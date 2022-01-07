Депутат партии Зеленского призвал к прямым закупкам газа у России Цены фьючерсов на газ в Европе выросли до 1,2 тыс. долларов 7 января 2022, 10:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Цены февральских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растут на 6%, на уровне 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1197,6 доллара, а в 10.01 мск выросла до 1203,4 доллара, передает РИА «Новости». Фьючерсы в первые минуты торгов продолжают дорожать примерно на 6%, на уровне 1200 долларов. Расчетная цена накануне – 1127,5 доллара. Напомним, 4 декабря цена февральских фьючерсов на открытии торгов составила 1028,2 доллара.

Украина объявила новые газопроводы ненужными 5 января 2022, 00:38

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Учитывая, что в 2021 году мощности газотранспортной системы Украины были использованы менее чем на 30%, необходимости в строительстве новых газопроводов в ЕС нет, заявил глава украинской компании «Оператор ГТС» Сергей Макогон. Макогон сказал, что «уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов». По его словам, «надежная и разветвленная ГТС Украины способна обеспечить транзит еще как минимум 100 млрд кубометров газа в европейском направлении», передает РИА «Новости». Компания сообщила, что в 2021 году доставила в Европу 41,6 млрд кубометров газа – на 25% меньше, чем в 2020 году. При этом «объемы транспортировки газа из Европы на Украину за аналогичный период составили почти 2,6 млрд кубометров, что в шесть раз меньше по сравнению с 2020 годом». Макогон сообщил, что «экспорт газа, включая реэкспорт, составил 2,6 млрд кубометров природного газа» Напомним, Макогон сообщил, что Газпром в начале нового года снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 мдн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн. США и Германия сочли действия России вызовом миру в Европе 6 января 2022, 01:32 Текст: Антон Антонов

И Вашингтон, и Берлин полагают, что действия России в отношении Украины бросают вызов безопасности в Европе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Блинкен сказал, что «и США, и Германия рассматривают действия» Москвы «как немедленный и неотложный вызов миру и стабильности в Европе». Вашингтон и Берлин, по его словам, осудили «наращивание» Россией «военных сил на границе с Украиной, а также все более жесткую риторику Москвы по мере того, как она продолжает распространять ложную версию о том, что Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией». Госсекретарь отметил, что сейчас газ по «Северному потоку – 2» «не поступает». По его словам, «если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, конечно, будет сложно представить, как газ будет поступать по нему в будущем», передает ТАСС. Бербок заявила, что только «диалог» позволит урегулировать кризис вокруг Украины, «нет альтернативы политическому решению». Она сказала, что «Германия всегда пыталась искать диалог в нормандском формате». По словам Бербок «любые действия со стороны России будут иметь цену», а «нарушение суверенитета» Украины приведет к «серьезным последствиям». Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Депутат партии Зеленского призвал к прямым закупкам газа у России 6 января 2022, 19:15 Текст: Алексей Дегтярев

Украинской стороне стоит возобновить прямые закупки газа у России, заявил депутат пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Олег Семинский. «Я глубоко убежден, что нам надо создать рабочую группу, определить площадку с российским Газпромом и закупать газпромный газ напрямую по открытому контракту по понятной цене... Понятно, что у нас есть конфликт, но мы не тянем без российского газа – у нас баланс не перекрывается, понимаете», – сказал Семинский в эфире телеканала «Наш», передает «Страна.ua». Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ. Кроме того, украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной. Также крупнейший в стране «Яготинский маслозавод» (Киевская область) сообщил, что находится на грани остановки из-за десятикратного подорожания газа. Митингующие в Казахстане не стали расходиться и потребовали встречи с президентом 4 января 2022, 16:55

Фото: БАСЕ/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Протестующие в казахстанском Актау, к которым вышли представители правительства страны с обещанием снизить цены на газ, решили не расходиться, сообщают информационные агентства. Митинг на площади в Актау продолжился, демонстранты потребовали, чтобы к ним прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры с собравшимися в центре Жанаозеня горожанами, которые требуют снизить стоимость газа со 120 тенге (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара). Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась. Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза». СМИ: В Казахстане начали блокировать мессенджеры Telegram и WhatsApp 4 января 2022, 20:36 Текст: Алексей Дегтярев

Казахстанские власти ограничили доступ к ключевым ресурсам в Сети – мессенджерам Telegram, WhatsApp, сообщают местные СМИ. Telegram, WhatsApp и Signal были заблокированы около 22.00 по местному времени, пишет издание «Vласть». Блокировка прошла на фоне протестов против роста цен на газ. Между тем оператор Beeline подтвердил перебои с мобильным интернетом в Казахстане по «независящим от компании причинам», передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны. Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге. Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась. Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза». Цена на газ в Европе вновь превысила 1000 долларов 4 января 2022, 10:55

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Текст: Евгения Шестак

Стоимость фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже 800 долларов за тысячу кубометров вновь превышает 1000 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена февральских фьючерсов на открытии торгов составила 1028,2 доллара. По состоянию на 10.18 мск цены составили 1000 долларов, что на 7,5% выше расчетной цены накануне – почти 940 долларов, передает РИА «Новости». В последний день декабря сообщалось, что фьючерсы на газ в Европе дешевеют в пятницу, днем цены падали ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 10 ноября. Протестующие в Казахстане попытались ворваться в здание областной администрации 4 января 2022, 18:43

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В Сети опубликовали видеозаписи с беспорядками в Казахстане из-за роста цен на газ, в роликах агрессивно настроенные толпы кричат и прорываются в здание акимата (аналог областной администрации) села Магнистау в Мангистауской области. В части роликов зафиксировано, как к зданию акимата подходят люди в специальном обмундировании со щитами, а также проходит выгрузка ящиков, пишет местная газета «Лада». Также издание сообщило, что в городе Актау из-за беспорядков на время закроют два торговых центра – «Актау» и «Ардагер». Также вечером во вторник в местных соцсетях сообщили о закрытии крупных продуктовых магазинов. Между тем в аэропорту Актау начали задерживаться рейсы, по данным газеты, это происходит из-за нехватки персонала. Аэропорт якобы будет закрыт до 8.00 по местному времени 5 января, представители воздушной гавани пока не комментируют ситуацию. Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны. Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге. Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась. Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза». Премьер Баварии осудил угрозы «зеленых» в адрес «Северного потока – 2» 6 января 2022, 06:34 Текст: Антон Антонов

Политика вошедших в правительственную коалицию «зеленых» вредит Германии, заявил премьер земли Бавария Маркус Зедер. По мнению Зедера, угрозы «зеленых» отказаться от использования «Северного потока – 2» «вредят прежде всего Германии». Он подчеркнул, что «Германия зависит от надежных поставок газа при сильном росте цен», передает ТАСС со ссылкой на dpa. Зедер опасается «наивной и ненадежной внешней политики со стороны «зеленых», в частности, в отношениях с Россией. Он считает, что ситуация вокруг Украины серьезная, но «постоянно угрожать – это не решение», а новое правительство «говорит в два голоса». Напомним, канцлер Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным». Однако позднее Бербок заявила, что достигла консенсуса с канцлером по теме «Северного потока – 2». Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет 4 января 2022, 21:55 Текст: Алексей Дегтярев

Гражданам Казахстана необходимо быть благоразумнее, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, он подчеркнул, что действующее руководство государства «не падет». «Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет», – цитирует Токаева ТАСС. Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны. Между тем в Казахстане начались сбои в работе самых популярных в стране мессенджеров. Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге. Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась. Правительство Казахстана пообещало протестующим снизить цены на газ 4 января 2022, 15:46

Фото: БАСЕ/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Стоимость газа для потребителей в Казахстане упадет до 50 тенге за литр, согласно требованиям участников митингов, сообщают СМИ. Решение правительства о снижении цены на газ зачитал вице-премьер страны Ералы Тугжанов, сообщает «Sputnik Кыргызстан» в своем телеграм-канале. Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 тенге (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара). Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась. Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза». В Киеве заявили о снижении Газпромом транзита газа через Украину 4 января 2022, 13:35 Текст: Елена Мирошниченко

Газпром в начале нового года снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 мдн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн, заявил во вторник глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. «Третьего января 2022 года транзит природного газа из России уменьшился до 52,5 млн кубометров в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн кубометров в сутки. Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится, ведь номинации по состоянию на начало газовых суток составляют около 50,5 млн кубометров в сутки. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года», – написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook. Он также отметил, что Газпром не информирует о причинах уменьшения транзита. Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Киев поднял вопрос о продлении контракта на транзит газа через Украину, хотя нынешний контракт будет действовать еще три года. Боррель решил не обсуждать «Северный поток – 2» в Киеве 4 января 2022, 16:43 Текст: Алексей Дегтярев

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не намерен в ходе визита в Киев обсуждать газопровод «Северный поток – 2». «Вопрос о «Северном потоке – 2» теперь находится в руках германского регулятора», – сказал он в интервью Польскому агентству печати, передает ТАСС. Так Боррель ответил на вопрос о том, намерен ли он затрагивать на переговорах в Киеве «Северный поток – 2». Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации. В Uniper назвали Россию важнейшим поставщиком газа в ЕС 4 января 2022, 15:51 Текст: Елена Мирошниченко

Глава международного энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах интервью Rheinische Post Маубах рассказал, что роль России как поставщика газа для Европы будет расти и далее из-за снижения местной добычи в ЕС. Он связал дефицит газа и рост цен на него в Европе с восстановлением мировой экономики после вызванных локдаунами кризисов. «Причина – глобальный экономический бум после связанных с коронавирусом локдаунов в прошлом. Много американского сжиженного газа идет в Китай, а не Европу. Нидерланды снижают свое производство (газа), газохранилища менее заполнены, чем обычно», – цитирует его РИА «Новости». По словам Маубаха, газохранилища Uniper заполнены примерно на 50%. Он пояснил, что в 2021 году отбор газа из хранилищ проводился непривычно долго – до апреля. «Я не хочу участвовать в политических спекуляция. Одно ясно: Россия за более чем 50 лет регулярно выполняла свои обязательства по поставкам. Россия – важнейший поставщик газа в Европе и будет еще более важным, потому что снижается местное производство (газа)», – заявил Маубах. Напомним, стоимость фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже 800 долларов за тысячу кубометров вновь превышает 1000 долларов. Газпром и турецкая компания Botas заключили новый контракт 6 января 2022, 14:06 Текст: Вера Басилая

Новый контракт сроком на четыре года между «Газпром экспорт» и компанией Botas предполагает поставку 5,75 млрд куб. м газа ежегодно по газопроводу «Турецкий поток». Пакет соглашений, касающихся сотрудничества в области поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры, был подписан перед новогодними праздниками. «В частности, подписан новый контракт на поставку природного газа в адрес Botas, начиная с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 млрд куб. м газа по газопроводу «Турецкий поток» ежегодно в течение четырех лет», – приводит ТАСС сообщение Газпрома. Ранее сообщалось, что Турция и Газпром ведут переговоры по увеличению поставок газа в республику, у газопровода «Турецкий поток" в 2022 году были незаконтрактованные мощности в объеме 9,75 млрд куб. м. За 11 месяцев 2021 года холдинг поставил в Турцию газа на 83,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в конце 2002 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год. Экспортный газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года. Токаев попросил митингующих не следовать призывам «деструктивных лиц» 4 января 2022, 17:10 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны. «Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в т.ч. в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице», – написал Токаев в своем Twitter. Также он подтвердил, что правительство решило снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр. Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге. Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась. Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».