzone: Британская разведка подготовила план по уничтожению Крымского моста ракетами еще весной

Сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста украинскими военными при помощи ракет или подрыва мин, сообщил портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником.

В публикации Grayzone сообщается, что портал получил презентацию от апреля 2022 года, предназначенную для высших чинов британской разведки, где излагается план подрыва Керченского моста... при участии специально подготовленных украинских солдат, передает РИА «Новости».

Отмечается, что план был составлен по запросу сотрудника разведки Британии и советника генсека НАТО Криса Донелли. Автор документа военный Хью Уорд, в плане описываются стратегии создания угрозы военно-морским силам России.

Уорд предлагал уничтожить мост с помощью ударов крылатыми ракетами по опорам центральной арки моста или подрыва мин, установленных на опоры водолазами или беспилотными подводными аппаратами.

В публикации говорится, что Донелли переслал план бывшему министру обороны Литвы Аудрюсу Буткявичюсу, который мог передать его украинским властям.

Как отмечает портал, он ранее являлся совладельцем компании Bulcommerce KS – посредника в поставках оружия и боеприпасов из Болгарии на Украину. Кроме того, вскрылась связь экс-министра с сотрудником британской внешней разведки MI6 Гайем Спиндлером.

Уорд, с которым связался портал, не отрицает участие в подготовке плана по уничтожению моста, но и не подтверждает его, сославшись на необходимость переговоров с Донелли.

Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись цистерны железнодорожного состава, следовавшего в Крым. Два автомобильных пролета частично обрушились.

По словам президента России Владимира Путина, за подрывом стоят спецслужбы Украины.

В свою очередь глава СКР Александр Бастрыкин в докладе президенту заявил, что дело о взрыве возбудили по статье «Терроризм». Он добавил, что уже удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт. Он уточнил, что авторами взрыва являются спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта.

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