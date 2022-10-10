На Украине сообщили о нарушении энергоснабжения по всей стране

Юрий Подоляка назвал последствия ударов по украинской инфраструктуре

Военный аналитик Подоляка: Систематические удары по инфраструктуре погрузят Украину во тьму

Удары, нанесенные по территории Украины, являются лишь предупреждением со стороны России для Владимира Зеленского и его западных партнеров, которые начали заниматься откровенным терроризмом. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил военный аналитик Юрий Подоляка.

«Москва фактически нанесла предупреждающий удар. Мы уже видим, что часть городов остались без света, где-то не работает мобильная связь и интернет, кое-где отключена подача воды. То есть даже предупреждение оказалось эффективным, в том числе с информационной точки зрения. Если же Зеленский продолжит организовывать теракты – Россия ударит сильнее, погрузив Украину во тьму», – сказал журналист, военный обозреватель Юрий Подоляка.

Эксперт также выразил уверенность в том, что украинские власти способны относительно быстро восстановить разрушенные объекты. «Но если такие «прилеты» станут системой, инфраструктура городов просто не выдержит подобного натиска», – утверждает Подоляка.

Собеседник также предположил, что Зеленский не просчитал последствия теракта на Крымском мосту. «У Украины есть определенные проблемы на фронте, хотя наступательный потенциал еще не исчерпан. Но чем меньше становится бравых сообщений с линии боевого соприкосновения, тем выше должен быть градус конфликта», – отметил он.

«И сейчас будет интересно посмотреть, как на происходящее отреагирует Вашингтон. Не исключаю, что Штаты в очередной раз выразят озабоченность, а также увеличат военную поддержку ВСУ, как того добивается Зеленский», – предполагает журналист.

«Европейские страны могут сделать несколько иной шаг. Они, скорее всего, вновь объявят о новых санкциях. При этом украинский кризис этим государствам поднадоел, они хотят как можно скорее его закончить. И любые действия, которые поспособствуют его завершению, будут только приветствоваться. Но официально об этом говорить никто не станет», – говорит эксперт.

«Также в скором времени мы снова услышим некие уроки морали с двойными стандартами со стороны Запада. И нам, кажется, придется к этому привыкнуть. Дело в том, что международная система безопасности окончательно разрушена. И то, на что многие политики раньше ссылались и опирались, теперь бессмысленно. Разгромили же эту систему американцы, которые в 2008 году признали Косово. И не им рассуждать об ударах по энергосистемам городов, особенно после того, что они натворили в Югославии», – резюмировал Подоляка.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нанесен массированный удар по объектам инфраструктуры Украины. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.

Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.

После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах. В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.

Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет. Также Зеленский договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней, чтобы усилить давление на РФ и оказание помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

Как сообщил газете ВЗГЛЯД киевлянин Алексей Нечаев, ракетные удары в районах Киева продолжались более пяти часов. К обеду достоверно известно о том, что несколько ударов пришлось на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 столицы, которые расположены на правом берегу Днепра. При этом доказательств поражения зданий СБУ и ГУР Минобороны Украины пока нет.

«При этом настроения среди киевлян самые разные. Большинство понимают, что сегодняшние удары – это ответ за Крымский мост. Мэрия города уже призвала местных жителей запастись едой, зарядить мобильные телефоны и собрать теплые вещи. Они не исключают повторения ударов. Ну а пресса и телевидение рассказывают о том, как Зеленский получает поддержку Запада и в скором времени выступит на саммите «Большой семерки». Других проблем у офиса президента Украины, видимо, нет», – отметил киевлянин.

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