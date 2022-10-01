|
|
Россия ввела ответный запрет на грузовые автоперевозки для ряда стран ЕС
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Правительство России установило запрет с 10 октября на грузовые автомобильные перевозки по территории страны для компаний из стран ЕС, Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, Норвегии и Украины.
Запрет вводится в ответ на ограничения, установленными этими странами для российских грузоперевозчиков. Постановление вступает в силу с 10 октября и будет действовать до 31 декабря текущего года , говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Одновременно с этим предусмотрен ряд товаров, на перевозку которых данное ограничение не распространяется. В их числе различные виды продовольствия.
«Перечень товаров, на перевозку которых не распространяется запрет, установленный пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года: живые животные, мясо и пищевые мясные субпродукты, рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты животного происхождения, живые деревья и другие растения, алкогольные и безалкогольные напитки, пластмассы, керамические изделия, стекло, часы», – говорится в тексте сообщения.
Запрет на автоперевозки грузов по России для транспорта из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины вводится с 10 октября.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о некоторых вопросах осуществления международных автоперевозок грузов в связи с недружественными действиями ряда стран.
Эксперт Юшков оценил версию Sky News о минировании «Северных потоков»
|
|
«Возможно, нас пытаются увести в сторону и заставить копаться в «глубинах истории». Но уверен, что решение о подрыве «Потоков» приняли буквально несколько дней назад», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее британский телеканал Sky News предположил, что «Северные потоки» могли заминировать «несколько месяцев или даже лет назад».
«Северный поток – 2» был достроен в 2021 году, поэтому странно говорить о минировании несколько лет назад. Также сложно представить, что какое-то время назад был заминирован «Северный поток – 1», а после окончания строительства приготовились взрывать и второй. Тогда получается, что каждый новый газопровод по умолчанию сразу минируют», – иронизирует Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если допустить версию о нескольких месяцах, то сразу вспоминается февральская угроза Джо Байдена о том, что в скором времени «Северного потока – 2» просто не станет. Чисто теоретически США могли бы заминировать газопроводы сразу после начала спецоперации России на Украине», – рассуждает собеседник.
Эксперт также усомнился в правдоподобности версии о том, что Россия могла сама заминировать трубы. «Возникает простой вопрос: зачем? Мы вложили в это строительство миллиарды долларов. Более того, на базе темы поставок российского газа Москва может торговаться с другими странами и получать различные послабления санкционного режима. Но если нет труб, нет и инструмента для торга», – отмечает он.
Собеседник предположил, что публикация Sky News может быть попыткой «замести следы». «Не так давно в этом районе НАТО проводило учения с подводными автономными дронами. Сейчас все начинают откручивать трекеры назад, смотреть историю перемещения кораблей, самолетов, лодок, их остановки. Так что, возможно, нас просто пытаются увести в сторону», – заключил Юшков.
Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций.
Телеканал подчеркнул, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад.
В свою очередь постпред РФ в Вене Михаил Ульянов высмеял эту версию. «Один из западных нарративов состоит в том, что русские – патологические мазохисты. Их любимые занятия – обстреливать себя на ЗАЭС, взрывать собственные трубопроводы в Балтийском море и так далее, – отметил постпред. – Смешно? Да. Глупо? Да. Но часть западной публики покупает это с энтузиазмом», – приводит слова дипломата ТАСС.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». По их данным, причиной повреждения газопроводов стали взрывы, а не землетрясения или оползни. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия против газопроводов и почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт Юшков: Остановка «Турецкого потока» создаст огромные проблемы для Европы
|
|
Если США добьются остановки «Турецкого потока», Европа столкнется с жесточайшим дефицитом топлива и космическими ценами на газ, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. При этом серьезный удар будет нанесен и по России. Ранее из-за санкций ЕС была досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток».
«Европа продолжает повышать ставки в противостоянии с Россией. При этом мы видим, что западноевропейским странам уже не так принципиальна работа «Турецкого потока», поскольку по нему они все равно газ не получают», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Но если газопровод остановится, на себе это ощутит весь мир в экономическом плане. При таком раскладе цены на газ стремительно рванут вверх. Особенно учитывая, что Украина в скором времени, вероятно, перестанет быть транзитером российского газа», – отмечает собеседник.
