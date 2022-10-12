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Венгрия выступила против новых антироссийских санкций
Венгрия перед встречей министров энергетики стран ЕС в Праге выступила против введения антироссийских санкций
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Венгрия выступила против дополнительных энергетических санкций в отношении России и выразила надежду, что от Евросоюза не последует новых предложений в этой области, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, ранее введенные санкции Брюсселя оказались ошибочными и вызвали энергетический кризис в Европе. Так, не только цены, но и предложения ЕК оказались совершенно оторванными от реальности. Сийярто призвал вернуться к здравому смыслу во избежание более крупных проблем, передает РИА «Новости».
«Будем надеяться, что больше не будет «великих» идей от Брюсселя», – добавил Сийярто.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС в энергетической сфере не имеют должной эффективности, и призвал их немедленно пересмотреть.
Президент США Джо Байден заявил, что коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину.
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Euobserver: ЕС решил не считать Крым «аннексированным»
Euobserver: ЕС собирается договариваться с Россией по Украине, не упоминая Крым как «аннексированную территорию»
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ЕС собирается договариваться с Россией по Украине и больше не упоминает Крым как «аннексированную территорию», сообщает издание Euobserver, изучившее последний проект резолюции Генассамблеи ООН по вопросу России.
Отмечается, что в резолюции делают упор на «диалог, переговоры, посредничество и другие мирные средства по урегулированию конфликта на Украине», сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.
Кроме того, в новом варианте резолюции не идет речи о Крыме, в прежнем документе полуостров называли «аннексированным» Россией. Разработчиков проекта тревожит, что незападные страны не поддерживали предыдущие резолюции. Также они отмечают усталость многих западных стран от конфликта.
Голосование по новому проекту резолюции пройдет в среду.
Ранее резолюцию с осуждением действий России на Украине не поддержали девять членов Организации американских государств (ОАГ), включая Аргентину, Боливию, Бразилию, Мексику, Никарагуа.
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Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ по всей линии фронта
Минобороны: Отражены атаки ВСУ на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях
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Российские военные отразили все атаки Вооруженных сил Украины на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях, на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях в результате понесенных потерь противник наступательных действий не предпринимал, заявили в Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны говорится, что на Купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад войск Украины, усиленных иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки прорыва обороны войск РФ в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики.
Отмечается, что все атаки противника отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин.
В ведомстве добавили, что в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области российскими войсками уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля.
Кроме того, на Краснолиманском направлении ВСУ вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали, указали в Минобороны.
В сообщении говорится, что в районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской народной республики обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль.
В Минобороны подчеркнули, что на Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской народной республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артемовск и Зайцево Донецкой народной республики. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.
На Запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка Донецкой народной республики. Все атаки подразделениями российских войск отражены. Уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Кроме того, указали в ведомстве, высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье.
Отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении в результате понесенных значительных потерь в живой силе и технике противник масштабных наступательных действий не предпринимал. По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности.
«В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области в результате сосредоточенных ударов российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвана попытка сосредоточения войск противника. Также нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области», – говорится в сообщении.
В Минобороны сообщили, что потери ВСУ на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронированные машины, семь боевых машин пехоты. Уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб», две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.
В пресс-службе добавили, что на Андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ из районов населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод Херсонской области. Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля.
Накануне в Минобороны сообщили, что ударом ВКС уничтожен штаб иностранных наемников в Запорожье.
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Ходаковский назвал главное оружие солдата
Командир бригады «Восток» ДНР Ходаковский назвал лопату главным оружием солдата против смерти
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Никогда нельзя пренебрегать возможностью вырыть себе лопатой укрытие, поскольку 70% потерь происходит от осколков, летящих вверх и вдоль земли, рассказал командир бригады «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.
В своем Telegram-канале Ходаковский написал, что самое главное оружие солдата против смерти – лопата. А поэтому именно ее нужно первой приводить «к нормальному бою, проверив, как черенок прикреплен к рабочей части и насколько и то, и другое работоспособно».
По его словам, 70% потерь происходит не от прямого попадания пули, а от осколков, летящих вверх и вдоль земли, и если солдат ниже уровня почвы – они летят не в него. «Поэтому никогда не обманывайтесь тишиной и не пренебрегайте возможностью вырыть себе укрытие – так говорил я сегодня российским добровольцам, прибывшим к нам добывать вместе с нами победу, и так советую всем, кого эта участь ждет в ближайшей перспективе», – добавил Ходаковский.
В понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
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На Украине сообщили о нарушении энергоснабжения по всей стране
Премьер Украины Шмыгаль заявил о введении графика аварийных отключений в четырех областях, в том числе в Киевской
Энергоснабжение нарушено почти по всей стране, в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях планируются аварийные отключения, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и Киеве. По его словам, электроснабжение нарушено практически по всей стране, в восьми регионах есть проблемы с водоснабжением.
Он добавил, что введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
Отмечается, что большую часть поврежденных объектов энергетической инфраструктуры смогут восстановить уже в понедельник, а часть возобновит работу уже во вторник.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
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Захарова указала Боррелю на роль ЕС в кризисе на Украине
Официальный представитель МИД РФ Захарова указала главе дипломатии ЕС Боррелю на роль Евросоюза в кризисе вокруг Украины
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила главе дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепу Боррелю, что весь кризис вокруг Украины Брюссель «смастерил сам, своими руками».
Таким образом дипломат прокомментировала слова Борреля на встрече с послами ЕС о том, что благополучие Евросоюза базировалось на дешевой энергии из России. Он выразил мнение, что экономика ЕС нуждается в серьезной реструктуризации, так как Россия и Китай уже не будут тем, чем были для развития экономики Евросоюза.
Как написала Захарова в своем Telegram-канале, глава дипломатии ЕС забыл добавить, что всего этого Евросоюз лишился благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США. Весь кризис вокруг Украины Брюссель смастерил сам, своими руками, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она также прикрепила к посту фотографию экс-главы дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон, «веселящейся на майдане во время антиконституционного переворота, совершенного на Украине при прямом вмешательстве ЕС и США».
«Подданная режима [Великобритании], который предпочел заблаговременно покинуть тонущий ЕСовский корабль. А теперь по старой англосаксонской традиции издалека наблюдает за судорогами Брюсселя. И за содеянным», – заключила Захарова.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему экономике Евросоюза пророчат «возвращение в Средневековье».
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Париж предостерег Европу от доминирования американского газа
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил Европу об опасности в условиях доминирования американского газа
Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ, выразил мнение министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
По информации издания, Париж стремится не допустить, чтобы конфликт на Украине привел к американскому экономическому господству, таким образом обвинив США в резком росте цен на СПГ, которые воспользовались ситуацией на Украине.
По словам Ле Мэра, Париж не согласится на те условия, в которых США продает свой СПГ в четыре раза дороже, чем он продает его своим компаниям.
Министр призвал уравновесить экономические отношения по энергетическому вопросу.
Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».
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ВКС России уничтожили в Николаевской области склад с 200 ракетами РСЗО HIMARS и «Ураган»
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Российские военные уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось более 200 ракет для РСЗО HIMARS и «Ураган», заявили в Минобороны
В Telegram-канале Минобороны говорится, что в результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более двухсот ракет к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также «Ураган».
Отмечается, что всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевую бронированную машину, три орудия и семь автомобилей.
В Минобороны добавили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления 14-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 9-го полка национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Редкодуб Харьковской области, Дробышево Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 163 районах.
Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Новоалександровка Херсонской области, Вольное Поле Донецкой народной республики, Зализничное Запорожской области и на восточной окраине города Запорожья, указали в ведомстве.
В пресс-службе заявили, что в районах населенных пунктов Кирово и Дробышево Донецкой народной республики уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37).
«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Доброе Николаевской области и ударный украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Миролюбовка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар-ТБ2», в районах населенных пунктов Снегиревка Николаевской области, Новомихайловка, Новомайорское и Благовещенка Донецкой народной республики и Устиновка Харьковской области», – говорится в сообщении.
Также сбиты четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и пять снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области и города Донецка.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 317 самолетов, 159 вертолетов, 2182 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5570 танков и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3460 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6431 единица специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные отразили все атаки Вооруженных сил Украины на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях, на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях в результате понесенных потерь противник наступательных действий не предпринимал.
Орбан попросил ЕС переработать санкции против России
Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС пересмотреть санкции против России из-за их неэффективности
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Антироссийские санкции ЕС в энергетической сфере не имеют должной эффективности, их необходимо пересмотреть, заявил изданию Cicero премьер Венгрии Виктор Орбан.
Он подчеркнул, что предлагает их не отменить, а переработать, сообщает «Интерфакс».
Орбан считает, что ограничительные меры применяются «примитивным образом» и поэтому являются «катастрофическими». «Мы хотели перестать финансировать Россию, но по факту делаем это», – сказал он, имея в виду параллельный рост цен на энергоносители, передает ТАСС.
«В вопросах энергетики мы карлики, а Россия – великан», – отметил Орбан.
Он также сказал, что в энергетической сфере не в интересах Европы сменить зависимость от России на зависимость от США. По словам Орбана, для обретения независимости Европа нуждается в четырех или пяти поставщиках энергоресурсов.
Кроме того, Орбан выступил за прекращение боевых действий на Украине. А также отметил, что на данный момент Запад сильно слаб, чего не было раньше. Он уточнил, что ни Индия, ни африканские страны не встали на сторону США против России, чего нельзя было представить ранее. В то же время, по мнению Орбана, соглашение о прекращении огня на Украине должны заключать США и Россия, поскольку Вашингтон оказывает различную поддержку Киеву.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину.
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Германия и Польша решили открыть центры подготовки военных для армии Украины
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Евросоюз намерен в центрах подготовки военных для ВСУ, которые будут находиться в Германии и Польше, обучить до 15 тыс. украинских военнослужащих, пишет Welt am Sonntag (WamS) со ссылкой на высокопоставленных дипломатов ЕС и соответствующие резолюции.
По информации издания, согласно решению, принятому в рамках «Комитета по политике и безопасности» (PSK), должны быть быстро созданы соответствующие модули и структуры для обучения. Цель заключается в том, чтобы Украина могла «самостоятельно вести боевые действия по защите территориальной целостности и суверенитета», сообщает газета. В будущем число обучающихся может быть увеличено до 15 тыс. человек и более, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Мандат на проведение учебной миссии будет действовать первоначально в течение двух лет.
Отмечается, что в Польше украинских военных будут обучать защите от химического, биологического и ядерного оружия, медицинской помощи, борьбе с кибератаками. Также программа предусматривает обучение военной логистике, ремонту оружия, ведению боевых действий в городских условиях, вопросы организации противовоздушной обороны и размещения артиллерии.
Издание добавило, что в Германии специальные учебные подразделения будут учить разминированию или тактике ведения войны. Курсы для украинских военных будут организованы и в других странах ЕС. По информации WamS, решение о развертывании новой учебной миссии должны принять министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге 17 октября.
В пятницу руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в скором времени Киев получит помощь в размере 2 млрд евро.
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Украинцев выгнали с митинга в Германии
Протестующие в Лейпциге призвали украинских «нацистов» покинуть Германию
В Германии на митинге против правительства протестующие потребовали от украинских беженцев уехать из страны и назвали их нацистами, кадры демонстрации опубликованы на YouTube-канале газеты Die Welt.
В Лейпциге демонстранты выкрикивали призывы в сторону людей с украинскими флагами и антироссийскими плакатами в руках. Недовольные политикой Германии и санкциями против России немцы призвали украинцев покинуть страну. «Нацисты, пошли вон! Вы живете за наш счет!» – скандировали жители Лейпцига, передает РИА «Новости».
Ранее в Германии состоялись массовые акции протеста в землях Мекленбург – Передняя Померания, Саксония-Анхальт, Тюрингия и Саксония. Протестующие требовали отменить санкции против России, перейти к мирным переговорам и прекращению поставок оружия на Украину.
До этого в Восточной Германии прокатились антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике.
Также митинги против падения жизненного уровня прошли в Праге и в Вене, где потребовали отменить санкции против России.
New York Times: Запад насмешил Путина «экологической показухой»
США и страны Европы «своей экологической показухой» вызвали смех у президента России Владимира Путина и у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, пишет The New York Times.
По данным издания, в Европе притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую «перепрыгнуть» к возобновляемой энергетике, и все «при этом будет в шоколаде». «Боже мой. Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу», – отметил обозреватель, передает РИА «Новости».
При этом, как указали в The New York Times, США, в отличие от Европы, в теории могут обеспечить свои нефтегазовые потребности, однако даже у них недостаточно экспортных ресурсов для компенсации сокращения добычи нефти со стороны России и ОПЕК+.
Обозреватель призвал западные страны перестать строить воздушные замки.
По его словам, единственный действительно эффективный способ перехода – послать убедительный ценовой сигнал: «либо налоги на грязную энергию, либо стимулы для чистой». «Пока мы не обеспечим стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, все наши слова можно смело назвать показухой. Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами», – подчеркнул обозреватель.
Ранее глава американского государства Джо Байден заявил, что решения России и Саудовской Аравии ведут к тому, что в США цены на бензин постепенно повышаются.
На Украине объявили в розыск Шойгу и Матвиенко
СБУ объявила в розыск Матвиенко, Шойгу, Колокольцева, Патрушева, Нарышкина и еще двух россиян
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск министра обороны Сергея Шойгу, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева.
Отмечается, что в розыск также объявлены директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и глава «Росгвардии» Виктор Золотов, передает ТАСС.
По данным СБУ, большинству членов Совбеза России предъявлены обвинения по ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).
Ранее в понедельник СБУ объявляла в розыск заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева и официального представителя министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.
Эрдоган предупредил о значительных трудностях стран Европы зимой
Президент Турции Эрдоган предупредил о значительных трудностях Европы зимой из-за ограничения поставок газа из России
Странам Европы зимой придется столкнуться со значительными трудностями из-за ограничения поставок газа из России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами турецкого молодежного фонда (TUGVA) в Стамбуле.
По словам Эрдогана, которого цитирует Anadolu, страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России, передает РИА «Новости».
«Сейчас вся в Европа задается вопросом: «Как пройдет эта зима?» – отметил президент Турции. При этом он предположил, что у Турции этой зимой не возникнет проблем с энергоресурсами.
Напомним, в прошлый четверг стало известно, что страны Европы предложили Еврокомиссии создать «динамический коридор цен» на газ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что экономике Евросоюза пророчат «возвращение в Средневековье».
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Казахстан призвал сограждан покинуть Украину
Власти Казахстана обратились к гражданам страны срочно уехась с Украины
Посольство Казахстана в Киеве обратилось с просьбой к своим гражданам отказаться от поездок на территорию Украины и по возможности покинуть эту страну, сообщила пресс-служба диппредставительства.
В сообщении говорится, что в связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах, передает ТАСС.
Кроме того, диппредставительство «убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины».
Ранее в украинской столице вновь объявили воздушную тревогу.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
Число обанкротившихся компаний в Германии за год выросло на треть
Число банкротств товариществ и корпораций в Германии в сентябре выросло на 34% по сравнению с 2021 годом
Число обанкротившихся предприятий в Германии в сентябре выросло на треть по сравнению с 2021 годом, свидетельствуют результаты анализа, проведенного Институтом исследования экономики имени Лейбница (IWH, Галле).
Согласно результатам проведенного исследования, в сентябре число банкротств товариществ и корпораций в ФРГ выросло на 34% по сравнению с 2021 годом, пострадало около 760 компаний. Как считают эксперты, в ближайшие месяцы число разорившихся фирм продолжит заметно расти, передает ТАСС.
По прогнозам Института исследования экономики имени Лейбница, в ноябре прошлогодние значения могут быть превышены на 40%. Причины этого, по мнению экспертов, заключаются не только в резком ухудшении экономической ситуации, но прежде всего в стремительном росте цен на энергоносители и другие факторы производства. В целом по итогам 2022 года эксперты ожидают роста корпоративной неплатежеспособности на 12–14% по сравнению с данными 2021 года.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Германии с соседями за энергоресурсы и планах Берлина спасти свои заводы зимой за счет отбора газа в странах Европы, а также разбирала, почему экономике Евросоюза пророчат «возвращение в Средневековье».
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