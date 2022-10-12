Постпреды ЕС отказались признавать российские паспорта в новых субъектах

Постпреды стран ЕС согласовали непризнание паспортов, выданных на «оккупированных» территориях Украины и Грузии

Российские паспорта, выданные на территориях, считающихся «оккупированными у Украины и Грузии» не будут признаваться для выдачи виз и въезда в шенгенское пространство, соответствующего соглашения достигли постпреды стран ЕС заседании COREPER II, следует из заявления председательствующей сейчас в Совете ЕС Чехии.

В заявлении говорится, что постпреды согласовали свою позицию, согласно которой паспорта новых субъектов России не будут действительны при получении виз или въезде в шенгенское пространство, приводит РИА «Новости» заявление председательства Чехии в Twitter.

Таким образом, вопрос теперь может обсуждаться между Советом ЕС и Европейским парламентом.

Как сказано в заявлении, решение постпредов является ответом на «неспровоцированную и неоправданную агрессию со стороны России против Украины, а также практику РФ по выдаче заграничных паспортов России жителям оккупированных регионов».

Напомним, с 19 сентября в Польше, Эстонии, Латвии и Литве начал действовать запрет на въезд россиян и белоруссов с шенгенскими визами, выданными в других странах ЕС.

Помимо этого, с 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией.