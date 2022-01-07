|
|
Путин посетил рождественское богослужение в церкви Ново-Огарево
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа – домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Путин пришел на богослужение один, в костюме со светлой рубашкой, но без галстука. Остановившись перед образами, глава государства несколько раз перекрестился под звуки молитвы. Через некоторое время он поставил свечу перед иконой Рождества Христова, передает ТАСС.
Каменная церковь на этом месте была возведена в 1765 году, в последующие годы перестраивалась, а в 1932 году была закрыта и затем – без верхнего купола и колокольни – приспособлена под жилое помещение. В 2004 году храм был отреставрирован и стал домовой церковью президентской резиденции. Так как историческая церковь из-за своего месторасположения не может принять всех желающих, за пределами резиденции в селе Усово в 2000-х годах был построен и новый Спасский храм.
Села Огарево и Усово возникли в середине XV века и фактически слились к концу XVII века. После этого в документах они периодически фигурируют под названием «Спасское» – по наименованию деревянной церкви Спаса Нерукотворного Образа 1627 года постройки. Под этим же именем был освящен и возведенный на данном месте в 1765 году каменный храм.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл планы президента России на Рождество. Как правило, Рождество Путин встречает за пределами Москвы, в отличие от Пасхи, которую он обычно отмечает в храме Христа Спасителя.
В 2021 году глава государства был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом и подарил храму икону «Господь Вседержитель». В 2012, 2019 и 2020 Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. При этом он передал собору икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.
В 2018 году в рождественскую ночь Путин присутствовал в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. В этой церкви был крещен его отец. После службы Путин преподнес в дар храму двухрядную икону середины XIX века с изображениями Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, святых пророка Илии, Анны Пророчицы, Симеона, архангела Михаила, Космы и других почитаемых Церковью.
В 2017 году глава государства прибыл на рождественское богослужение в Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде. А в ночь с 6 на 7 января в 2016 году Путин посетил богослужение в храме в селе Тургиново Тверской области. До этого два года Путин приезжал на рождественские службы в церкви близ Сочи: храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, возведенный возле Олимпийского парка, и трехпрестольный храм в честь икон Божией Матери Песчанской и Владимирской в Троице-Георгиевском монастыре в селе Лесное Адлерского района.
Президент также бывал на Рождество в церкви во имя святых мучеников Александра и Антонины Римских в селе Селище Костромской области, в Сретенской церкви в поселке Соломенное в Карелии, в Прокопьевском соборе в Великом Устюге и в Ново-Иерусалимском мужском монастыре. В 2006 году Путин встречал праздник в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз. В столице глава государства отмечал Рождество в 2001 году – в храме Христа Спасителя, и в 2000 году, когда, будучи еще исполняющим обязанности президента России, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.
ЕС призвал Россию уважать суверенитет Казахстана
|
|
Российской стороне следует уважать суверенитет и независимость Казахстана, заявил представитель Европейского союза.
«Насилие должно быть прекращено. Мы также призываем к проявлению всеми сторонами сдержанности и мирному урегулированию ситуации. Очевидно, что ЕС готов и желает поддержать диалог в стране», – сказал представитель ЕС Reuters, передает Deutsche Welle.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель при этом отметил необходимость с осторожностью относиться к присутствию иностранных войск в Казахстане.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Протестующие в Алма-Ате обезглавили тела двоих сотрудников полиции
|
|
В Алма-Ате обезглавленными найдены тела двух сотрудников правоохранительных органов, всего при столкновениях с протестующими погибли 13 силовиков, сообщили в комендатуре города.
«Тринадцать правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами», – передает слова представителя ведомства РИА «Новости».
Ранее сообщалось о 12 погибших силовиках. До этого стало известно, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.
Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане
|
|
В состав коллективных миротворческих сил ОДКБ от России вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, заявил секретариат организации.
Уточняется, что российскую часть контингента направили в Казахстан самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.
Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.
«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», – передает сообщение РИА «Новости
.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
МВД Казахстана предъявило ультиматум протестующим
|
|
Те протестующие в Казахстане, кто не сложит оружие, будут уничтожены, заявили в министерстве внутренних дел республики, сообщают СМИ.
Тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение, заявили в ведомстве, сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.
По данным МВД страны в регионах усилили патрулирование нарядов полиции и Нацгвардии; выставлены блок-посты; ведется задержание нарушителей правопорядка; устанавливаются и задерживаются преступники.
В случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие ведется уничтожение зачинщиков беспорядка.
Также в ведомстве сообщили, что площадь Республики в Алма-Ате, где ранее в четверг велась перестрелка, полностью освобождена от радикалов.
Обстановка на площади спокойная, спецоперация ведется в других частях города.
Ранее в МВД страны сообщали, что число погибших сотрудников силовых ведомств в Казахстане выросло до 18.
Самая сложная обстановка остается в Алма-Ате, там захвачены и разгромлены несколько помещений государственных органов, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины.
Ранее сообщалось, что в Алма-Ате обстановка продолжает накаляться: на площади Республики военные начали вести огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков, а в магазинах города заканчиваются продукты.
Стало известно о решении направить в Казахстан спецназ ВДВ России
|
|
СМИ, комментируя решение ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, сообщили, что от России команду получили рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ.
Группы от второй и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа также «находятся в повышенной готовности», их «может усилить батальон 55-й горной бригады также из ЦВО, однако последним приказ пока не пришел», передает РЕН ТВ.
«Авиагруппа под Казахстан формируется на аэродромах Кубинка и Чкаловский. В нее войдут несколько пассажирских самолетов, а также грузовые Ил-76 и Ан-124», – говорится в сообщении.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Военные в Алма-Ате открыли огонь по вооруженным зачинщикам беспорядков
В Алма-Ате продолжается стрельба на площади Республики, военные открыли огонь по вооруженным зачинщикам беспорядков, сообщают очевидцы.
«Огонь не стихает на площади уже минут 15, стреляют по людям, которые пришли на площадь с оружием, стреляют по машинам. Раненые точно есть. По убитым – непонятно, туда не подойти», – сообщил очевидец ТАСС.
Тем временем силы правопорядка успешно отразили атаку на здание управления полиции Алматинского района, сообщает «Sputnik Казахстан» в своем телеграм-канале со ссылкой на официального представителя полиции Салтаната Азирбека.
Нападавшие были уничтожены.
Ранее сообщалось, что в Алма-Ате на площади Республики открыли стрельбу, очевидцы сообщают о раненых.
Также в этом городе были найдены обезглавленными тела двух сотрудников правоохранительных органов, всего при столкновениях с протестующими погибли 13 силовиков.
В ходе протестов в Алма-Ате было задержано около 2 тыс. протестующих.
На площади в Алма-Ате началась перестрелка
|
|
Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты в Казахстане, сообщают информационные агентства.
В городе «силовые ведомства и военные» совместно проводят «масштабную зачистку от мародеров и зачинщиков погромов», передает «МИР 24».
«На площади (Республики) идет перестрелка», – сообщает «Sputnik Казахстан» в Telegram.
В сообщении говорится, что до того, как началась стрельба «военные заставили мирных жителей отойти на расстояние 100 метров». Пространство вокруг площади «полностью контролируется военными», которые «заняли удобные позиции, чтобы не дать преступникам прорваться к акимату или резиденции президента». Перед этим сообщалось, что «раздалось около 10 выстрелов, но стреляли не силовики».
На площади Республики находится «около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками окружили по периметру площадь». В центре площади – «около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием».
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
Правоохранители Алма-Аты заявили о ликвидации десятков нападавших на отделы полиции
Десятки нападавших были ликвидированы при попытке штурма здания полиции в Алма-Ате прошлой ночью, заявила официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек в эфире телеканала «Хабар 24».
«Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алма-Аты, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», – передает ее слова ТАСС.
Кроме того, жителей нескольких улиц города просят не выходить из дома, передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.
«По месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция», – заявила Азирбек.
Ранее утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
Байден заявил о переломном моменте в истории США и мира
Человечество переживает переломный момент в своей истории, в то время как Россия и Китай полагают, что дни демократии сочтены, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден
«Мы живем в переломный момент истории – как внутри страны, так и за рубежом. Мы вовлечены в новую борьбу между демократией и автократией, между устремлениями большинства и алчностью меньшинства, между правом народа на самоопределение и своекорыстием автократии. Китай, Россия и другие страны – они делают ставку на то, что дни демократии сочтены. Они действительно сказали мне, что демократия слишком медлительна, слишком увязла в разногласиях, чтобы преуспеть в сегодняшнем быстро меняющемся сложном мире», – цитирует Байдена ТАСС.
Он добавил, что Москва и Пекин делают ставку на то, что Соединенные Штаты станут больше похожи на них, нежели чем на самих себя.
«Они делают ставку на то, что Америка – это место для автократа, диктатора, жесткого правителя. Я в это не верю. Мы не такие. Мы никогда не были такими. И это не то, кем мы когда-либо должны быть», – подчеркнул глава Белого дома.
«Это не страна королей, диктаторов или самодержцев», – отметил он.
Ранее около половины граждан США (46%) заявили в опросе газеты Washington Post и Университета Мэриленда, что «мало» гордятся или «совершенно» не гордятся состоянием демократии в стране.
До этого рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда с момента его вступления в должность, более половины американцев (53%) не одобряют работу главы государства.
Саакашвили сообщил о собрании казахстанских оппозиционеров в Киеве
Находящийся под арестом в Руставской тюрьме гражданин Украины экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, глава украинского исполкома реформ, сообщил о собрании казахских оппозиционеров в его доме в Киеве.
В своем заявлении на страничке в социальной сети Facebook он «приветствует борьбу казахского народа за свободу» и отмечает, что «этот героизм показывает конкретный пример того, что какие бы репрессии не проводил режим, какие бы аресты он не осуществлял, какие бы спецназы не направлял, люди везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью, коррупцией и неформальным управлением».
«В прошлом году у меня в Киеве гостила группа казахских оппозиционеров», – сообщил Саакашвили.
Он отмечает, что после встречи с ними «убедился, что казахское общество готово для больших перемен, свидетелями которых мы сейчас являемся».
«(Экс-глава Казахстана Нурсултан) Назарбаев сделал для Казахстана намного больше, чем (основавтель правящей «Грузинской мечты» Бидзина) Иванишвили для Грузии, но это не дает ему право считать страну личной вотчиной и неформально ею управлять, утопая в роскоши. Народ обязательно вернет страну себе», – заявил Саакашвили, отбывающий шестилетнее наказание.
У беспорядков в Казахстане заметили американские и исламистские следы
|
|
«Для США любой переворот в Казахстане открыл бы окно возможностей, а вместе с ним – новый американский фронт против России и Китая», – заявил газете ВЗГЛЯД профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Ранее российский МИД назвал протесты в республике «инспирированными извне».
«Не исключаю, что за этим могут стоять в большинстве своем ущербные, отстраненные от денежных потоков элиты, причем не только иностранные, но и казахстанские», – допустил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, авторы этой «точно спланированной акции» используют недовольство граждан, а также направляют преступные группы. На это указывает то, что бандиты действуют «подозрительно организованно». «Кроме того, сообщалось, что некоторых полицейских обезглавили – это похоже на почерк экстремистов, которых мы в свое время бомбили в Сирии. Видимо, не додавили всех до конца», – сказал он.
«Скорее всего, протесты финансируются иностранными спецслужбами, но не стану утверждать, что именно западными. За этим могут стоять и силы мусульманских, исламских государств*», – обратил внимание политик.
Погромы в Казахстане разразились незадолго до запланированных переговоров России с НАТО по гарантиям безопасности. Джабаров считает, что это может быть не просто совпадение. «Допускаю, что последние события призваны показать России, что ее позиции не настолько сильны, мол, смотрите там на свое «южное подбрюшье», – сказал сенатор.
«Но наши действия, напротив, показали, что мы сильны как никогда. Москва ни на минуту не задумалась, заявила о готовности помочь и отправила свои войска для наведения конституционного порядка», – подчеркнул он.
По его мнению, сейчас действующему казахстанскому режиму «нужно очень жестко наводить порядок». В противном случае есть риск повторения «украинского сценария». «На Украине тоже призывали не делать резких движений и не использовать армию. В итоге случилась страшная вещь, которую мы расхлебываем до сих пор, – напомнил Джабаров. – Если действовать мягко, все, в том числе жители Казахстана, пожалеют об этом».
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко так же предположил, откуда берутся корни протестов в Казахстане. «Единственные, кому это может быть интересно, – США. Других вариантов я даже в теории не вижу», – сказал собеседник.
«Никому другому нет нужды нарушать статус-кво в Центральной Азии, особенно в Казахстане. Дело в том, что он занимает откровенно нейтральную позицию по отношению к ключевому сопернику Штатов – Китаю. Любая нейтральная позиция выгодна Пекину, но не Вашингтону», – пояснил он.
Россию и Китай все существующие в регионе режимы в принципе устраивают, они не направлены против них. «Но это не на руку Америке. Для нее любой переворот типа того, который в теории мог бы произойти в Казахстане, открыл бы окно возможностей, а вместе с ним – новый американский фронт против Китая. То есть появилась бы опция нейтрализовать границу, перекрыть поток проходящих через нее товаров и так далее», – рассказал эксперт.
«Помимо этого, теоретически нестабильность в Казахстане выгодна всем, кто входит в лагерь противостояния Москве, включая Украину и Грузию. Но для практического подтверждения этих допущений нужны факты», – резюмировал он.
В четверг Министерство иностранных дел России заявило, что считает протесты в Казахстане «инспирированной извне попыткой подорвать безопасность и целостность государства» через насилие и с использованием «подготовленных и организованных вооруженных формирований». Предполагаемых организаторов митингов и погромов МИД не назвал, но отметил, что будет сотрудничать с Нурсултаном, в том числе по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Тем временем находящийся под арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал протестующих и рассказал о встрече с казахскими оппозиционерами. «В прошлом году у меня в Киеве гостила группа казахских оппозиционеров», – написал он в Facebook.
Комментируя митинги, украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что их спровоцировали внешние силы, которые «работали глубоко, в регионах». Во многом это схоже с тем, что происходило на Украине во времена оранжевых революций и противостояний на Майдане Незалежности в Киеве, считает эксперт.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Также напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января).
Журналисту в Алма-Ате посоветовали скрывать гражданство России
|
|
Корреспонденту из Москвы Владимиру Ворсобину настоятельно рекомендовали в готовящейся к новым беспорядкам Алма-Ате не говорить, что он русский, обещая неприятности.
«В городе снова нет ни одного полицейского, ситуация, похоже, вернулась к тому, что было вчера, если не считать одной неприятной детали. Мне тут настоятельно рекомендуют не говорить, что я русский из России. Мол, теперь могут быть неприятности. Рекомендуют говорить, что я местный», – написал корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин в репортаже из Алма-Аты.
По его словам, о том, что беспорядки закончились, говорить еще рано. Журналист сообщает о залитых кровью окрестностях сожженной администрации города, россыпи гильз, неизвестном количестве погибших и снайперах на крыше резиденции Назарбаева.
«Ночная мясорубка отправила в больницы сотни людей. Количество трупов неизвестно до сих пор, но, как мне сказал один из участников событий, только из его села пропали без вести четыре человека. Бой произошел у резиденции, когда часть оставшихся верными присяге полицейских отстреливалась до конца. Тут же ночью подъехали армейские части и начали обстреливать собравшихся на площади. Как уверяют уцелевшие, несколько снайперов было на крыше резиденции. Это противостояние закончилось опять-таки ничьей. Армейские части уехали, а резиденция и все близлежащие здания остались в руках бунтовщиков», – пишет корреспондент.
На подступах к городу и в Алма-Ате бунтовщики установили блокпосты с вооруженными пистолетами и автоматами людьми. Ворсобин уточняет, что блокпосты созданы сразу же после объявления президентом Казахстана о просьбе введения войск ОДКБ.
«Митингующие теперь заявляют, что они готовы сражаться с иноземцами до последней капли крови. По крайней мере, они так говорят. Кроме того, протестующие вернулись на площадь и снова возводят баррикады, жгут костры и, похоже, сооружают уже стационарный майдан. Сейчас они пригнали пожарную машину (трофей) и через ее громкоговоритель объясняют собравшимся «политику партии». Говорят, что в регионах грядет восстание, что они не одни и что нужно просто выстоять», – пишет корреспондент.
