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Польша и Прибалтика запретили въезд россиянам с визами других стран ЕС
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В Польше, Эстонии, Латвии и Литве вступает в силу запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других странах ЕС, сообщают информационные агентства.
Кроме того, Швейцария с понедельника приостанавливает упрощенный режим выдачи виз гражданам России. Теперь необходимы документы, подтверждающие цель поездки. Стоимость визы увеличена с 35 до 80 евро. Сроки обработки документов увеличены с пяти до 15 дней. Россияне, у которых уже есть действующая шенгенская виза, не подпадают под действие этих мер, передает РИА «Новости».
Напомним, с 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину России для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.
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В Румынии предложили Украине вернуться в естественные границы
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Украина находится в неестественных границах и должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии, заявил бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга.
«Украина должна уступить территории: Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, России – Донбасс и Крым. Это территории других стран», – цитирует РИА «Новости» Маргу.
Он подчеркнул, что киевским властям до сих пор так и не удалось построить демократию в стране.
«Пока что там еще очень далеко до демократии, на Украине запрещены партии, контролируется телевидение, есть олигархи, которые покидают страну с деньгами. Государство, откуда большинство уезжает со своими накоплениями, не может быть ни демократическим, ни развитым», – объяснил эксперт.
Марга также добавил, что пока ситуация не будет решена путем обсуждения с Америкой, Россией, Германией, Украиной и Китаем, мира в Европе не будет.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон продолжит всеми силами затягивать конфликт на территории Украины, несмотря на потери украинской армии и возникающие экономические проблемы Европы,
До этого Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля последней над «историческими владениями» на Украине.
По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.
В Польше признали поддержку России половиной человечества
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Россию поддерживает половина Земли, а российский президент Владимир Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите ШОС, пишет журналист Енджей Белецкий в статье для польского издания Rzeczpospolita.
«Ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может, поскольку, несмотря на украинский конфликт, многие мировые лидеры с большим опытом за плечами поддерживают с ней контакты», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
В публикации отмечается, что встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС «стала шоком» для Запада. Автор указал, что Нью-Дели отказался присоединиться к санкциям и тем самым сохранил импорт российского оружия. Кроме того, он стал вторым по объему покупателем российской нефти.
Белецкий отметил, что Турция, даже будучи членом НАТО, тоже не присоединилась к антироссийским санкциям Запада и сделала ставку на сбалансированную политику в украинском конфликте.
Также журналист подчеркнул, что Иран не только не осудил действий России, но даже назвал их законной защитой ее геостратегических интересов.
При этом по мнению автора, самым главным союзником России по-прежнему остается Китай. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о намерении двух стран более тесно сотрудничать, и его встреча с Путиным «важна во внутриполитическом смысле» в преддверии съезда Коммунистической партии Китая, так как позволяет ему продемонстрировать свой авторитет в мире, резюмировал польский журналист.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.
Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».
В Кремле отмечали, что Россия и Китай, в отличие от некоторых других стран, не претендуют на то, чтобы рулить всем миром.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что добиться изоляции России практически невозможно. Глава военного ведомства отмечал, что друзья нашей страны остались друзьями, несмотря на санкционное давление, которое оказывается западными странами на Россию.
Латвийский депутат возмутился специальными «местами для русских» в автобусах Риги
Депутат Сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о дискриминационном «объявлении» в общественном транспорте в Риге.
Парламентарий отметил, что Службе госбезопасности Латвии следует выяснить, размещалось ли это «объявление» в действительности.
«Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», – написал Юдин в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Его слова передает РИА «Новости».
Напомним, в Сети появились сообщения о том, что в салоне одного из автобусов в латвийской столице якобы появилась табличка, согласно которой «места для русскоязычных находятся только на задней площадке».
В Латвии проживают около 1,8 млн человек. Из них около 40% – русскоязычные. В республике один государственный язык – латышский. Русский язык обладает статусом иностранного.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как русских Прибалтики травят из-за событий на Украине.
Россия полностью вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
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Действия полномочий судьи России в Европейском суде по правам человека прекращены с 16 сентября, поскольку с этого момента российская сторона более не является членом европейской конвенции о правах человека, говорится в заявлении ЕСПЧ.
«5 сентября 2022 года суд полного состава принял к сведению тот факт, что прекращение статуса Российской Федерации в качестве Высокой Договаривающейся Стороны Конвенции с 16 сентября 2022 года также влечет за собой прекращение полномочий судьи суда Российской Федерации», – цитирует сообщение ЕСПЧ РИА «Новости».
Сейчас на рассмотрении суда находится 17 тыс. 450 исков против России, суд по-прежнему может рассматривать жалобы против нее на нарушение Конвенции в отношении деяний, совершенных до 16 сентября.
Российская Федерация 15 марта начала процесс выхода из Совета Европы. 11 июня были опубликованы подписанные президентом России Владимиром Путиным законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года, – с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы.
В Госдуме призвали привлечь президента Польши к ответственности за заявления о репарациях
Необходимо оценить высказывания президента Польши Анджея Дуды о репарациях от России за Вторую Мировую войну и привлечь его к ответственности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа. ... Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что республика должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России.
«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Wprost.
Также власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Евродепутат пришел на заседание в майке российского футболиста
Ирландский депутат Европарламента Майкл Уоллес выступил на заседании в майке итальянского футбольного клуба «Торино» с фамилией полузащитника сборной России Алексея Миранчука.
Соответствующее видео парламентарий разместил в своем Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Выступление состоялось 16 сентября – накануне матча 7-го тура чемпионата Италии «Торино» – «Сассуоло». Политик пожелал «Торино» удачи в игре. Туринцы в субботу уступили «Сассуоло» со счетом 0:1, передает РИА «Новости».
Миранчук перешел в «Торино» минувшим летом на правах аренды из «Аталанты». 13 августа в матче первого тура чемпионата Италии против «Монцы» он дебютировал за туринскую команду и забил свой первый мяч за новый клуб. В перерыве встречи игрок был заменен из-за мышечной травмы. Позднее пресс-служба клуба сообщила, что на возвращение в строй Миранчуку потребуется 30-40 дней.
Орбан назвал энергетические меры Европы против России санкциями «карлика против великана»
Энергетические санкции стран Европы против России представляют собой санкции карлика против великана, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы учили, что санкции вводит сильный против слабого. Но мы сейчас видим, что мы в Европе – энергетические карлики, которые вводят санкции против энергетического великана», – цитирует ТАСС Орбана.
Ранее госсекретарь офиса венгерского премьера Чаба Деметер назвал антироссийские санкции «средствами самоповреждения» для Европы. А в конце прошлой недели глава будапештской дипломатии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поставил перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз нашел способ наказать Орбана за дружбу с Россией.
Политику в отношении России предложили пересмотреть три страны ЕС
Главы ведомств по европейским делам Германии, Франции и Польши объявили о планах по пересмотру принципов политики ЕС в отношении России, заявили в немецком МИД.
«Поскольку агрессивная война России против Украины знаменует собой фундаментальный поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России», – цитирует сообщение «Газета.Ru».
В заявлении отмечается, что главы ведомств выступают за «стратегический подход» к восстановлению Украины на согласованной и устойчивой основе и с участием международных партнеров.
В четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал бороться с противниками военной поддержки Киева.
Новак предупредил о растущем энергетическом кризисе в Европе
Европейские потребители продолжают получать счета за электроэнергию и газ, которые не могут оплатить, и этот кризис лишь нарастает, заявил в эфире телеканала «Россия-1» вице-премьер России Александр Новак.
«Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает», – передает ТАСС слова Новака в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Комментируя предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «отправлять эти счета в Москву», Новак сказал: «Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет».
Напомним, президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС заявил, что обвинения России в энергетическом кризисе со стороны Евросоюза стали попыткой переложить вину, политики таким образом пытаются защититься от возмущения своих граждан.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о митингах в странах Европы на фоне роста цен на электроэнергию и газ.
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Судоходный канал через Балтийскую косу открыли в Польше
Рядом с Калининградом в Польше открыли судоходный канал через Балтийскую косу, в субботу по нему прошли первые суда в польский порт Эльблонга.
Начиная строить канал, польские власти обращали особое внимание, что благодаря нему появится возможность входа в Вислинский залив (Калининградский залив) в обход российских территориальных вод. Польские суда получат свободный доступ ко всем портам Вислинского (Балтийского) залива и к морскому порту Эльблонга. До настоящего времени суда должны были заходить в Вислинский залив и порт Эльблонга через территориальные воды России, заблаговременно уведомив об этом российские власти. При этом, Россия имела право запретить проход судов через свою морскую территорию, передает РИА «Новости».
«Здесь не идет речь о том, смогут ли здесь проплывать самые большие корабли. Для того, чтобы получать товары с самых больших судов, у нас есть другие порты. Для того, чтобы загружать самые большие суда, у нас есть другие места на побережье Польской республики. Речь идет о том, чтобы эта дорога была открыта также символически, чтобы не нужно было спрашивать согласия страны, которая не является дружественным нам государством», – заявил президент Польши Анджей Дуда.
Балтийская (Вислинская) коса – узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы – 65 километров (35 из них принадлежат России). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области она отделена от материка судоходным проливом. Польша несколько лет строила здесь судоходный канал длиной более километра и глубиной пять метров. Это позволит заходить в порт Эльблонга судам с осадкой до четырех метров, длиной до 100 метров и шириной до 20 метров.
Кроме канала со шлюзом и системой затворов, был построен искусственный остров площадью почти 200 га, разводные мосты. По последним данным, стоимость строительства составила почти два миллиарда злотых (около 425 млн долларов).
Ранее на тот момент врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что решение польских властей прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу не связано с экономическими причинами, он нужен для переброски танков.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Польша нужен этот судоходный канал.
Европа собралась бороться с энергокризисом отключением уличного освещения
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Европа пытается экономить энергию, выключая освещение фасадов общественных зданий, сообщило американское издание Politico.
Издание описало, какие меры предпринимают разные страны из-за резкого скачка цен, последовавшего после введения санкций против России, передает РИА «Новости».
Так, в Германии приняли новый закон об экономии электроэнергии, который вводит временный запрет на освещение достопримечательностей. Наиболее зависимые от российского газа немецкие регионы изо всех сил пытаются найти решения для сокращения потребления. В Ганновере, например, перешли на холодные души во всех общественных учреждениях.
Испания, в свою очередь, ввела комендантский час, и теперь магазины должны гасить свет и закрываться ровно в 22.00.
В Париже свет на Эйфелевой башне также стали выключать на час раньше обычного. Кроме того, в 12 тысячах французских коммунах полностью или частично отключили уличное освещение в ночное время, говорится в статье.
Помимо этого, французские власти запустили программу «энергетической трезвости» для снижения потребления электроэнергии на 10%. Некоторые предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели несколько сотрудников на частичную занятость.
Возросшие счета также привели к прекращению работы нескольких десятков бассейнов, в том числе крупнейшего спортивного комплекса Pailleron в Париже, отмечается в публикации.
Накануне президент России Владимир Путин указал, что одной из причин наступления энергетического кризиса в Европе является неаккуратный подход ЕС к «зеленой повестке».
Напомним, в среду Еврокомиссия обязала страны Евросоюза до 31 марта 2023 года снизить потребление электричества на 10% от средних показателей за последние пять лет. В прошлое воскресенье экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что разразившийся в Европе кризис в электроэнергетике - «это результат либерализации последних 15–18 лет», причем европейские политики «сами спровоцировали» эту ситуацию, когда примерно 18 лет назад рынок «направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии».
В прошлый четверг президент Турции Тайип Эрдоган заявил о панике Запада из-за энергетического кризиса, роста цен на топливо и приближающейся зимы. Днем ранее президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной.
Боррель захотел, чтобы условия мира на Украине определял Киев
Определять условия для прекращения конфликта должны украинские власти, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Свое мнение он опубликовал в статье французской газеты Journal du dimanche.
«Именно на украинцев и только на них ляжет забота определить будущие условия (мира)», – приводит его слова РИА «Новости».
Боррель также призвал европейские страны усилить поддержку Украины, «удовлетворяя ее военные и экономические потребности», отметив, что межправительственный европейский фонд впервые с момента своего создания начал финансировать военную помощь государству, где идет конфликт.
Кроме того, Боррель высказался по поводу антироссийских санкций, отметив, что они позволили Европе «освободиться» от энергетической и экономической зависимости от России, угрожавшей «независимости и безопасности» европейских стран.
Ранее Боррель призывал бороться с противниками оказания военной помощи Киеву в Европе.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
МИД Финляндии усомнился в законности решения Эстонии ограничить выдачу виз россиянам
Финское внешнеполитическое ведомство не давало рекомендаций правительству страны применять эстонскую ограничительную визовую практику в отношении россиян с шенгенскими визами, следует из сообщения ведомства.