Он также напомнил о корпоративном споре «Нафтогаза» и Газпрома. «Украина считает, что Москва недоплачивает по имеющемуся контракту. Так что, скорее всего, условно через неделю Киев откажется качать газ», – предполагает Юшков.
При этом больше всего в остановке «Турецкого потока» заинтересованы Соединенные Штаты, продолжает эксперт. Но Турция, которая является основным получателем российского топлива, не станет добровольно отказываться от поставок, уверяет он.
«Тогда остается чуть ли не единственный вариант – США или Британия могут взорвать трубу, несмотря на то, что она пролегает значительно глубже, нежели «Северные потоки». Сейчас внимание всего мира уже приковано к Черному морю», – подчеркнул Юшков.
«Отмечу, что такая диверсия мгновенно испортит отношения Анкары и Вашингтона. У них и так дела обстоят не очень гладко. Более того, Турция в последнее время стала очень мощным региональным игроком. И она в силах создать Штатам много проблем и на Ближнем Востоке, и на Украине. Захотят ли США рисковать – вопрос», – рассуждает эксперт.
Собеседник также предположил, что Белый дом может надавить на Болгарию, чтобы та под надуманным предлогом остановила прокачку газа по своей территории. «Но в данном случае мы уже ничего не сможем сделать», – утверждает он.
В целом остановка «Турецкого потока» создаст серьезные трудности практически для всего мира. «Для России это будет фактически остановкой поставок газа в Европу. Тогда Москва начнет сокращать добычу на западносибирских месторождениях. А наш экспорт будет направлен только в Турцию, плюс небольшие поставки СПГ на Балтику. Но это совсем мелко», – рассказал Юшков.
«Для юго-восточной Европы остановка будет огромной проблемой. Это приведет к невероятному дефициту газа, цены серьезно вырастут, остро встанет и вопрос логистики. Дело в том, что те же Венгрия и Сербия не имеют выхода к морю, поэтому нормально закупать СПГ не смогут», – продолжил он.
«Им придется экстренно договариваться с прибрежными государствами, чтобы они разрешили использовать часть своих мощностей. Но их там и так не очень много», – заключил Юшков.
Ранее у оператора морского газопровода «Турецкий поток» из-за санкций ЕС досрочно отозвали лицензию, сообщает сама компания. При этом поставки по трубе не пострадают, сообщает ТАСС.
Ранее Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу. Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС решил ввести санкции в отношении «Газпром нефти», «Роснефти» и «Транснефти»
Евросоюз в рамках нового пакета санкций планирует ввести ограничения на новые контракты с «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью», сообщает издание EU Observer со ссылкой на внутренний документ ЕС.
«(ЕС) намерен ввести ограничения в отношении новых контрактов с российскими нефтяными гигантами «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью», – передает РИА «Новости» суть документа.
Также издание отмечает, что в санкционные списки могут быть добавлены имена 29 физических лиц, большинство из которых «малоизвестные чиновники, связанные с проведением референдумов» по присоединению к России. Санкции могут ввести и в отношении артистов – Олега Газманова и Юлии Чичериной, а также исполнительного директора входящего в Ростех концерна «Техмаш» Александра Кочкина.
Кроме того, издание уточняет, что новые санкции ЕС предусматривают запрет на импорт из России икры, сигарет и спиртного.
Окончательное решение по санкциям послы из стран ЕС собираются обсудить 30 сентября.
До этого стало известно, что ЕС планирует ограничить ввоз ряда товаров из России, включая косметические товары, принадлежности для бритья, дезодоранты, мыло и туалетную бумагу.
Накануне стало известно, что Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций намерен расширить список персональных санкций против граждан России, введя рестрикции против философа Александра Дугина, певца и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и главы концерна «Калашников» Алана Лушникова. Кроме того, как сообщается, санкции коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции, а также ряда товаров, которые используются в ювелирной промышленности, то есть драгоценных камней и металлов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Европе предрекли отключение мобильной связи из-за энергокризиса
|
|
Мобильная связь в Европе может быть нарушена из-за отключений электричества или ограничения потребления электроэнергии, сообщают СМИ.
Вероятность нехватки электроэнергии выросла после решения российского руководства прекратить поставки газа по ключевому маршруту поставок в ЕС, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Во многих странах Европы не хватает резервных систем для того, чтобы справиться с нехваткой электроэнергии, сказали собеседники.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США собрались сделать санкции против России более агрессивными
|
|
Соединенные Штаты готовы более агрессивно применять санкции в отношении третьих стран за поддержку России, говорится в документе минфина США.
В документе сказано, что Штаты готовы использовать санкции для преследования лиц, которые оказывают поддержку находящимся под американскими санкциями или поддерживают подсанкционную деятельность, передает РИА «Новости».
В ведомстве заявили, что санкции в отношении структур из третьих стран могут последовать за «существенные сделки» по оказанию материальной поддержки Вооруженным Силам России или российскому оборонно-промышленному сектору. В документе также говорится, что администрация США готова ввести санкции против иностранных граждан и юридических лиц за поддержку референдумов на освобожденных территориях и в Донбассе.
Ранее стало известно, что США ввели санкции против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за нарушение мер экспортного контроля в отношении России. Кроме того, Евросоюз планирует ввести санкции в отношении тех, кто помогает обходить антироссийские рестрикции.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. По словам российского лидера, политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Politico: Евросоюз намерен запретить импорт из России туалетной бумаги
|
|
Евросоюз в рамках нового пакета санкций планирует ограничить ввоз ряда товаров из России, включая косметические товары, принадлежности для бритья, дезодоранты, мыло и туалетную бумагу, сообщило американское издание Politico.
Предложения Еврокомиссии по новым санкциям поступят на обсуждение на уровне постоянных представителей стран ЕС. В случае их согласования постпредами пакет официально утвердят на министерском уровне. После этого санкции опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу, приводит РИА «Новости».
Введение ограничительных мер возможно только единогласным решением, любая из 27 стран союза может его заблокировать на этапе согласования.
Накануне стало известно, что Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций намерен расширить список персональных санкций против граждан России, введя рестрикции против философа Александра Дугина, певца и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и главы концерна «Калашников» Алана Лушникова. Кроме того, как сообщается, санкции коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции, а также ряда товаров, которые используются в ювелирной промышленности, то есть драгоценных камней и металлов.
Берлускони призвал не менять отношение Италии к России
Новое правительство Италии должно занять такую же позицию по отношению к России, что и предыдущий кабмин, заявил лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.
Берлускони заверил, что будет первым сторонником дипломатического решения конфликта на Украине, но лишь когда позволят обстоятельства. По его словам, такое решение должно подразумевать абсолютное единство Запада. Он выступил категорически против «принесения в жертву свободы и прав украинского народа», передает ТАСС со ссылкой на Stampa.
Напомним, правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига Севера» и «Вперед, Италия!» стала победителем на парламентских выборах в Италии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Читатели FT назвали санкции против России «налогом на граждан ЕС»
Возможность установления лимита цен на российский газ очень опасна для экономики, считают читатели газеты Financial Times.
Комментаторы сошлись во мнении о том, что подобные ограничения не просто не достигнут заявленной западными политиками цели, но и навредят мировому рынку, сообщает РИА «Новости».
«Я поражаюсь, насколько тупые у нас политики. Неужели никто не посещал хотя бы базовых курсов по экономике? Что они предпримут дальше? Потребуют от России добывать больше нефти и газа и будут настаивать, чтобы Россия продавала их ЕС? В Европе будет холодная, холодная, холодная зима», – посетовал пользователь с ником George Washington.
«И снова ограничение цен не имеет никакого смысла, если две самые густонаселенные страны мира не принимают участия в их соблюдении. Должно наступить время, когда эти политики поймут, что выход из этого тупика – двустороннее общение, а не новые санкции. Я сомневаюсь, что Мелони или Орбан поддержат этот новый пакет санкций, поскольку экономический ущерб, который будет нанесен их экономикам, перевешивает», – считает Dominica767.
«Санкции разрушили экономику ЕС и Великобритании, Банку Англии пришлось сегодня скупать государственные облигации, чтобы избежать катастрофы финансовой стабильности, несмотря на то, что Трасс заявила, что при ней такого никогда не случится», – пожаловался Steve McM.
«Санкции потеряли свою силу. Они не вредят России, как ожидалось. Усиливать их – это рецепт провала. Это просто налог на европейского потребителя и почва для инфляции», – написал Econ.
Напомним, предложение ввести лимит цен на российский газ не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС. 9 сентября министры не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Многие страны Европы не побоялись выступить против этой идеи: Австрия, Венгрия, Франция, Италия и Чехия. Поддержку предложению установить лимит оказывает Польша и, вероятно, ряд других европейских стран, которые уже отказались от закупки российского газа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕК предложила установить потолок цен на российский газ
Еврокомиссия под давлением многих стран Евросоюза выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское голубое топливо.
Согласно имеющемуся в распоряжении издания документу, ЕС должен быть готов ввести меры по ограничению цен на газ. «Главная цель ЕС – гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой», – передает ТАСС текст документа со ссылкой на агентство dpa.
При этом отмечается, что власти в Брюсселе лишь частично реагируют на пожелания членов ЕС. Так, ЕК предлагает установить максимально возможную цену на газ из России. Другим вариантом, по мнению агентства, является ограничение цены на голубое топливо при производстве электроэнергии, чтобы также снизить ее стоимость. Подобное уже введено в Испании и Португалии.
Накануне ЕК предложила запретить импорт товаров из России в ЕС на сумму семь млрд евро.
Ранее сообщалось, что страны Группы семи (G7) разрабатывают меры для введения потолка цен на нефть из России, заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в ходе мероприятия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Страны ЕС достигли договоренности по новому пакету санкций против России
Страны Евросоюза достигли первоначальной договоренности по новому пакету санкций против России, окончательное решение ожидается на следующей неделе, передает Reuters.
По данным дипломатических источников издания, в пятницу послы 27 европейских стран обсудили предложения и дали «предварительный зеленый свет». Отмечается, что окончательное решение ожидается на следующей неделе, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что ЕС в рамках восьмого пакета санкций намерен расширить список персональных санкций против граждан России, введя рестрикции против философа Александра Дугина, певца и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и главы концерна «Калашников» Алана Лушникова.
Также санкции коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции и ряда товаров, которые используются в ювелирной промышленности, то есть драгоценных камней и металлов.
Кроме того, предлагается ограничить ввоз ряда товаров из России, включая косметические товары, принадлежности для бритья, дезодоранты, мыло и туалетную бумагу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Главы МИД G7 заявили о непризнании вхождения новых регионов в состав России
Страны Группы семи не признают итоги референдумов, проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также вхождение данных регионов в состав России, следует из совместного заявления.
В тексте осудили действия России министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.
«Мы никогда не признаем ни этих предполагаемых аннексий, ни фиктивных референдумов, проводимых под дулом пистолета», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
При этом они вновь призвали все страны мира «безоговорочно осудить агрессивную войну России и ее попытку захватить территорию силой».
Ранее сообщалось, что 30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
США обвинили бизнесмена Дерипаску в нарушении санкций
Прокуратура США предъявила российскому предпринимателю Олегу Дерипаске обвинения в нарушении санкций, которые были введены против него в 2018 году: бизнесмен продолжал вести дела в США через помощниц.
В судебных документах говорится, что подзащитный Олег Владимирович Дерипаска, известный также как Олег Мухамедшин, нанимал подзащитных Ольгу Шрики и Наталью Михайловну Бардакову для обеспечения финансовых средств, товаров и услуг для и в интересах Дерипаски и компаний, которыми владеет и которые контролирует бизнесмен, а также для получения финансовых средств, товаров и услуг от Дерипаски, передает РИА «Новости».