Ранее сообщалось, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.
Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Опубликовано видео из разгромленного аэропорта Алма-Аты
В соцсетях опубликовали видеозаписи, снятые на территории аэропорта Алма-Аты, разгромленного участниками беспорядков в Казахстане.
Как передает РЕН ТВ, комментируя видео, «протестующие учинили на прилегающей к воздушной гавани территории форменный разгром». Указывается, что участники беспорядков «в прямом смысле слова разгромили территорию и сожгли огромное количество автомобилей», на парковке «до сих пор горят подожженные митингующими автомобили».
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
На юге Казахстана началась контртеррористическая операция
В Кызылординской области Казахстана силовые структуры приступили к антитеррористической операции, сообщила глава региона Гульшара Абдыкаликова.
В регионе введен красный уровень террористической опасности, в ходе беспорядков пострадали 168 человек 77 из них доставлены в больницу, заявила Абдыкаликова в эфире «Хабар 24», передает «Sputnik Казахстан».
В регионе разгромили здания филиала партии Nur Otan, здание областного суда.
Сейчас в регионе проводится антитеррористическая операция.
Напомним, в Алма-Ате обстановка остается одной из самых сложных в стране, там захвачены и разгромлены несколько помещений государственных органов, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины.
В Алма-Ате открыли огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков. Позже стало известно, что площадь Республики, где проходили бои, зачищена от радикалов. МВД Казахстана объявило ультиматум протестующим.
Эксперт: Противники ввода российских миротворцев в Казахстан плюют на закон
|
|
«Эти оппозиционеры сидят на поводке из денег и грантов и не могут не подписывать то, что им присылают», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя заявление либеральной интеллигенции, представители которой собирают подписи против участия России в событиях в Казахстане.
«Такие люди давно не думают о действительно либеральных ценностях, равно как и о логике, которой нужно следовать, чтобы отстаивать их. Они плюют на закон, хотя, наоборот, должны с точки зрения демократии уважать его», – отметил эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.
«Завтра им пришлют вообще любую петицию, и они подпишут ее, даже не читая и не разбираясь, – считает собеседник. – И дело даже не в том, что это похоже на письма времен Майдана на Украине. На мой взгляд, есть группа людей, которые сидят в определенной «сетке». Ее администратору от руководства приходит какой-нибудь текст, которой затем рассылается широкому кругу лиц: 50, 70, а то и 100 адресов».
По мнению специалиста, либералы просто «подмахнули» повестке, тогда как заявление, которое они поддержали, не составлялось ими лично. Следовательно, оно может не отражать их реальную позицию. «Ну и самое главное – под этим документом фактически нет электронных подписей», – обратил внимание Баширов.
«При всем этом интересно, что с юридической точки зрения все обстоит чисто. Смотрите: есть Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Казахстан, Россия и еще несколько стран. Мандат ОДКБ предполагает взаимопомощь в трех случаях. Первый вариант – если есть внешняя военная агрессия, второй – террористическая атака, с которой власти страны не могут справиться сами, третий – крупная природная катастрофа», – рассказал политолог.
«Президент Казахстана Токаев обратился к ОДКБ исходя из второго пункта мандата. Это подтверждается тем, что уже есть сведения о 13 убитых силовиках, причем двое из них обезглавлены. Плюс захвачены и сожжены ряд зданий органов власти, а также оружейные арсеналы. Все это – откровенно террористическая угроза, на помощь с устранением которой Казахстан может рассчитывать», – заключил он, добавив, что «Россия никуда не вводит свои войска», но лишь присоединяется к миротворческой миссии.
В четверг утром на сайте радиостанции «Эхо Москвы» появилось заявление «Конгресса интеллигенции», который выступил против «силового вмешательства России в события в Казахстане» (по линии ОДКБ). Обращение подписали несколько десятков человек, включая телеведущего Владимира Познера, писателя Дмитрия Быкова и ряд других общественных и политических деятелей.
Накануне вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц ОДКБ. Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.
В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.
Утром в Казахстан в рамках мандата ОДКБ прибыла российская часть миротворческого контингента. В нее вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, заявил секретариат организации. «Передовые подразделения уже приступили к выполнению поставленных задач», – подчеркнули в секретариате ОДКБ.