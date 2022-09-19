Польша и Прибалтика запретили въезд россиянам с визами других стран ЕС

Раскрыты планы эмигрантского польского правительства по созданию «Великой Польши» во время ВОВ

Польские подпольные вооруженные формирования под руководством эмигрантского правительства в Лондоне вели активную борьбу против Красной армии во время Великой Отечественной, пытаясь «возродить великопольское государство», говорится в раскрытых архивных документах ФСБ России.

В числе раскрытых документах есть специальное сообщение, отправленное 17 сентября 1944 года руководителем управления военной контрразведки СМЕРШ 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенантом Павлом Зелениным руководителю СМЕРШа Виктору Абакумову, командующему войсками фронта генералу армии Ивану Черняховскому и члену Военного совета фронта Василию Макарову, передает РИА «Новости».

«Материалами следствия по делам арестованных установлено, что эти цели и задачи, поставленные перед армией краевой Польши, целиком и полностью исходили от польского эмигрантского правительства в Лондоне», – говорится в сообщении Зеленина.

Зеленин рассказывал о действиях польской «Армии Крайовой» («АК», польск. Armia Krajowa), действовавшей под руководством из Лондона. «АК» пыталась захватить западные территории Украины, Белоруссии и часть Литвы. «АК» не являлась обычной армией, она представляла собой объединение подпольных вооруженных отрядов, управлявшихся Лондоном. В составе армии были диверсионно-террористические и разведывательные структуры.

Задачей отрядов «АК» со вступлением советских войск в 1944 году на территории Литвы и Западной Белоруссии являлось сосредоточение на районах Вильнюса и Августова, сохранение личного состава, вооружение и нанесение удара в тыл Красной Армии, указывал Зеленин.

Он пояснял, что эмигрантское правительство сообщало полякам в Литве, на западе Украины и Белоруссии, что «Великая Польша» может возродиться только в результате борьбы с СССР.

Зеленин также приводил протоколы допросов членов подпольных структур.

«Станкевич (один из руководителей подпольного комитета в Вильно) говорил нам, что после освобождения Красной армией польской территории мы создадим независимое польское национальное государство, присоединим к нему Западную Украину и Белоруссию», – сказал на допросе Генрих Кивник.

«Если же Советский Союз, как говорил Станкевич, не пойдет на уступки мирным путем, то тогда мы выступим войной против СССР, победим его и присоединим эти земли к «Великой Польше», – указывал он.

Польский поручик Георгий Рущиц в ходе допросов заявлял, что все указания от польского эмигрантского правительства готовили польское население к восстановлению «Великой Польши» в границах 1939 года.

«В этих целях на территории Виленщины укреплялась польская войсковая организация, вербовалось в нее польское население, собиралось оружие», – отмечал он.

Ранее действующий президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна должна потребовать «репарации» от России и Германии.

Власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.