Финский МИД посчитал принятые другими странами решения противоречащими Шенгенскому кодексу.
«Эстония пытается утверждать, что российские и белорусские обладатели туристических виз представляют угрозу общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям – непосредственно на основании их национальности. Такая интерпретация Эстонии может быть признана юридически сомнительной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Финляндии.
Отмечается, что Шенгенский кодекс о границах не предусматривает отказ во въезде непосредственно на основании гражданства. Но в Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян на фоне проводимой на Украине специальной военной операции.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.
Напомним, российские туроператоры после отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза перестали оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд стран, в числе которых Финляндия.
Путин назвал причины энергетического кризиса в Европе
Обвинения России в энергетическом кризисе со стороны Евросоюза стали попыткой переложить вину, политики таким образом пытаются защититься от возмущения своих граждан, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС.
«Это очередная попытка переложить проблему или головную боль с больной на здоровую. Вот что это такое. У нас в народе так и говорят. Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции, а гораздо раньше», – передает ТАСС его слова.
Глава государства отметил, что подобные заявления делаются, «чтобы обеспечить себе защиту от возмущенных граждан своих стран». Среди причин наступления энергетического кризиса в Европе Путин назвал неаккуратный подход ЕС к «зеленой повестке».
«Зеленая повестка» нужна, конечно, нужно заботиться о климате и не допустить прохождение точки невозврата, когда климат начнет меняться таким образом, что остановить это будет уже невозможно», – сказал он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о митингах в странах Европы на фоне роста цен на электроэнергию и газ.
Раскрыты планы эмигрантского польского правительства по созданию «Великой Польши» во время ВОВ
Польские подпольные вооруженные формирования под руководством эмигрантского правительства в Лондоне вели активную борьбу против Красной армии во время Великой Отечественной, пытаясь «возродить великопольское государство», говорится в раскрытых архивных документах ФСБ России.
В числе раскрытых документах есть специальное сообщение, отправленное 17 сентября 1944 года руководителем управления военной контрразведки СМЕРШ 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенантом Павлом Зелениным руководителю СМЕРШа Виктору Абакумову, командующему войсками фронта генералу армии Ивану Черняховскому и члену Военного совета фронта Василию Макарову, передает РИА «Новости».
«Материалами следствия по делам арестованных установлено, что эти цели и задачи, поставленные перед армией краевой Польши, целиком и полностью исходили от польского эмигрантского правительства в Лондоне», – говорится в сообщении Зеленина.
Зеленин рассказывал о действиях польской «Армии Крайовой» («АК», польск. Armia Krajowa), действовавшей под руководством из Лондона. «АК» пыталась захватить западные территории Украины, Белоруссии и часть Литвы. «АК» не являлась обычной армией, она представляла собой объединение подпольных вооруженных отрядов, управлявшихся Лондоном. В составе армии были диверсионно-террористические и разведывательные структуры.
Задачей отрядов «АК» со вступлением советских войск в 1944 году на территории Литвы и Западной Белоруссии являлось сосредоточение на районах Вильнюса и Августова, сохранение личного состава, вооружение и нанесение удара в тыл Красной Армии, указывал Зеленин.
Он пояснял, что эмигрантское правительство сообщало полякам в Литве, на западе Украины и Белоруссии, что «Великая Польша» может возродиться только в результате борьбы с СССР.
Зеленин также приводил протоколы допросов членов подпольных структур.
«Станкевич (один из руководителей подпольного комитета в Вильно) говорил нам, что после освобождения Красной армией польской территории мы создадим независимое польское национальное государство, присоединим к нему Западную Украину и Белоруссию», – сказал на допросе Генрих Кивник.
«Если же Советский Союз, как говорил Станкевич, не пойдет на уступки мирным путем, то тогда мы выступим войной против СССР, победим его и присоединим эти земли к «Великой Польше», – указывал он.
Польский поручик Георгий Рущиц в ходе допросов заявлял, что все указания от польского эмигрантского правительства готовили польское население к восстановлению «Великой Польши» в границах 1939 года.
«В этих целях на территории Виленщины укреплялась польская войсковая организация, вербовалось в нее польское население, собиралось оружие», – отмечал он.
Ранее действующий президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна должна потребовать «репарации» от России и Германии.
Власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.