Поясняется, что подзащитный Дерипаска использовал содействие Шрики и Бардаковой для участия в нескольких предприятиях в США в нарушение президентских указов и распоряжений о санкциях, связанных с Украиной.
По сведениям прокуратуры, Шрики в 2019 году устроила в интересах Дерипаски продажу музыкальной студии в Калифорнии за 3 млн долларов, а в 2020 году она вместе с Бардаковой якобы организовали роды в США ребенка Дерипаски и Екатерины Олеговны Ворониной.
Ранее в марте суд в США отклонил апелляцию Дерипаски по делу о санкциях.
Напомним, весной 2018 года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. Дерипаска заявлял, что введенные против него американские санкции основаны на «грязной лжи», а принимавшими их конгрессменами двигало желание отомстить.
Финскую границу закрыли для туристов из России
С полуночи пятницы въезд российским туристам в Финляндию запрещен решением правительства, граница закрыта, сообщила представитель погранохраны Финляндии Мира Алопаеус.
По ее словам, в настоящий момент нет ни одной машины на КПП «Иматра», около 10 машин – на «Нуйямаа» и очередь около 400 метров на КПП «Ваалимаа» (ближайшее к Петербургу), передает РИА «Новости».
Уточняется, что в последние часы четверга, когда въезд российских туристов был еще разрешен, движение на приграничных КПП Юго-Восточной Финляндии – «Ваалимаа», «Иматра» и «Нуйямаа» – было спокойным, ажиотажа не наблюдалось.
По информации пограничников, через три крупнейших КПП на юго-востоке в четверг прибыли 5558 человек, российских граждан из них – 4604. Выехали 3631, российских граждан из них – 2791.
Согласно актуальным данным, не подано ни одного прошения об убежище, временную защиту запросили 39 человек (граждане Украины), также не зарегистрировано ни одного случая мошенничества с документами.
Напомним, Финляндия последней из приграничных с Россией стран Евросоюза закрывает границу для российских туристов.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину России для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России.
В Китае предрекли мировую катастрофу из-за зависимости Европы от США
Европейские страны попали в абсолютную зависимость от США по вопросу политики в отношении России, что обернется настоящей катастрофой для всего мирового сообщества и помешает урегулированию конфликта на Украине, пишет китайские издание Global Times.
В публикации отмечается, что зависимость Европы от Вашингтона возросла до такой степени, когда приходится плясать под дудку по вопросам, касающимся отношений с Москвой. По мнению автора статьи, такое положение дел катастрофично для ЕС и мира в целом, так как может привести к ужасному дисбалансу геополитической ситуации и помешать нормализовать ситуацию на Украине, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что именно по указу США европейские правительства сделали своей главной задачей борьбу с так называемой российской угрозой, при этом совершенно забыв об экономических интересах.
«Когда усугубился конфликт на Украине, многие европейцы думали, что они вместе с американцами противостоят русским. Но реальность доказала их неправоту: Европа – очередной кусок мяса на разделочной доске США», – резюмировал автор текста.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, с какой целью Вашингтон нагоняет страх на ЕС, и чего Европе действительно стоит опасаться.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Латвии назвали сроки перевода образования на латышский язык
Депутаты латвийского Сейма (однопалатного парламента) приняли поправки в закон «Об образовании», согласно которым с 2025-2026 учебного года преподавание во всех школах и детских садах республики будет полностью переведено на латышский язык.
По данным портала Delfi, за поправки проголосовали 63 депутата, против – 16, двое воздержались. Переходный период продлится три года. Первый, четвертый и седьмой классы перейдут на латышский с 1 сентября 2023 года, второй, пятый и восьмой – ровно через 12 месяцев, а остальные классы – с 1 сентября 2025 года, передает ТАСС.
В Латвии проживают около 1,8 млн человек. Из них около 40% – русскоязычные. В республике один государственный язык – латышский. Русский язык обладает статусом иностранного.
Ранее парламент Латвии принял к рассмотрению законопроект «Об обеспечении статуса единственного государственного языка латышскому языку», который запрещает коммуницировать в ряде сфер в том числе на русском языке.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как русских Прибалтики травят из-за событий на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД